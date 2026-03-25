歯科教育プラットフォーム「HATSUKUL」　2026年度「デンチャー自費化・完全習得プログラム」を始動

有限会社デンタルワールド

歯科医療従事者向け教育プラットフォーム「HATSUKUL（ハツクル）」は、2026年度（令和8年度）より、自費義歯（デンチャー）の提供価値向上と医院・技工所の経営基盤強化を目的とした、通年型の教育プログラムをスタートいたします。

■HATSUKULプロジェクトの使命：自費義歯による「三方良し」の実現

現在の歯科業界において、材料費の高騰や労働力不足は深刻な課題となっています。HATSUKULでは、この課題に対し「自費義歯の体系化」を一つの解決策として提示いたします。

患者様へ：保険診療の枠を超えた、高いクオリティと適合性を備えた義歯の提供

医院・技工所へ：自費率の上昇による一案件あたりの売上向上と、持続可能な経営体制の構築

スタッフへ：歯科医師・歯科技工士に加え、歯科衛生士も共に学ぶことで、医院全体で患者様を支えるコミュニティの形成

私たちは、技術の向上だけでなく、歯科医療に関わる全ての人が豊かになるためのプラットフォームを目指しています。

■年間プログラムの構成と特徴

本プログラムは、変化の激しい歯科臨床現場に即応するため、年間を通じて「フルデンチャー（総義歯）」および「パーシャルデンチャー（局部義歯）」の体系的な習得を目指す、柔軟なステップアップ型の枠組みを採用しています。

1. 継続的な学びを支える定期開催スタイル 毎月第3日曜日を開催日として設定し、受講生の皆様が着実に学びを深められるサイクルを構築いたします。一年を通してデンチャーに関する本質的なトピックを網羅する計画となっており、継続して受講いただくことで、臨床の厚みを一層増すことが可能です。

※講師のスケジュール等により、適宜最適な日程調整を行う場合がございます。

2. 門戸を広げたオープンな学習コミュニティ 本プログラムは、歯科業界に従事するすべての方に開かれた場です。歯科医師、歯科技工士、そして歯科衛生士の皆様が、自身の課題や興味に合わせていつでも、どの回からでも自由に参加できる形式を採っております。1回あたり2～3万円という参加しやすい価格設定により、職種の垣根を超えて切磋琢磨し、歯科業界全体を盛り上げる活気あるコミュニティの形成を目指します。

3. 一年1サイクルで完結する「デンチャー攻略」のロードマップ 一年を一区切りとし、総義歯と局部義歯の双方において、各講座ごとに臨床で即座に役立つ知識と技術をパッケージ化して提供いたします。各回の具体的な講義内容や担当講師の詳細につきましては、随時更新される公式ホームページにてご確認いただけます。

公式ホームページ：https://hatsukul-tc.site/schedule/

4. デジタル活用による業務効率の追求 最先端のデジタル技術（CAD/CAM、3Dプリンター等）に関しては、既存の業務フローをデジタルでより効率化し、精度を高めるための手法として提案いたします。これまで培ってきたアナログの確かな技術を土台に、最新ツールを最適なタイミングで導入することで、ヒューマンエラーの削減や製作時間の短縮を実現。ベテランの方々の熟練した技術を、より生産性の高い形へと昇華させる実践的な学習環境を整えています。

■講師陣および顧問体制

プログラムの根幹を支えるのは、アナログとデジタルの双方に精通した国内トップクラスの講師陣です。

アナログ基礎担当：伊佐次厚司先生、佐藤幸司先生

アナログ応用（海外実地研修予定）担当：竹内真人先生

デジタル・特別講義担当：亀遊宏直先生

多くの講義実績を持つ講師陣が、自費診療を成功させるための臨床知見と、チーム医療としてのノウハウを惜しみなく伝授いたします。





■今後の展望

HATSUKULは、4月の初回講義を皮切りに、年間を通じて次世代の歯科医療を支える教育を提供してまいります。

単なる技術の習得にとどまらず、医院経営の安定と、

患者様のQOL向上に直結する「実践的な学び」を共に創り上げていきましょう。

有限会社デンタルワールド

https://dental-w.co.jp/