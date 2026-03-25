広田尚敬写真展「鉄道写真」を開催

キヤノンマーケティングジャパン株式会社キヤノンマーケティングジャパン株式会社（代表取締役社長：足立正親）は、キヤノン S タワー1階キヤノンギャラリー S（所在地：東京都港区）にて、広田尚敬写真展「鉄道写真」を2026年5月14日より開催します。

■ 概要

○開催日程：2026年5月14日（木）～ 6月22日（月）

○開館時間：10時～17時30分

○休 館 日：日曜日・祝日

○会場：キヤノン S タワー1階 キヤノンギャラリー S（住所：東京都港区港南2-16-6）

○アクセス：JR品川駅港南口より徒歩約8分、京浜急行品川駅より徒歩約10分

○入場料：無料

■展示内容

本展は、鉄道写真家 広田尚敬氏による写真展です。

広田氏は、車両形式を正確に写すといった記録的な要素が重視されてきた鉄道写真の世界に、風景や人間の営みなどの新しい視点を取り込み、表現としての鉄道写真を確立させた第一人者です。その大胆かつ洗練された構図は、鉄道の力強さと美しさを伝え、多くの後進に影響を与え続けています。

今回の展示では広田氏が過去に撮影・発表してきた作品に加え、本展のために新たに撮りおろした作品を展示します。

新作は従来の作風とは異なる印象を与え、広田氏の新たな視点を感じられる内容となっています。

鉄道写真の可能性を広げてきた広田氏の世界観を、ぜひ会場でご覧ください。

■トークイベント

○日 時：2026年5月30日（土）14時00分～15時30分

○会 場：キヤノンホール S （住所：東京都港区港南2-26-6 キヤノン S タワー 3F）

○登壇者：広田 尚敬（鉄道写真家）

江上 英樹（元小学館編集者、「部活」代表）

三村 漢（アートディレクター）

○申 込：ウェブサイト（canon.jp/gallery）にて受付

○定 員：300名（先着申込順、参加無料）

※イベントの日時・会場はやむを得ず変更となる可能性がございます

■作家メッセージ

私は昨年９０歳の誕生日を迎えました。

著書は２５０冊を超え、子供たちに向けた本もたくさんあります。

「その本を見て育った」「レールファンになった」

そうお声を掛けられるたびに、よかった、と心の中で叫んでいます。

20年前に次男 泉とキヤノンギャラリー S で写真展を開いたこと懐かしく感じます。

今回は私一人ですが、多くの方々の励ましや協力により、寂しさがまぎれました。

本展では過去発表した作品と、新しく撮りおろした作品を展示します。

後者の写真は少しアート寄りで、レールファンの皆様にはなじみが薄いかもしれません。

これから私が目指す一つの方向です。

じっくり鑑賞、力強い応援を、どうぞよろしくお願いいたします。

■作家プロフィール

広田 尚敬（ひろた なおたか）

1935年東京都生まれ。幼少時より鉄道に興味を持ち、中学3年生から鉄道写真を撮影。中央大学経済学部卒業後、会社員を経て、フリーランスの写真家となる。1968年に開催した初の個展「蒸気機関車たち」が大きな反響を呼び、以降、鉄道写真界の第一人者として活躍する。日本鉄道写真作家協会を設立し、初代会長に就任するなど、日本の鉄道写真界を牽引。ニックネームは「鉄道写真の神様」。2023年、第39回写真の町東川賞「飛彈野数右衛門賞」受賞。これまで発表した著書は250冊以上。2025年11月には、集大成にして決定版となる写真集『鉄道写真 広田尚敬』（小学館）を出版した。

・一般の方のお問い合わせ先：キヤノンギャラリー S 0570-07-9264

・キヤノンギャラリーホームページ：canon.jp/gallery