楽天ランキング1位を獲得！母の日の贈り物に「Yunth スペシャルギフト2026」

Aiロボティクス株式会社

Aiロボティクス株式会社（所在地：東京都港区／代表取締役社長：龍川 誠）が展開するスキンケアブランド「Yunth（ユンス）」は、楽天市場限定で販売中の母の日ギフト「Yunthスペシャルギフト2026」が、楽天市場の〈美容・コスメ・香水、スキンケアジャンル セット部門〉においてデイリーランキング第1位*を獲得いたしましたことをお知らせいたします。

*2026年3月23日(月)更新 (集計日：3月22日)

Yunth母の日ギフト「Yunthスペシャルギフト2026」は、楽天市場限定の特別セットとして登場直後からご好評をいただき、母の日のギフトとして多くのお客様にご支持いただいております。

「Yunthスペシャルギフト2026」には、ブランドを代表する生ビタミンC*1 配合の「生VC美白美容液」をはじめ、毎日のスキンケアに取り入れやすい人気アイテムを厳選して詰め込みました。実用性と特別感を兼ね備えた、母の日にぴったりのギフトです。

さらにパッケージは、ラッピング不要のギフト仕様でお届けするため、そのままお渡しいただけるのも魅力です。肌のコンディションが揺らぎやすい大人の肌に寄り添いながら、シンプルで続けやすいケアを叶えます。



母の日は、普段なかなか伝えられない感謝を届ける大切な機会。“毎日使うものだからこそ、うれしい”日常に寄り添う贈り物として、楽天ランキング第1位*2の「Yunthスペシャルギフト2026」をぜひご活用ください。

*1アスコルビン酸 *2 2026年3月23日(月)更新 (集計日：3月22日)

【公式】Yunth Store 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/yunth/ys-r018/(https://item.rakuten.co.jp/yunth/ys-r018/)

商品概要

感謝を咲かせる、母の日限定ボックス

箱を開けるその時間まで大切に設計した、母の日限定ギフトボックス。Yunthオリジナルデザインのボックスにリボンをあしらい、感謝の気持ちをやさしく描いたオリジナルイラストで仕上げました。造花のカーネーションを添えた、母の日だけの特別な装いです。

お母さんからの「これ、使ってみたよ」。そんな何気ない会話が生まれるだけで、何気ない時間が、少し特別になる。同じ時間を楽しめることが、いちばんの贈り物。今年の母の日は、Yunthの美容液を贈るスキンケアギフトで、ふたりの時間をやさしくつなぎませんか。

MOTHER'S DAY GIFT01〈ビタミンケアを贈りたい方に〉ビューティーブルーム～バランスケアセット～

内 容：生VC美白美容液×1箱(28包)

生VC美白美容液×7日分(7包)

クレンジングミニボトル×1本

リボン付カーネーション(造花)

母の日限定ギフトボックス

Yunthショッパーバッグ

価 格： 5,980円(税込)

MOTHER'S DAY GIFT02〈リッチなケアを贈りたい方に〉タイムレスグロウ～エイジング*ケアセット～

内 容：生VAダーマ美容液×1箱(28包)

生VC美白美容液×7日分(7包)

クレンジングミニボトル×1本

リボン付カーネーション(造花)

母の日限定ギフトボックス

Yunthショッパーバッグ

価 格： 6,980円(税込)

*年齢に応じたケア

MOTHER'S DAY GIFT03〈全部入りで贈りたい方に〉パーフェクトブルーム～スペシャルケアセット～

内 容：生VC美白美容液×1箱(28包)

生VAダーマ美容液×1箱(28包)

クレンジングミニボトル×1本

リボン付カーネーション(造花)

母の日限定ギフトボックス

Yunthショッパーバッグ

価 格： 8,880円(税込)

販売情報

販売期間：現在販売中、2026年5月10日(日)まで

※2026年4月1日(水)9:59まで母の日ギフト早期特典500円OFFクーポン付き

販売ページ：【公式】Yunth Store 楽天市場店 https://item.rakuten.co.jp/yunth/ys-r018/

スキンケアブランド「Yunth(https://yunth.jp/)」

“毎日のスキンケアを私らしく楽しく幸せな時間に。いくつになっても自分を愛して自分の気持ちに素直に”という想いから誕生。生ビタミンC(アスコルビン酸)配合の「生VC美⽩美容液」をはじめ、肌が本来もつ美しさを目覚めさせ、開花へと導くワンステップ上のスキンケアを展開して います。Instagram ：@yunth.officiaⅼ(https://www.instagram.com/yunth.official/) / X : @yunth__official(https://x.com/yunth__official)

Aiロボティクス株式会社(https://ai-robotics.co.jp/)

AIテクノロジーを駆使してブランドを連続的に創出し事業を展開。現在、スキンケアブランド「Yunth(ユンス)」ほか、美容家電ブランド「Brighte(https://brighte.jp/)(ブライト)」、ヘアケアブランド「Straine(https://straine.jp/)(ストレイン)」 を主要ブランドとして、商品のラインナップを拡大しています。

Yunth リクルートサイト：https://yunth.jp/shop/pages/recruit