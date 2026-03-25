【身のまわりのふしぎなこと、たいてい科学！】大人が読んでも楽しめる体験型科学の児童書、発刊。

東京書店株式会社

東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は、2026年3月23日（月）に『科学大好き文系先生のゆるっと科学を楽しむ本』を発売いたしました。

身のまわりには「知ってみるとちょっとびっくり、少し楽しい」……そんな小さな発見がたくさんあります。

この本では、科学のふしぎネタ102本を、ゆるいイラストつきでやさしく解説しています。

第1章：ヒトのからだのふしぎ

第2章：いきもののふしぎ

第3章：しぜんのふしぎ

第4章：宇宙のふしぎ

興味のあるページから読んでもよし！ はじめから通しでゆるっと読むのもよし！

さらになんといっても楽しいのが、“きのこの指紋？ 胞子紋を取ろう！”“ふわふわ結晶を育てよう”“ずっと割れない!? シャボン玉づくり”……といった、身のまわりのふしぎを体験できるミニワークショップのレシピ！

そのほか、ゆるっと解説のまんがページも大充実。わくわくのつまった一冊です。

監修は「理科の世界への案内人」として活躍している、さとうかよこ氏。人気イラストレーター、カラシソエル氏のゆるくてシュールなイラストも必見です！

子どものうちに知っておくと世界が無限に広がる、すてきな科学知識が満載！ ミニワークショップも体験しながら、たくさんの科学の不思議を満喫してください。

【監修者プロフィール】

●さとうかよこ

小学校教諭、学習塾経営のち、「きらら舎」を主宰。きらら舎カフェでは蛍光鉱物観察会やビスマス人工結晶づくり、ウニやヒトデの受精発生実験などのワークショップをおこなっている。また、オンラインショップでは鉱物標本をはじめ、クラゲのポリプやミドリゾウリムシなどの生物を販売。

●『科学大好き文系先生のゆるっと科学を楽しむ本』

監修：さとうかよこ

絵：カラシソエル

定価：1,320円（税込）

発売日：2026年3月23日

判型：190×127mm／144ページ

ISBN：978-4-88574-564-5

発行所：東京書店株式会社

東京書店HP：https://www.tokyoshoten.net

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