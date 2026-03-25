電磁両立性（EMC）シールド及び試験装置市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月19に「電磁両立性（EMC）シールド及び試験装置市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。電磁両立性（EMC）シールド及び試験装置に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
電磁両立性（EMC）シールド及び試験装置市場の概要
電磁両立性（EMC）シールド及び試験装置市場に関する当社の調査レポートによると、電磁両立性（EMC）シールド及び試験装置市場規模は 2035 年に約 119 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 電磁両立性（EMC）シールド及び試験装置市場規模は約 84 億米ドルとなっています。電磁両立性（EMC）シールド及び試験装置に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、電磁両立性（EMC）試験機器および試験サービス市場のシェア拡大は、スマートフォン、ノートPC、スマート家電、IoTデバイスといった民生用電子機器やスマートデバイスの販売増加によるものです。インドブランドエクイティ財団（IBEF）の分析によれば、インドの耐久消費財市場は2027年までに年平均成長率（CAGR）11%で成長し、世界第4位の規模に達する見込みです。こうした電子機器の信頼性と安全性を確保するため、EMC試験機器およびサービスに対する需要が高まっています。
電磁両立性（EMC）シールド及び試験装置に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/electromagnetic-compatibility-emc-shielding-and-test-equipment-market/61153
電磁両立性（EMC）試験機器および試験サービスに関する市場調査によると、電子製品に対する規制基準の厳格化、自動車産業および電気自動車（EV）分野の急速な拡大、そして高度なEMC試験ツールの開発に向けた投資の増加を背景に、今後市場シェアが拡大していくことが明らかになっています。
しかし、熟練したEMCエンジニアの不足が深刻化していることから、今後数年間は市場の成長が抑制されると予測されています。EMC試験には、RFエンジニアリング、シグナルインテグリティ、および規制コンプライアンスに関する専門知識が不可欠です。したがって、熟練技術者の不足は製品認証プロセスの遅延を招き、ひいては市場全体の拡大ペースを鈍化させる恐れがあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345139/images/bodyimage1】
電磁両立性（EMC）シールド及び試験装置市場セグメンテーションの傾向分析
電磁両立性（EMC）シールド及び試験装置市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、電磁両立性（EMC）シールド及び試験装置の市場調査は、遮蔽材別、試験装置別と地域に分割されています。
電磁両立性（EMC）シールド及び試験装置市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-61153
試験装置別に基づいて、EMI受信機とスペクトラムアナライザ、RF電力増幅器及び信号発生器、EMC試験チャンバ及び過渡現象発生器に分割されています。このうち「EMI受信機とスペクトラムアナライザ」セグメントは、2026―2035年にかけて42%の市場シェアを占め、他の試験機器区分を圧倒すると予測されています。この成長は、EMC適合性試験の義務化、電子機器の複雑化の進行、および無線通信技術の急速な拡大によってもたらされたものと言えます。
電磁両立性（EMC）シールド及び試験装置市場の概要
電磁両立性（EMC）シールド及び試験装置市場に関する当社の調査レポートによると、電磁両立性（EMC）シールド及び試験装置市場規模は 2035 年に約 119 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 電磁両立性（EMC）シールド及び試験装置市場規模は約 84 億米ドルとなっています。電磁両立性（EMC）シールド及び試験装置に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、電磁両立性（EMC）試験機器および試験サービス市場のシェア拡大は、スマートフォン、ノートPC、スマート家電、IoTデバイスといった民生用電子機器やスマートデバイスの販売増加によるものです。インドブランドエクイティ財団（IBEF）の分析によれば、インドの耐久消費財市場は2027年までに年平均成長率（CAGR）11%で成長し、世界第4位の規模に達する見込みです。こうした電子機器の信頼性と安全性を確保するため、EMC試験機器およびサービスに対する需要が高まっています。
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電磁両立性（EMC）試験機器および試験サービスに関する市場調査によると、電子製品に対する規制基準の厳格化、自動車産業および電気自動車（EV）分野の急速な拡大、そして高度なEMC試験ツールの開発に向けた投資の増加を背景に、今後市場シェアが拡大していくことが明らかになっています。
しかし、熟練したEMCエンジニアの不足が深刻化していることから、今後数年間は市場の成長が抑制されると予測されています。EMC試験には、RFエンジニアリング、シグナルインテグリティ、および規制コンプライアンスに関する専門知識が不可欠です。したがって、熟練技術者の不足は製品認証プロセスの遅延を招き、ひいては市場全体の拡大ペースを鈍化させる恐れがあります。
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電磁両立性（EMC）シールド及び試験装置市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、電磁両立性（EMC）シールド及び試験装置の市場調査は、遮蔽材別、試験装置別と地域に分割されています。
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試験装置別に基づいて、EMI受信機とスペクトラムアナライザ、RF電力増幅器及び信号発生器、EMC試験チャンバ及び過渡現象発生器に分割されています。このうち「EMI受信機とスペクトラムアナライザ」セグメントは、2026―2035年にかけて42%の市場シェアを占め、他の試験機器区分を圧倒すると予測されています。この成長は、EMC適合性試験の義務化、電子機器の複雑化の進行、および無線通信技術の急速な拡大によってもたらされたものと言えます。