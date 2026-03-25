【4月4日（土）開催】PRドローンショー、「原城一揆まつり」にてドローンショーを開催！

株式会社協和産業

株式会社協和産業（本社：大阪市浪速区：代表取締役：林 万起子）は、2026年4月4日（土）に開催される『原城一揆まつり』の会場にて、ドローンショーの飛行を担当することをお知らせいたします。『原城一揆まつり』では、LEDを搭載した200機のドローンを使用した完全オリジナルデザインのドローンショーの飛行を実施いたします。

会場：原城本丸 雨天時：南有馬体育館 ※ドローンショーのみ4月5日(日)に延期

『原城一揆まつり』完全オリジナルデザインにて開催されるドローンショーは、LEDを搭載した200機のドローンを使用し、原城本丸の夜空を色鮮やかに彩ります。是非「原城一揆まつりドローンショー」をお楽しみください。

■ドローンショー概要

2026年4月4日（土）

開始時間：19：15～

会場 ：原城本丸

※当日の天候等で開始時間が前後する可能性がございます。

※雨天時、ドローンショーのみ4月5日（日）に延期

主催 ：原城一揆まつり実行委員会

後援 ：南島原市

＜イベント概要＞

◆2026年4月4日（土）

15:00～（雨天時：南有馬体育館）

オープニングセレモニーステージイベント

・和道 深江太鼓（和太鼓）

・落城の賦 継承会（舞）

・ラウレア（フラダンス）

・兵法肥前タイ捨流（剣舞）

・D-RISE（ダンス）

・ゴスペルクワイアGLORY（ゴスペル）

◆17:30～

慰霊祭

◆18:00～

イントロ早押しクイズ 先着16名様

🏆正解者にMINAコイン進呈！！

◆18:30～

豪華大抽選会

🏆特賞 switch2 MINAコイン 他

◆19:15～

ドローンショー

◆21:00～

消灯

＜一夜城 設置期間＞

3月22日（日）～4月5日（日）

■株式会社協和産業について

原城跡には期間限定で「一夜城」が設置され、歴史の舞台となった原城跡を幻想的に演出します。PRドローンショーHP：https://kyowa-japandroneshow.com/

株式会社協和産業PRドローンショーは大阪市浪速区を拠点に日本全国でドローンショーを企画・運営しています。地域社会との連携を重視し、革新的な技術を用いたドローンショーを通じて、人々に感動や喜びを提供することをミッションとしています。

弊社ドローンショーはテンプレートは一切使用せず、完全オリジナルデザインのドローンショーを主催者様と共に１から作り上げます。主催者様の想いがしっかりと詰まった完全オリジナルのドローンショーを制作いただくことができます！

ハイクオリティなドローンショー演出をこれまでにないリーズナブルな価格で提供し、より多くの人に「驚き」と「感動」を「感動価格」で届ける最高のドローンショータイムを体験してください！

会社名：株式会社協和産業

所在地：大阪市浪速区大国２丁目６番２３号 協和産業ビル

設立：昭和６３年３月１日

代表取締役社長：林 万起子

事業内容：・ドローンショー事業/ドローン用機体販売

・ドローン展示販売/ドローンショー教育プログラム

PRドローンショーを運営する株式会社協和産業は１９８６年に設立され、VHSの製造からダビング、

現在はCD・DVD・Blu-rayのコピー・プレスやカメラレンタル事業を行うなどドローンショーのみならず映像関連の事業を行っており、創業４０年を迎えます。

創業４０年の安心で魅せるPRドローンショーを関西（大阪）を拠点に全国で運営しています。

公式サイト：https://www.kyowainet.co.jp/?srsltid=AfmBOoqCrA-BRJx4VyWmCo5lgkNR58j3iQ23Njv4Gi0DwY5XojaL7Zt5

PRドローンショーHP：https://kyowa-japandroneshow.com/