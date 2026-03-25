成田商事株式会社、劇場通り一番街町会との契約締結により、歌舞伎町一番街アーチを活用した公式商品展開を開始

成田商事株式会社

成田商事株式会社（本社：東京都新宿区中落合2-11-2、代表取締役：成田裕司）は、このたび劇場通り一番街町会との契約締結により、歌舞伎町一番街アーチを活用した公式商品展開を開始することをお知らせいたします。

本取り組みでは、新宿・歌舞伎町を象徴するランドマークをモチーフに、新宿土産および訪日外国人旅行者向けの商品を企画・展開し、新宿の魅力を広く発信してまいります。成田商事株式会社は、地域の象徴を商品として新たな価値へとつなげることで、地域活性化、来街促進、街のブランド発信に貢献してまいります。

取り組みの背景

新宿は、日本有数のターミナルエリアとして多くの人々が行き交い、ショッピング、観光、エンターテインメントなど多彩な魅力を有する街です。なかでも歌舞伎町一番街アーチは、国内外から訪れる多くの来街者に認知されている、新宿・歌舞伎町を象徴する景観のひとつです。

成田商事株式会社は、これまで日本のものづくりの魅力や意匠性を生かした商品企画を通じて、地域の魅力発信に取り組んでまいりました。このたびの契約締結により、歌舞伎町一番街アーチを活用した公式商品を展開することで、新宿らしさを感じられる新たな土産需要の創出と地域の価値向上に貢献してまいります。

商品展開について

今後は、歌舞伎町一番街アーチを中心に、新宿の街の魅力や景観を反映した各種商品を順次展開してまいります。国内のお客様はもちろん、訪日外国人旅行者にも訴求できる、新宿ならではの地域性とデザイン性を備えた商品開発を進めてまいります。

商品展開例

・キーホルダー

・メタルチャーム

・ステッカー

・雑貨類

・限定記念商品 など

※商品内容は現在企画開発中であり、今後変更となる場合があります。

今後の展望

成田商事株式会社は、本取り組みを通じて、単なる記念品にとどまらず、新宿・歌舞伎町の魅力や思い出を持ち帰ることができる商品づくりを目指してまいります。今後は、歌舞伎町一番街アーチを活用した商品展開を起点として、新宿の地域資源を生かした企画を広げ、地域の魅力発信と来街促進に寄与してまいります。

今後の商品ラインアップ、発売時期、販売場所などの詳細につきましては、決定次第、順次発表いたします。

契約概要

契約名称：歌舞伎町一番街アーチに関する使用契約

契約先：劇場通り一番街町会

契約締結日：【2026年3月1日】

契約内容：歌舞伎町一番街アーチを活用した商品企画・販売促進などに関する使用契約

展開内容：歌舞伎町一番街アーチをモチーフとした公式商品の企画、制作、販売 ほか

成田商事株式会社について

成田商事株式会社は、日本のものづくりの魅力を次世代および国内外へ発信することを目指し、地域性、文化性、意匠性を生かした商品企画・開発を行っています。今後も地域資源とデザインを掛け合わせた新たな価値創出に取り組んでまいります。

【会社概要】

会社名：成田商事株式会社

代表者：代表取締役社長 成田裕司

所在地：東京都新宿区中落合2-11-2

事業内容：【商品企画・製造・販売、ライセンス関連事業 など】

URL：http://naritacorp.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

成田商事株式会社

担当者名：成田裕司

E-mail：naritacorp0@gmail.com