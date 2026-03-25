【身のまわりのふしぎなこと、たいてい科学！】大人が読んでも楽しめる体験型科学の児童書、発刊。

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東京書店株式会社

東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は、2026年3月23日（月）に『科学大好き文系先生のゆるっと科学を楽しむ本』を発売いたしました。





身のまわりには「知ってみるとちょっとびっくり、少し楽しい」……そんな小さな発見がたくさんあります。


この本では、科学のふしぎネタ102本を、ゆるいイラストつきでやさしく解説しています。



　第1章：ヒトのからだのふしぎ


　第2章：いきもののふしぎ


　第3章：しぜんのふしぎ


　第4章：宇宙のふしぎ



興味のあるページから読んでもよし！　はじめから通しでゆるっと読むのもよし！





さらになんといっても楽しいのが、“きのこの指紋？　胞子紋を取ろう！”“ふわふわ結晶を育てよう”“ずっと割れない!?　シャボン玉づくり”……といった、身のまわりのふしぎを体験できるミニワークショップのレシピ！　


そのほか、ゆるっと解説のまんがページも大充実。わくわくのつまった一冊です。



監修は「理科の世界への案内人」として活躍している、さとうかよこ氏。人気イラストレーター、カラシソエル氏のゆるくてシュールなイラストも必見です！










子どものうちに知っておくと世界が無限に広がる、すてきな科学知識が満載！　ミニワークショップも体験しながら、たくさんの科学の不思議を満喫してください。



【監修者プロフィール】


●さとうかよこ


小学校教諭、学習塾経営のち、「きらら舎」を主宰。きらら舎カフェでは蛍光鉱物観察会やビスマス人工結晶づくり、ウニやヒトデの受精発生実験などのワークショップをおこなっている。また、オンラインショップでは鉱物標本をはじめ、クラゲのポリプやミドリゾウリムシなどの生物を販売。




●『科学大好き文系先生のゆるっと科学を楽しむ本』


　　監修：さとうかよこ


　　絵：カラシソエル


　　定価：1,320円（税込）


　　発売日：2026年3月23日


　　判型：190×127mm／144ページ


　　ISBN：978-4-88574-564-5


発行所：東京書店株式会社


東京書店HP：https://www.tokyoshoten.net



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