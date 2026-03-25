新たな弔慰用電報台紙おし花電報「優惜（ゆうせき）」の販売開始について

NTT東日本株式会社

NTT東日本およびNTT西日本（以下、NTT東西）は、新たに弔慰用電報台紙、おし花電報「優惜（ゆうせき）」（以下、本商品）を2026年4月1日（水）より全国で販売開始します。

本商品は、和の趣あふれる台紙に、可憐な草花が寄り添うようにあしらわれた電報台紙です。

葬儀・告別式・法事・法要などのお悔やみの場で、故人を偲ぶ哀悼の意をお届けする電報台紙としてご利用いただけます。

【おし花電報「優惜（ゆうせき）」】

1.概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98811/table/1300_1_5f75d6d2e1ab219ddb9d3020ad0ac497.jpg?v=202603250551 ]

※1別途、電報（メッセージ）料等が必要です。詳細は以下URLにてご確認ください。

・NTT東日本 https://www.ntt-east.co.jp/dmail/guide/fee/

・NTT西日本 https://dmail.denpo-west.ne.jp/p/C80010P.do

2.特長

【おし花】

静謐（せいひつ）なグレーを基調とした和風の台紙に、優美な印象の紫と青のおし花をあしらいました。

落ち着いた色合いに心が静まり、どこか懐かしいような温かさが感じられます。

【サイズ】 本体：縦22.5cm×横16.5 cm

3.電報のお申し込み※2、お問い合わせ先

＜お電話によるお申し込み、お問い合わせ先＞

電話料金との合算払い※3の場合 局番なしの「115」※4

クレジットカード払いの場合 「0120-759-560」

※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。

＜インターネットによるお申し込み先＞

NTT東西のインターネット電報申込サイト「D-MAIL」

（パソコン・スマートフォンサイト）

NTT東日本：https://www.ntt-east.co.jp/dmail/（パソコン）

https://www.ntt-east.co.jp/dmail/s/（スマートフォン）

NTT西日本：https://www.ntt-west.co.jp/dmail/（パソコン）

https://www.ntt-west.co.jp/dmail/s/（スマートフォン）

※2 詳細は別添「電報のお申し込み方法について」をご参照ください。

※3 光コラボレーション事業者回線をご利用の場合、電話料金との合算払いがご利用いただけない場合があります。

※4 一部の他事業者さまの電話回線からはご利用いただけません。詳細は別添「電報のお申し込み方法について」をご参照ください。

※本ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。今後、現在の電報サービスは特定信書便事業としてのご提供を予定しております。なお、提供条件についての変更点がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。

報道発表資料：特定信書便としての電報サービスの提供について（2026年2月20日）

https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20260220_01.html

（別添）電報のお申し込み方法について :https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20260325_02_01.html