ネオプレン市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月19に「ネオプレン市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ネオプレンに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ネオプレン市場の概要
ネオプレン市場に関する当社の調査レポートによると、ネオプレン市場規模は 2035 年に約 29.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ネオプレン市場規模は約 21.5億米ドルとなっています。ネオプレンに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ネオプレン市場のシェア拡大は、世界各地における建設およびインフラプロジェクトの急速な拡大によるものです。India Brand Equity Foundation（IBEF）によれば、インド政府は2025年3月時点で、「スマートシティ・ミッション」の下、約55.6億米ドルを投資しました。ネオプレンは、橋梁用支承や伸縮継手、防水膜、窓用ガスケットやシーリングシステム、構造用制振装置など、建設およびインフラ分野における多岐にわたる用途で活用されています。
ネオプレンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/neoprene-market/104020
ネオプレンに関する市場調査によると、ウォータースポーツやアウトドア活動の人気上昇、各種自動車の販売拡大、さらには整形外科用装具、着圧サポーター、リハビリ用具、保護手袋、医療機器といった医療用サポーターや保護具へのネオプレンの使用拡大に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、シリコーンゴム、EPDMゴム、熱可塑性エラストマーなどの代替エラストマーとの競争激化により、今後数年間は市場の成長が抑制されるものと見込まれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345138/images/bodyimage1】
ネオプレン市場セグメンテーションの傾向分析
ネオプレン市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ネオプレンの市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、最終用途産業別と地域別に分割されています。
ネオプレン市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-104020
当社のネオプレン市場調査では、市場をアプリケーション別に基づいて、自動車部品、建築資材、電気絶縁、消費財に分割されています。中でも自動車部品分野は、ネオプレンが有する優れた耐油性、耐熱性、耐薬品性、および耐候性を背景に、予測期間を通じて38%以上の市場シェアを占めると見込まれています。自動車販売台数の増加、ホース、ガスケット、ベルト、シール、保護カバーなどの製造における高い採用率、そして騒音 振動 ハーシュネス（NVH）の低減に対する注目の高まりといった要因が、同分野の成長を牽引しています。
ネオプレンの地域市場の見通し
ネオプレン市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの中でも、アジア太平洋地域の市場は、中国、インド、韓国、および日本における自動車産業の急速な拡大、高速道路、空港、鉄道、橋梁、スマートシティ開発への投資拡大、ならびに民生用電子機器や半導体製造分野におけるネオプレンの需要増加を背景に、予測期間を通じて32%の市場シェアを占めて市場を牽引し、4.2%という最速の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。さらに、可処分所得の増加や都市型ライフスタイルの普及が、ウェットスーツ、ノートPC用スリーブ、ヨガマット、スポーツ用サポーターなどの需要を押し上げており、高度なネオプレンソリューションへのニーズが高まっていることを示しています。
ネオプレン市場の概要
ネオプレン市場に関する当社の調査レポートによると、ネオプレン市場規模は 2035 年に約 29.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ネオプレン市場規模は約 21.5億米ドルとなっています。ネオプレンに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ネオプレン市場のシェア拡大は、世界各地における建設およびインフラプロジェクトの急速な拡大によるものです。India Brand Equity Foundation（IBEF）によれば、インド政府は2025年3月時点で、「スマートシティ・ミッション」の下、約55.6億米ドルを投資しました。ネオプレンは、橋梁用支承や伸縮継手、防水膜、窓用ガスケットやシーリングシステム、構造用制振装置など、建設およびインフラ分野における多岐にわたる用途で活用されています。
ネオプレンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/neoprene-market/104020
ネオプレンに関する市場調査によると、ウォータースポーツやアウトドア活動の人気上昇、各種自動車の販売拡大、さらには整形外科用装具、着圧サポーター、リハビリ用具、保護手袋、医療機器といった医療用サポーターや保護具へのネオプレンの使用拡大に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、シリコーンゴム、EPDMゴム、熱可塑性エラストマーなどの代替エラストマーとの競争激化により、今後数年間は市場の成長が抑制されるものと見込まれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345138/images/bodyimage1】
ネオプレン市場セグメンテーションの傾向分析
ネオプレン市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ネオプレンの市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、最終用途産業別と地域別に分割されています。
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当社のネオプレン市場調査では、市場をアプリケーション別に基づいて、自動車部品、建築資材、電気絶縁、消費財に分割されています。中でも自動車部品分野は、ネオプレンが有する優れた耐油性、耐熱性、耐薬品性、および耐候性を背景に、予測期間を通じて38%以上の市場シェアを占めると見込まれています。自動車販売台数の増加、ホース、ガスケット、ベルト、シール、保護カバーなどの製造における高い採用率、そして騒音 振動 ハーシュネス（NVH）の低減に対する注目の高まりといった要因が、同分野の成長を牽引しています。
ネオプレンの地域市場の見通し
ネオプレン市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの中でも、アジア太平洋地域の市場は、中国、インド、韓国、および日本における自動車産業の急速な拡大、高速道路、空港、鉄道、橋梁、スマートシティ開発への投資拡大、ならびに民生用電子機器や半導体製造分野におけるネオプレンの需要増加を背景に、予測期間を通じて32%の市場シェアを占めて市場を牽引し、4.2%という最速の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。さらに、可処分所得の増加や都市型ライフスタイルの普及が、ウェットスーツ、ノートPC用スリーブ、ヨガマット、スポーツ用サポーターなどの需要を押し上げており、高度なネオプレンソリューションへのニーズが高まっていることを示しています。