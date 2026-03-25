【4月4日（土）開催】PRドローンショー、「原城一揆まつり」にてドローンショーを開催！

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株式会社協和産業

株式会社協和産業（本社：大阪市浪速区：代表取締役：林　万起子）は、2026年4月4日（土）に開催される『原城一揆まつり』の会場にて、ドローンショーの飛行を担当することをお知らせいたします。『原城一揆まつり』では、LEDを搭載した200機のドローンを使用した完全オリジナルデザインのドローンショーの飛行を実施いたします。



会場：原城本丸　雨天時：南有馬体育館　※ドローンショーのみ4月5日(日)に延期

『原城一揆まつり』完全オリジナルデザインにて開催されるドローンショーは、LEDを搭載した200機のドローンを使用し、原城本丸の夜空を色鮮やかに彩ります。是非「原城一揆まつりドローンショー」をお楽しみください。


■ドローンショー概要

2026年4月4日（土）


開始時間：19：15～


会場　　：原城本丸　


※当日の天候等で開始時間が前後する可能性がございます。


※雨天時、ドローンショーのみ4月5日（日）に延期


主催　　：原城一揆まつり実行委員会


後援　　：南島原市


＜イベント概要＞


◆2026年4月4日（土）



15:00～（雨天時：南有馬体育館）


オープニングセレモニーステージイベント



・和道　深江太鼓（和太鼓）


・落城の賦　継承会（舞）


・ラウレア（フラダンス）


・兵法肥前タイ捨流（剣舞）


・D-RISE（ダンス）


・ゴスペルクワイアGLORY（ゴスペル）



◆17:30～


慰霊祭



◆18:00～


イントロ早押しクイズ　先着16名様


🏆正解者にMINAコイン進呈！！



◆18:30～


豪華大抽選会


🏆特賞　switch2　MINAコイン　他



◆19:15～


ドローンショー



◆21:00～


消灯


＜一夜城　設置期間＞


3月22日（日）～4月5日（日）



原城跡には期間限定で「一夜城」が設置され、歴史の舞台となった原城跡を幻想的に演出します。

■株式会社協和産業について


PRドローンショーHP：https://kyowa-japandroneshow.com/

株式会社協和産業PRドローンショーは大阪市浪速区を拠点に日本全国でドローンショーを企画・運営しています。地域社会との連携を重視し、革新的な技術を用いたドローンショーを通じて、人々に感動や喜びを提供することをミッションとしています。



弊社ドローンショーはテンプレートは一切使用せず、完全オリジナルデザインのドローンショーを主催者様と共に１から作り上げます。主催者様の想いがしっかりと詰まった完全オリジナルのドローンショーを制作いただくことができます！
ハイクオリティなドローンショー演出をこれまでにないリーズナブルな価格で提供し、より多くの人に「驚き」と「感動」を「感動価格」で届ける最高のドローンショータイムを体験してください！



会社名：株式会社協和産業
所在地：大阪市浪速区大国２丁目６番２３号　協和産業ビル
設立：昭和６３年３月１日
代表取締役社長：林　万起子


事業内容：・ドローンショー事業/ドローン用機体販売


　　　　　・ドローン展示販売/ドローンショー教育プログラム



PRドローンショーを運営する株式会社協和産業は１９８６年に設立され、VHSの製造からダビング、
現在はCD・DVD・Blu-rayのコピー・プレスやカメラレンタル事業を行うなどドローンショーのみならず映像関連の事業を行っており、創業４０年を迎えます。
創業４０年の安心で魅せるPRドローンショーを関西（大阪）を拠点に全国で運営しています。


公式サイト：https://www.kyowainet.co.jp/?srsltid=AfmBOoqCrA-BRJx4VyWmCo5lgkNR58j3iQ23Njv4Gi0DwY5XojaL7Zt5


PRドローンショーHP：https://kyowa-japandroneshow.com/