フリーランスの「先月いくら稼いだ？」に即答できる。案件・売上管理ツール「CraftFlow」をリリース

株式会社balubo

株式会社balubo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：君和田郁弥）は、フリーランスのライター・編集者向けの案件・売上管理ツール「CraftFlow（クラフトフロー）」を2026年3月25日にリリースしました。

サービスURL：https://craftflow.balubo.jp/lp

開発の背景

フリーランスのライター・編集者の多くは、案件管理にスプレッドシート、納期管理にGoogleカレンダー、請求管理にまた別のツールと、複数のツールを使い分けています。

しかし案件が月10本を超えると、「今月の売上はいくらか」「来月の入金予定はいくらか」「あの案件の納期はいつか」といった基本的な情報すら、すぐに答えられなくなります。

CraftFlowは、こうした「収入の不透明さ」を解消するために生まれました。案件を1つ登録するだけで、売上の自動集計・入金予測・納期管理がすべてひとつの画面で完結します。

なぜ今、フリーランス向けの管理ツールなのか

生成AIの進化により、ツールそのものを作ることは以前より容易になりました。しかし、フリーランスの案件管理で本当に価値があるのは「ツールの機能」ではなく「蓄積されたデータ」です。

半年、1年と使い続けることで、月別の売上推移、クライアントごとの取引傾向、繁忙期と閑散期のパターンが見えてきます。来月の収入予測の精度も、データが積み上がるほど高まります。

CraftFlowは、このデータの蓄積と可視化に特化しています。日々の案件登録という最小限の手間だけで、フリーランスが「経営判断に使える数字」を手に入れられる。それが、汎用的なプロジェクト管理ツールやスプレッドシートにはない、CraftFlowの本質的な価値です。

CraftFlowの主な機能

1. 売上の自動集計・来月の入金予測

案件の金額と納期を登録するだけで、月別・クライアント別の売上が自動集計されます。来月の入金見込みもリアルタイムで表示され、確定申告時には年間レポートをCSVエクスポートするだけで準備が完了します。

2. 案件の一元管理（テーブル・カンバン・カレンダー・ガント）

クライアント名、案件名、金額、納期、ステータスを一画面で管理。テーブル、カンバン、カレンダー、ガントチャートの4つのビューを切り替えて、自分に合ったスタイルで使えます。

3. ライター向けのワークフロー

「企画→取材→執筆→初校→再校→校了→掲載」という記事制作の流れが最初から組み込まれています。ステータスの追加・並び替えも自由にカスタマイズ可能です。

4. Googleカレンダー連携

CraftFlowに登録した案件の納期がGoogleカレンダーに自動で反映されます。

5. 納期アラート・未請求アラート

納期が近づくと自動で通知。納品後一定期間が経過しても請求が完了していない案件も検知し、入金漏れを防ぎます。

こんな方におすすめです

1.フリーランスライター・クリエイター（月5～20本）

案件が増えてきて、スプレッドシートでの管理に限界を感じている方。「今月の売上はいくらか」「来月の入金はいつか」をすぐに確認したい方。CraftFlowなら案件を登録するだけで、売上集計・入金予測・納期管理が自動化されます。

2.編集者・コンテンツディレクター

複数のライターに案件を依頼していて、誰の原稿がどの段階にあるのか把握しきれない方。カンバンビューで全案件の進捗を一覧でき、納期が近い案件は自動でアラートが届きます。

3.小規模編集プロダクション（2～10人）

案件情報がメンバーの頭やチャットに散らばっていて、全体像が見えない組織。CraftFlowのチーム機能（近日公開）を使えば、案件・売上・メンバーの稼働状況をひとつの画面で共有できます。

料金プラン

1.Free（無料）

案件20件まで／売上ダッシュボード／納期アラート／Googleカレンダー連携

2.Pro（月額980円・税込）

案件数無制限／売上予測・年間レポート／CSVエクスポート／ステータスカスタマイズ

※ Proプランは年払い（9,800円/年）で月あたり約817円

※ クレジットカード不要で無料登録可能。Freeプランに期間制限なし

今後、チーム向けプラン（Starter Team / Growth Team）も提供予定です。

今後の展開

CraftFlowは今後、チーム向けの共有機能や権限管理、クリエイターデータベースの強化を予定しています。クリエイターが「制作に集中できる環境」を整える基盤として、継続的に機能を拡充してまいります。

コンテンツ制作に特化した案件・売上管理プラットフォームとして、個人の案件管理から、チームの経営判断を支える売上分析基盤へ。CraftFlowが目指すのは、クリエイティブ領域における「制作と経営をつなぐインフラ」です。

代表コメント

株式会社balubo 代表取締役 君和田 郁弥

CraftFlowは、私自身が毎日使うために作ったツールです。フリーランスのライターとして仕事をする中で、月末にスプレッドシートを開いて「今月いくらだったっけ」と集計する時間が、ずっと気になっていました。案件が増えるほど管理は煩雑になるのに、既存のツールはどれも大袈裟すぎるか、痒いところに手が届かない。

だったら自分で作ろう--そうして生まれたのがCraftFlowです。自分が毎日使うからこそ、不要な機能は削ぎ落とし、本当に必要な情報だけが見える設計にこだわりました。同じ課題を抱えているフリーランスの方に、ぜひ試していただきたいです。

サービス概要

サービス名：CraftFlow（クラフトフロー）

URL：https://craftflow.balubo.jp

提供開始日：2026年3月25日

対応環境：Webブラウザ（PC・スマートフォン対応）

料金：無料～月額980円（税込）

会社概要

会社名：株式会社balubo

代表取締役：君和田 郁弥

設立：2025年8月25日

所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号 桑野ビル2階

事業内容：コンテンツ企画・制作事業、フリーランス向けSaaS「CraftFlow」の企画・開発・運営

URL：https://corp.balubo.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社balubo

担当：君和田 郁弥

メール：fumiya.kimiwada@balubo.jp

X（Twitter）：https://x.com/craft_flowflow