【アパレル企業のショードラ制作支援】白黒な世界観のライフスタイルメディア『モノトーン』から兄妹のリアルな葛藤と変身を描く、ショートドラマ『ダサお兄』が公開開始！

ネクスターホールディングス株式会社

◻︎トーキョークリエイティスト株式会社

ネクスター株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：細田 悠巨）グループの「TOKYO creatist」は、兄妹のコミカルなやり取りとファッションによる自己変革をテーマにした縦型ショートドラマ『ダサお兄』を本日公開いたします。また、本作品の公開を記念し、ショート動画制作を「制作原価」にてアパレル関連会社5社限定で提供する、特別な制作支援キャンペーンの実施を発表いたします。

■作品概要

本作は、ファッションに無頓着な兄と、デリカシーのない兄に呆れながらも彼をプロデュースする妹の姿を描いた、共感型ショートドラマです。 誰もが経験したことのある「家族あるある」を入り口に、一歩踏み出して自分を変えることの楽しさを提示します。 また、地域のセレクトショップを舞台にすることで、店舗の魅力や「選ぶ楽しさ」を視覚的に伝えるライフスタイル提案型コンテンツとなっています。

■あらすじ

モノトーンのシンプルな部屋。着替え中の妹の部屋に、デリカシーなくズカズカと入り込む兄。 妹の「ダサい兄は恥ずかしい」という容赦ない一言に一念発起した兄は、妹にコーディネートを頼み込みます。 渋々承諾した妹に連れ出された先は、彼女行きつけのセレクトショップ。 カリスマ店員の助言で驚くべき変身を遂げた兄でしたが、会計時に妹の計算高い“ひらめき”の正体を知ることになり--。

■ 制作から販売促進までトータルサポート

弊社の提供するショートドラマは、単なるブランディングに留まりません。「商品の販売促進（販促）」に特化したシナリオ設計を得意とし、視聴者の購買意欲を刺激する導線設計まで含めたトータルサポートを提供します。地域の特産品や店舗サービスを「魅力的なストーリー」として発信し、実利に繋がるデジタルマーケティングを実現します。

■作品配信情報

■ベストレシピ賞について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29866/table/271_1_b0b738c0139c38bd4074b00770b96cec.jpg?v=202603250551 ]モノトーンオフィシャル｜トーキョークリエイティスト株式会社

本作のベースとなった「モノトーン」は、フォロワー4万人を抱えるモノトーン専門のファッションメディアです。シンプルコーデを愛するZ世代・ミレニアル世代から絶大な支持を得ており、今回のドラマ化ではメディアが持つ「自己改革」のメッセージを映像化しました。

Instagram：https://www.instagram.com/monotoneko_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@monotone_official

■制作体制について

ネクスター株式会社が運営する制作スタジオ「 製作委員会 TOKYO creatist 」では、より多角的な視点から物語を届けるため、二つの軸で作品制作を行なってます。

- Nexter_Nippon（ネクスター・ニッポン）： 本作のように、日本の歴史や伝統、文化的な背景に光を当て、令和時代の再解釈を加えてドラマ化するプロジェクト。- Nexter_Tokyo（ネクスター・トーキョー）： 皆様の身近な体験談や実話をベースに、現代のリアルを切り取った作品を投稿するプロジェクト。

本作『ダサお兄』は、現代の若者が直面する人間関係の闇を映し出す「Nexter_Tokyo」の最新作として制作されました 。

本件に対する問い合わせ

Nexter_Nippon｜Nexter_Tokyo｜トーキョークリエイティスト株式会社

会社名：トーキョークリエイティスト株式会社

役職：General Manager 加藤 誠也（カトウ セイヤ）

メールアドレス： seiya@nexter.tokyo

「 TOKYO creatist 」について

「 TOKYO creatist 」｜トーキョークリエイティスト株式会社クリエイター × アーティスト ＝ クリエイティスト ｜ トーキョークリエイティスト株式会社

2008年、各ジャンルの世界チャンピオンや日本チャンピオンといったトップパフォーマーが集結し、パフォーマンス界に新たな風を起こす集団として「 TOKYO creatist 」が誕生しました。

その後、2017年にはインフルエンサー集団として再構築され、「インフルエンサーサミット」や「ビジョビ」、インスタグラマー発のD2Cブランド、YouTubeを活用したIPプロジェクトなど、時代に合わせて多様なスタイルへと進化。

そして2025年。「 TOKYO creatist 」は、エンタメとSNSを融合した “ショートドラマスタジオ” として再び走り出しました。

「 TOKYO creatist 」｜トーキョークリエイティスト株式会社

当スタジオでは、「 感を、動する。-To Move Your Heart !- 」をフィロソフィーに掲げ、語り継がれてきた既存の物語や伝統文化、体験談などを「 令和時代の物語 」として再解釈したドラマを制作しています。量産され消費されるショート動画ではなく、現代の感性に寄り添った心に残る作品を創り出すことを今後も目指してまいります。

ネクスターブランドゥホールディングスについて

純粋持株会社 ネクスターブランドゥホールディングスStarting from here！「 ここから始まる、次のこと。」

ネクスターブランドゥホールディングスは、15期目を迎えるネクスター株式会社（SNSマーケティング）を主軸に、グループ会社では、システムコンサルティング、6次産業化支援、創業20年の公的機関・金融機関に実績豊富なクリエイティブ制作、Web／アプリ開発支援、UGC、共創IP・縦型ショートドラマ製作スタジオ、D2C／P2Cブランド事業、創業10年の和製マーラータン事業など、ソーシャルメディアを中心とした多岐にわたる事業の純粋持株会社です。

事業会社名 ： トーキョークリエイティスト株式会社 （共創ＩＰ・縦型ショートドラマ製作スタジオ事業）

持株会社名 ： ネクスターブランドゥホールディングス 株式会社

英語表記 ： Nexter Inc. ｜Nexter bran-do Holdings.

本社所在地 ： 東京都 新宿区 大久保 3-8-3 住友不動産新宿ガーデンタワー LaTour Shinjuku Garden 29F

責任者名 ： 代表取締役社長CEO 細田悠巨、執行役員CBO 伊藤実祐

スタッフ数 ： 60名（グループ合計・業務委託、アルバイト含む）

資本金 ： 1億 2,428万 4,842円（グループ合計・資本準備金含む）

公式HP ： https://nexter.tokyo/

公式Twitter ： @nexter_tokyo https://twitter.com/nexter_tokyo

公式Instagram ： @nexter_tokyo https://www.instagram.com/nexter_tokyo/

注: 本記事内のデータはすべて実績値に基づいています。詳細については、ネクスター株式会社までお気軽にお問い合わせください。