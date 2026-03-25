「集める」だけでは足りない--臨床試験の被験者募集市場の転換点：CAGR10.4%の本質とは
臨床試験の被験者募集とは、臨床研究プロジェクトにおいて、試験参加者の特定、適格性スクリーニング、登録（エンロール）、ならびに登録状況の管理を支援する専門サービス領域である。主たる業務範囲は、多面的チャネルを用いた候補者への情報提供・接点形成、適格性に関する事前確認（プレ・スクリーニング）、インフォームド・コンセント取得プロセスの支援、登録進捗の把握とトラッキングに及ぶ。これらの機能により、スポンサー、CRO、研究実施医療機関は、求められる期間内に募集目標の達成を図りつつ、プロトコル遵守およびデータ品質確保に資する運用を行うことが可能となる。
募集機能が中核化する制度的背景
被験者募集が「臨床試験の進捗を決める制約条件」として扱われる比重が高まっていることを示唆する。募集は、プロトコル要件に合致する候補者の確保、参加意思の形成、登録までの摩擦低減という連鎖工程で成立するため、工程のどこかが滞るだけで試験全体が遅延しうる。ゆえに市場が二桁成長を描く局面では、スポンサー側が“発生してから対処する”運用から、“発生しないように設計する”運用へと重心を移すことが多い。市場規模の拡大は、単なる需要増ではなく、募集機能が臨床開発の標準プロセスとして制度化・内製化・外部化の再編を促し、サービスの役割が高度化していることの帰結である。
構造的需要が形づくる市場輪郭
LP Information調査チームの「世界臨床試験の被験者募集市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/600017/patient-recruitment-for-clinical-trials）によれば、本市場は2026～2032年にCAGR10.4%で推移し、2032年に市場規模が68.4億米ドルへ到達する見通しである。ここから読み取れる主要特性は「景気循環よりも臨床開発活動の継続性に連動しやすい、構造成長型のサービス市場」である点に集約される。成長率が二桁で示される市場では、受託領域の裾野拡大に加え、提供価値が“部分最適”から“全体最適”へ移行する局面が生まれやすい。結果として、募集は単発の外注業務ではなく、臨床計画の早期段階から組み込まれる設計要素となり、市場全体の定義域そのものが拡張していく構造を持つ市場である。
図. 臨床試験の被験者募集世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345097/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345097/images/bodyimage2】
図. 世界の臨床試験の被験者募集市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争地図を規定する上位プレイヤー構造
LP Informationのトップ企業研究センターによれば、臨床試験の被験者募集における世界主要プレイヤーはIQVIA、Thermo Fisher Scientific（PPD）、ICON plc、Syneos Health、Parexel、Labcorp、WCG Clinical、Medpace, Inc.、Science37、Hangzhou Tigermedなどで構成される。2025年時点でトップ5が売上ベースで約39.0%を占め、トップ10で約50.0%に達するという事実は、規模・運用品質・多地域対応が競争力の源泉となり、上位に集積が進む市場構造を示す。特に、CRO系の大手と周辺機能を持つ事業者が並立している点は、募集が単独機能ではなく臨床開発の周辺業務と結びつきやすいことを映す。上位集中が進む局面では、標準化された実行力と、案件ごとの要件変動に耐える設計力の両立が企業価値を規定しやすい市場である。
募集機能が中核化する制度的背景
被験者募集が「臨床試験の進捗を決める制約条件」として扱われる比重が高まっていることを示唆する。募集は、プロトコル要件に合致する候補者の確保、参加意思の形成、登録までの摩擦低減という連鎖工程で成立するため、工程のどこかが滞るだけで試験全体が遅延しうる。ゆえに市場が二桁成長を描く局面では、スポンサー側が“発生してから対処する”運用から、“発生しないように設計する”運用へと重心を移すことが多い。市場規模の拡大は、単なる需要増ではなく、募集機能が臨床開発の標準プロセスとして制度化・内製化・外部化の再編を促し、サービスの役割が高度化していることの帰結である。
構造的需要が形づくる市場輪郭
LP Information調査チームの「世界臨床試験の被験者募集市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/600017/patient-recruitment-for-clinical-trials）によれば、本市場は2026～2032年にCAGR10.4%で推移し、2032年に市場規模が68.4億米ドルへ到達する見通しである。ここから読み取れる主要特性は「景気循環よりも臨床開発活動の継続性に連動しやすい、構造成長型のサービス市場」である点に集約される。成長率が二桁で示される市場では、受託領域の裾野拡大に加え、提供価値が“部分最適”から“全体最適”へ移行する局面が生まれやすい。結果として、募集は単発の外注業務ではなく、臨床計画の早期段階から組み込まれる設計要素となり、市場全体の定義域そのものが拡張していく構造を持つ市場である。
図. 臨床試験の被験者募集世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345097/images/bodyimage1】
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図. 世界の臨床試験の被験者募集市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争地図を規定する上位プレイヤー構造
LP Informationのトップ企業研究センターによれば、臨床試験の被験者募集における世界主要プレイヤーはIQVIA、Thermo Fisher Scientific（PPD）、ICON plc、Syneos Health、Parexel、Labcorp、WCG Clinical、Medpace, Inc.、Science37、Hangzhou Tigermedなどで構成される。2025年時点でトップ5が売上ベースで約39.0%を占め、トップ10で約50.0%に達するという事実は、規模・運用品質・多地域対応が競争力の源泉となり、上位に集積が進む市場構造を示す。特に、CRO系の大手と周辺機能を持つ事業者が並立している点は、募集が単独機能ではなく臨床開発の周辺業務と結びつきやすいことを映す。上位集中が進む局面では、標準化された実行力と、案件ごとの要件変動に耐える設計力の両立が企業価値を規定しやすい市場である。