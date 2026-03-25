【数量限定！】きらきら楽しい絵本『きらきら　おめでとう』が、ミニ色紙つきで3月25日（水）より「絵本ナビ」サイト内にて発売！

東京書店株式会社

東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は、きらきら楽しい絵本『きらきら おめでとう』の作家ユニット、seesaw.が製作したオリジナルの色紙を絵本とセットで絵本ナビサイト内にて3月25日（水）より発売しましたことをお知らせします。

ころんとした赤い丸が描かれたページ。「これは何かな？」と思ってページをめくると、「おめでとう」と、きれいな花束を手にしたリスさんがお祝いしてくれました。そのほかの動物たちも次々あらわれて、ページごとにお祝いしてくれます。丸や三角のかたちに注目していた子どもたちは、思わぬ祝福にびっくり！ おどろきとうれしさに満ちて、誌面に釘付けとなることでしょう。

本書に登場する動物たちが、かわいい色紙でごあいさつ！

今回特典となるミニ色紙は、本書に登場する動物たちが明るくあいさつしてくれるスペシャル限定色紙です。どの動物が届くかは、お楽しみ☆

この機会に、ぜひお求めください！

【作家プロフィール】

●seesaw.

伊藤和人とシラキハラメグミによるイラストレーションユニット。2人のライフワークであるイラストレーションを、より身近なものにしたいと1999年より活動をスタート。手作り感覚の「あたたかみのあるものづくり」をコンセプトに、幅広く活躍中。

●『きらきら おめでとう』

作：seesaw.

定価：1,430円（税込）

発売日：2024年8月9日

判型：182×182mm／18ページ

ISBN：978-4-88574-469-3

発行所：東京書店株式会社

東京書店HP：https://www.tokyoshoten.net

【ご購入はこちらから】

・絵本ナビ： https://www.ehonnavi.net/

※数量には限りがございます。お早目のご注文をおすすめいたします。

※限定色紙つき絵本の発売は2026年3月25日20：00からとなります。お届けは発売日以降となります。

※色紙は名入れではありません。

※1点1点手作りのため、それぞれ風合いが異なります。ご了承ください。