「春のヘッドフォン祭 2026」4月25日(土)開催　東京駅直結会場で160を超えるブランドのヘッドホン・イヤホンを試聴可能！

株式会社フジヤカメラ店春のヘッドフォン祭2026 メインイメージ詳細を見る :https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/pg/1headphonefes-2026sp/

フジヤエービック（株式会社フジヤカメラ店 エービック事業部）では、2026年4月25日(土)にヘッドホン・イヤホンをメインとしたオーディオ展示イベント「春のヘッドフォン祭 2026」を、東京・八重洲北口直結の「ステーションコンファレンス東京」5・6Fで開催いたします。

「ステーションコンファレンス東京」における開催は、今回で12回目(リアルイベントとしては通算40回目)を迎えます。

前回の2フロア開催時(2025秋)には2,000名を超えるお客様にご来場いただきました。

今回はステーションコンファレンス東京5・6Fの2フロアーを使用、70以上の出展ブースで160を超えるブランドのヘッドホン・イヤホン・プレイヤーをご試聴いただけます。

今回のメインイメージにはBrise Audio社『IBUKI』の画像をいち早く使わせて頂きました。当日はIBUKIをはじめ出展各社の多数の新製品・展示品(開発中のサンプルなども！)をお楽しみください。

「春のヘッドフォン祭 2026」は、入場者登録不要・入場無料です。

開場時間前のみ、早くお越しいただくお客様の整理を現地ビル内で行います。

早くお越しの方は、ステーションコンファレンス1Fにスタッフが待機していますので、スタッフのご案内に従ってお待ちください。6Fではお待ち頂けません。

午前11時に開場後の入退場は自由となります、当日イベントの存在を知ってもご来場できますので、お気軽にお越しください。

当日は会場での特売は行いませんが、開催前後の期間には、これまでのヘッドフォン祭と同様に弊社ECサイトで特価セールを開催する予定ですので、どうぞお楽しみに。

https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/default.aspx

加えて、弊社ECにて恒例のカスタムIEM特価キャンペーンも開催いたします。

https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/e/ea-26034a/

春のヘッドフォン祭では、試聴スタンプラリーを実施予定！

前回大好評でしたスタンプラリーを今回も開催！5・6Fそれぞれの対象ブースにてご試聴・スタンプを集めていただきますと、抽選でノベルティーなどが当たります！

対象ブース・詳細はヘッドフォン祭特設ページにて後日公開いたします。

https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/pg/1headphonefes-2026sp/

ほか当日出展予定ブランド、会場内ブース配置図ほか注目の展示品情報については、ヘッドフォン祭特設ページ、ヘッドフォン祭公式Xアカウント：@fujiyavichepfs(https://twitter.com/fujiyaavichpfes)にて随時更新いたします。

ハッシュタグ「#ヘッドフォン祭」

開催前のわくわく感、当日の会場レポートや製品レビューなどつぶやいてヘッドフォン祭を盛り上げましょう！

【春のヘッドフォン祭 2026 開催概要】

場所：ステーションコンファレンス東京 東京都千代田区丸の内１-7－12 サピアタワー5・6F

（JR東京駅日本橋口直結／JR東京駅八重洲北口徒歩2分／東京メトロ東西線大手町駅B8出口手前【サピアタワー連絡口】直結）

開催日時：2026年4月25日（土） 11:00-18:00

入場無料

次回、「夏のヘッドフォン祭2026 mini」は、同じステーションコンファレンス東京の1フロアを使い、2026年7月18日(土)に開催予定です。新規ご出展も随時受け付けています。

下記イベント紹介ページ内お問い合わせフォームより、お気軽にお問合せください。

「ヘッドフォン祭」その他のフジヤエービックが開催するイベント紹介ページはこちら

https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/pg/1a-evschedule/

また、不定期ではありますが中野での小規模イベントの開催も予定しています。

開催はフジヤエービックHPにてお知らせいたします。

2008年春より開催しております「ヘッドフォン祭」は常に日本のヘッドホンオーディオとポータブルオーディオをリードする存在として、国内外からの注目を集めるオーディオイベントとして成長してきました。

今後も続く「ヘッドフォン祭」のさらなる展開にご期待ください。

フジヤエービック店舗主催：フジヤエービック（株式会社フジヤカメラ店 エービック事業部）

東京・中野ブロードウェイにて新品・中古ハイエンドヘッドホン/イヤホン、ヘッドホンアンプ、カスタムIEMなどオーディオ商品を中心に取り扱っております。店内でも世界中のヘッドホン・イヤホン、オーディオ機器をお試しいただけますので、試聴だけでもお気軽にお立ち寄りください。試聴会他、店内イベントも随時開催中です。

オーディオ機器の査定・買取も受付けております！

所在地 〒164-0001

東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ 3F

営業時間 10:30-20:00