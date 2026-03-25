リーブ21が関西テレビ「ココすご！企業図鑑」で紹介されました ～会社や社員の魅力をわかりやすく紹介～
正真正銘自分の髪 リーブ21（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正、以下「リーブ21」）は、今年創業50周年を迎えます。この大きな節目にあたり、関西テレビの「ココすご！企業図鑑」に、当社のポイントや社長インタビューが紹介されました。
「ココすご！企業図鑑」は、関西テレビが関西企業の「ココがすごい！」にフォーカスし、取材を通じて魅力を引き出し伝える就活応援メディアです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345036/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345036/images/bodyimage2】
【掲載概要】
■関西テレビ「ココすご！企業図鑑」
https://cocosugo.ktv.jp/
【リーブ21の求人概要】
発毛専門サロンとして、髪のお悩みをお持ちのお客様に寄り添い、カウンセリングや施術などのサポートを行うお仕事です。
未経験からスタートされる方も多く、研修制度が整っているため安心して働けます。
女性が多い職場のため、育児休業の取得率・復職率も高く、時短勤務などの制度もあり、長く続けやすい職場環境が整っています。
https://reve21-saiyo.net/jobfind-pc/area/All
【会社概要】
会社名：株式会社毛髪クリニックリーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ：https://www.reve21.co.jp/
リーブ21公式チャンネル-Youtube-：https://www.youtube.com/c/reve21jp/featured
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
「ココすご！企業図鑑」は、関西テレビが関西企業の「ココがすごい！」にフォーカスし、取材を通じて魅力を引き出し伝える就活応援メディアです。
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【リーブ21の求人概要】
発毛専門サロンとして、髪のお悩みをお持ちのお客様に寄り添い、カウンセリングや施術などのサポートを行うお仕事です。
未経験からスタートされる方も多く、研修制度が整っているため安心して働けます。
女性が多い職場のため、育児休業の取得率・復職率も高く、時短勤務などの制度もあり、長く続けやすい職場環境が整っています。
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【会社概要】
会社名：株式会社毛髪クリニックリーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ：https://www.reve21.co.jp/
リーブ21公式チャンネル-Youtube-：https://www.youtube.com/c/reve21jp/featured
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
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