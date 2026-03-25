「オプテージOC1が拓くレジリエンスとビジネス」と題して、（株）オプテージ ソリューション事業推進本部 データセンタービジネス推進部長 田中 孔明氏によるセミナーを2026年4月24日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

オプテージ曽根崎データセンター(OC1)が拓く

レジリエンス強化とビジネス変革

～関西インフラ強靭化と世界とつながる広域ネットワークの展望～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26216

[講 師]

株式会社オプテージ ソリューション事業推進本部

データセンタービジネス推進部長 田中 孔明 氏

[日 時]

２０２６年４月２４日（金） 午後３時３０分～５時３０分

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

東京都千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

日本の成長と持続可能性を左右するデジタルインフラ。首都圏一極集中のリスクが顕在化する中、関西・大阪が新たな拠点として注目されています。

本講演では、光ファイバー網を基盤に誕生した都市型のデータセンター「OC1」がもたらす関西インフラ強靭化や、新たなイノベーション創出の可能性、国内や世界とつながる広域ネットワークの展望を紹介し、企業の事業継続性と競争力強化、そして新しい価値共創の未来像をご提案します。

１．会社概要と事業領域

２．日本のデジタルインフラ強靭化

３．データセンター・海底ケーブルの整備

４．オプテージの成長戦略

５．OC1のコンセプトと役割

６．AIへの取組

７．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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