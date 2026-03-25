【4月4日（土）開催】PRドローンショー、「原城一揆まつり」にてドローンショーを開催！
株式会社協和産業（本社：大阪市浪速区：代表取締役：林 万起子）は、2026年4月4日（土）に開催される『原城一揆まつり』の会場にて、ドローンショーの飛行を担当することをお知らせいたします。『原城一揆まつり』では、LEDを搭載した200機のドローンを使用した完全オリジナルデザインのドローンショーの飛行を実施いたします。
会場：原城本丸 雨天時：南有馬体育館 ※ドローンショーのみ4月5日(日)に延期
『原城一揆まつり』完全オリジナルデザインにて開催されるドローンショーは、LEDを搭載した200機のドローンを使用し、原城本丸の夜空を色鮮やかに彩ります。是非「原城一揆まつりドローンショー」をお楽しみください。
■ドローンショー概要
2026年4月4日（土）
開始時間：19：15～
会場 ：原城本丸
※当日の天候等で開始時間が前後する可能性がございます。
※雨天時、ドローンショーのみ4月5日（日）に延期
主催 ：原城一揆まつり実行委員会
後援 ：南島原市
＜イベント概要＞
◆2026年4月4日（土）
15:00～（雨天時：南有馬体育館）
オープニングセレモニーステージイベント
・和道 深江太鼓（和太鼓）
・落城の賦 継承会（舞）
・ラウレア（フラダンス）
・兵法肥前タイ捨流（剣舞）
・D-RISE（ダンス）
・ゴスペルクワイアGLORY（ゴスペル）
◆17:30～
慰霊祭
◆18:00～
イントロ早押しクイズ 先着16名様
🏆正解者にMINAコイン進呈！！
◆18:30～
豪華大抽選会
🏆特賞 switch2 MINAコイン 他
◆19:15～
ドローンショー
◆21:00～
消灯
＜一夜城 設置期間＞
3月22日（日）～4月5日（日）
原城跡には期間限定で「一夜城」が設置され、歴史の舞台となった原城跡を幻想的に演出します。
■株式会社協和産業について
PRドローンショーHP：https://kyowa-japandroneshow.com/
株式会社協和産業PRドローンショーは大阪市浪速区を拠点に日本全国でドローンショーを企画・運営しています。地域社会との連携を重視し、革新的な技術を用いたドローンショーを通じて、人々に感動や喜びを提供することをミッションとしています。
弊社ドローンショーはテンプレートは一切使用せず、完全オリジナルデザインのドローンショーを主催者様と共に１から作り上げます。主催者様の想いがしっかりと詰まった完全オリジナルのドローンショーを制作いただくことができます！
ハイクオリティなドローンショー演出をこれまでにないリーズナブルな価格で提供し、より多くの人に「驚き」と「感動」を「感動価格」で届ける最高のドローンショータイムを体験してください！
会社名：株式会社協和産業
所在地：大阪市浪速区大国２丁目６番２３号 協和産業ビル
設立：昭和６３年３月１日
代表取締役社長：林 万起子
事業内容：・ドローンショー事業/ドローン用機体販売
・ドローン展示販売/ドローンショー教育プログラム
PRドローンショーを運営する株式会社協和産業は１９８６年に設立され、VHSの製造からダビング、
現在はCD・DVD・Blu-rayのコピー・プレスやカメラレンタル事業を行うなどドローンショーのみならず映像関連の事業を行っており、創業４０年を迎えます。
創業４０年の安心で魅せるPRドローンショーを関西（大阪）を拠点に全国で運営しています。
公式サイト：https://www.kyowainet.co.jp/?srsltid=AfmBOoqCrA-BRJx4VyWmCo5lgkNR58j3iQ23Njv4Gi0DwY5XojaL7Zt5
PRドローンショーHP：https://kyowa-japandroneshow.com/