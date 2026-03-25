地域企業と連携し長期的視点で二輪人口の底上げを目指す 第20回まるごとバイクフェスティバル、 2026年4月29日（水・祝）開催! バイク試乗などの事前予約を4月1日に受付開始
エコドライブを取り入れた新規運転免許取得者向けの教習『楽エコ教習』を2008年より実施している指定自動車教習所ファインモータースクール(株式会社臼田、本社:埼玉県さいたま市・代表取締役:臼田和弘、048-641-7185)は、バイク好きの大人から家族連れまで楽しめるバイクイベント「第20回まるごとバイクフェスティバル」を、2026年4月29日（水・祝）10:00～16:00にファインモータースクール上尾校にて開催いたします（来場無料）。開催に先立ち、各種体験コーナーへの事前予約受付を2026年4月1日（水）より開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345131/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345131/images/bodyimage2】
2025年の開催の様子（上）こどもバイク体験、（下）プレライダースクール
■第20回まるごとバイクフェスティバル 事前予約受付 概要
・受付期間：
2026年4月1日（水）12:00～4月15日（水）23:59：抽選および試乗会予約期間
4月16日（木）：抽選発表
※抽選対象プログラムの受付は4月15日までとなりますが「ゆっくり体験試乗会」は4月16日以降も先着で予約可能です。
・予約方法：専用２次元コードまたはURL（ https://marubai.stores.jp/reserve/fine-motorschool ）
・事前予約が必要となる体験コーナーは次のとおりです。
・ 自分のバイクで教習所内のコースを走るチャレンジ走行会（抽選）
・ こどもバイク体験（抽選）
・ 14歳から試乗できるプレライダースクール（抽選）
・ 普通自動二輪免許保有者を対象とした大型バイク体験（抽選）
・ 協賛各社が提供する人気車種から選べるゆっくり体験試乗会（先着予約制）
・申込者多数の場合は抽選となり、抽選結果は4月16日頃に登録されたメールアドレス宛にご連絡いたします。
■第20回まるごとバイクフェスティバル開催概要
・開催日時：4月29日(水・祝)（10:00～16:00）
・開催場所：ファインモータースクール上尾 〒362-0011 埼玉県上尾市平塚596-5
・主催・共催：ファインモータースクール、株式会社サイクルロードイトー、ハーレーダビッドソン埼玉花園／サーティファイド埼玉（株式会社 市川商会）、ホンダドリーム戸田美女木、モトラッドさいたまシティ（株式会社モトーレン埼玉）、モトラッド川越（株式会社テクノコシダ）、カワサキプラザ川越・武蔵村山(株式会社LAUNCH-MC)、株式会社菅生、ロイヤルエンフィールドさいたま（株式会社バイクハウスゼロ）
・後援：埼玉オートバイ事業協同組合、一般社団法人 日本二輪車文化協会
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345131/images/bodyimage3】
本イベントは、長期的視点での二輪人口底上げとともに、企業理念に掲げる「事故のない心豊かなひとを育む社会をつくる」の実現を目指し開催するものです。地域企業・バイク関連企業と連携し、ひとりでも多くの方にバイクの新たな価値、魅力を伝え、バイクを楽しんでいただくことと同時に、安全性の確保についても学べる機会の提供を目的としています。
＜イベントの特徴＞
当イベントは二輪免許の有無や年齢、性別に関係なく、多くの方にバイクを楽しみ、安全に走行するための技術や知識を学んだり確認したりしていただくための各種ブースを用意しています。特に安全な走行については、トライアル国際A級ライダー本多元治選手による「ライディングアドバイス」や「デモ走行」で、「バランス感覚」の重要性を紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345131/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345131/images/bodyimage2】
2025年の開催の様子（上）こどもバイク体験、（下）プレライダースクール
■第20回まるごとバイクフェスティバル 事前予約受付 概要
・受付期間：
2026年4月1日（水）12:00～4月15日（水）23:59：抽選および試乗会予約期間
4月16日（木）：抽選発表
※抽選対象プログラムの受付は4月15日までとなりますが「ゆっくり体験試乗会」は4月16日以降も先着で予約可能です。
・予約方法：専用２次元コードまたはURL（ https://marubai.stores.jp/reserve/fine-motorschool ）
・事前予約が必要となる体験コーナーは次のとおりです。
・ 自分のバイクで教習所内のコースを走るチャレンジ走行会（抽選）
・ こどもバイク体験（抽選）
・ 14歳から試乗できるプレライダースクール（抽選）
・ 普通自動二輪免許保有者を対象とした大型バイク体験（抽選）
・ 協賛各社が提供する人気車種から選べるゆっくり体験試乗会（先着予約制）
・申込者多数の場合は抽選となり、抽選結果は4月16日頃に登録されたメールアドレス宛にご連絡いたします。
■第20回まるごとバイクフェスティバル開催概要
・開催日時：4月29日(水・祝)（10:00～16:00）
・開催場所：ファインモータースクール上尾 〒362-0011 埼玉県上尾市平塚596-5
・主催・共催：ファインモータースクール、株式会社サイクルロードイトー、ハーレーダビッドソン埼玉花園／サーティファイド埼玉（株式会社 市川商会）、ホンダドリーム戸田美女木、モトラッドさいたまシティ（株式会社モトーレン埼玉）、モトラッド川越（株式会社テクノコシダ）、カワサキプラザ川越・武蔵村山(株式会社LAUNCH-MC)、株式会社菅生、ロイヤルエンフィールドさいたま（株式会社バイクハウスゼロ）
・後援：埼玉オートバイ事業協同組合、一般社団法人 日本二輪車文化協会
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345131/images/bodyimage3】
本イベントは、長期的視点での二輪人口底上げとともに、企業理念に掲げる「事故のない心豊かなひとを育む社会をつくる」の実現を目指し開催するものです。地域企業・バイク関連企業と連携し、ひとりでも多くの方にバイクの新たな価値、魅力を伝え、バイクを楽しんでいただくことと同時に、安全性の確保についても学べる機会の提供を目的としています。
＜イベントの特徴＞
当イベントは二輪免許の有無や年齢、性別に関係なく、多くの方にバイクを楽しみ、安全に走行するための技術や知識を学んだり確認したりしていただくための各種ブースを用意しています。特に安全な走行については、トライアル国際A級ライダー本多元治選手による「ライディングアドバイス」や「デモ走行」で、「バランス感覚」の重要性を紹介します。