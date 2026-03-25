「ずっと変わらず、あたらしい。」TBSラジオは開局75周年を迎えます！

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオは今年、開局75周年を迎えます。

1951年に関東地方で初めての民間放送局として開局して以来、TBSラジオは、人々の暮らしとにともにあるメディアとして、日々のニュースやお役立ち情報、深夜に響く笑い声、そして災害時には確かな情報を届けてまいりました。

時代は移り、生活スタイルの変化とともに、ラジオ受信機だけでなく、radikoやPodcastなど新たな聴取体験も広がりました。聴取体験も多様化する中、常に生活スタイルに寄り添う新しい形でのコンテンツ展開を続けております。ただ、今も昔もパーソナリティとリスナーのあたたかな絆は変わりません。

そんな想いを込めて、TBSラジオは「ずっと変わらず、あたらしい。」を75周年のテーマに、これからさまざまなコンテンツを発信していきます。

まず、4月1日にオープンする予定の特設サイトでは、TBSラジオのこれまでを「音」でをふり返るコンテンツなど、75周年ならではの楽しい展開を予定しています。お楽しみに！

開局75周年ロゴについて

「ラジオ」と聞いて想像するのは、スマートフォンのradikoアプリで聴く人の姿でしょうか？それともカーラジオで聴く人？キッチンのスマートスピーカーで聴く人もいるかもしれません。2026年の聴取スタイルは多種多様です。

そこで、「開局以来“ずっと変わらず”なTBSラジオの姿」を考えた結果、パーソナリティがリスナーに語りかける姿に思い至りました。

ちなみに、パーソナリティが台本を広げやすく、大きく動いても安定した音質で声をお届けできる「吊り下げ式」のマイクは、トークが醍醐味のTBSラジオが長年こだわってきたスタイルです。

ずっと変わらず、あたらしい。75年目のTBSラジオをよろしくお願いいたします。

TBSラジオで実際に使われている吊り下げ式マイク