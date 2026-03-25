クリップ付きで日傘やリュックに取り付けられる風速従来比1.8倍の「コンパクトターボファン ミニクリ」を発売

株式会社ドウシシャコンパクトターボファン ミニクリ

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、日傘やリュックに取り付けができて お出かけシーンに便利な小型扇風機「コンパクトターボファン ミニクリ」を、2026年4月10日(金)よりドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や、全国の量販店などを通じて発売します。

URL：https://e-doshisha.com/lineup/mobilefan_fsb-63b.html

本製品は、当社が2020年から販売をしている日傘やリュックなどに取り付けて使用できる小型扇風機です。

従来モデル「コンパクトファン ミニクリ」でご好評をいただいていた、コンパクトなサイズ感や、クリップ付きでリュックや日傘に取り付けて使える利便性はそのままに、本製品では内蔵モーターを変更しました。これにより、風速は従来比約1.8倍となった「コンパクトターボファン ミニクリ」としてリニューアルして発売します。

【商品特長】

◆コンパクトなままで風速約1.8倍（従来比）

従来のコンパクトなサイズ感や静音性はそのままに、モーターを変更することで風速が従来品の約1.8倍に向上しました。よりパワフルな風を送り、さらに涼しく使用できます。

◆クリップで日傘やリュックに取り付けることができる

日傘の中棒やリュックのショルダーストラップ、ベビーカーなどにクリップで取り付け、移動中でもハンズフリーで風を送ることができます。

◆広い可動範囲とクリップ付きでどんなところにも風をお届け

本体には水平方向に360度回転するクリップがついています。ファン部分は最大で180度開閉可能です。

また、クリップ部分は平らになっているため、デスクファンとして卓上での使用にも最適です。

使用しない時はファン部分を折りたたんでおけるため、収納や持ち運びに便利です。

◆3段階の運転モードと運転時間

風量はお好みに合わせて弱、中、強の3段階に調整可能です。強での使用時間は約2時間で、弱では約7.5時間使用が可能です。USB Type-Cで充電可能で、充電時間は約3.5時間です。

【商品概要】

名称 ：コンパクトターボファン ミニクリ

型番 ：FSB-63B

カラー ：グレー/ベージュ

グレーベージュ

電源 ：DC5V USB電源（5V、1A以上）/ 内蔵充電池

内蔵充電池 ：リチウムイオン電池 3.7V 2000ｍAh

充電時間（約） ：3.5時間（電池が空状態から充電を開始/室温25℃時）

使用時間（約） ：強：2時間、弱：7.5時間（満充電状態から使用/室温25℃）

消費電力（約） ：3W

サイズ（約） ：W7.5 × D8.5 × H6.5 cm（閉じた状態）

W7.5 × D15.5 × H4.5 cm（180度開いた最大状態）

質量（約） ：140g（本体のみ）

USBケーブル長さ（約）：0.7m

付属品 ：USBケーブル、取扱説明書・保証書

販売開始日 ：2026年4月10日(金)

希望小売価格 ：3,278円（税込）

URL ：https://e-doshisha.com/lineup/mobilefan_fsb-63b.html

【会社概要】

商号 ：株式会社ドウシシャ

代表者：代表取締役社長 野村 正幸

所在地：＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ：1977年1月

資本金：49億93百万円

URL ：https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481 （平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。