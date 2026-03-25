『ちいかわぽけっと』1st Anniversary記念！「ABEMA」「ちいかわ公式無料チャンネル」が記念日当日・3月27日（金）より限定復活！TVアニメ最新話まで全話を5日間ノンストップ無料一挙放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ちいかわ」初のスマートフォンアプリ『ちいかわぽけっと』の1st Anniversaryを記念し、「ちいかわ公式無料チャンネル」にて2026年3月27日（金）から5日連続でTVアニメ全話を無料一挙放送いたします。

「ちいかわ」は、【なんか小さくてかわいいやつ】通称ちいかわたちの日常を描く、イラストレーター・ナガノ氏によるX(旧Twitter)発の人気マンガ作品です。主人公のちいかわとその友達であるハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターや、その小さくてかわいいキャラクターたちとシュールでシビアな世界観のギャップがたちまち話題となり、2022年4月よりテレビアニメの放送も開始。『日本キャラクター大賞2022』『日本キャラクター大賞2024』『日本キャラクター大賞2025』グランプリを受賞。男女問わず幅広い世代で社会現象と言われるほどの人気を博しています。また昨年3月27日に初のスマートフォンアプリ『ちいかわぽけっと』（ちいぽけ）が世界43の国と地域でリリースされ、1ヶ月足らずで300万ダウンロードを突破するなど、大きな話題を呼びました。

このたび、『ちいかわぽけっと』1st Anniversary記念当日となる3月27日（金）より5日間限定で、「ちいかわ公式無料チャンネル」が復活することが決定。アニメ「ちいかわ」最新話まで全話を3月27日（金）午前0時より5日間にわたり、ノンストップで無料一挙放送いたします。また放送後1週間、放送エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。

さらに、『ちいかわぽけっと』とのシリアルコードキャンペーンも決定いたしました。「ちいかわ公式無料チャンネル」にて、3月27日（金）夜8時台に公開されるシリアルコードを入力した方全員にゲーム内アイテム「宝石×1,500」をプレゼントいたします。

ぜひ「ABEMA」の「ちいかわ公式無料チャンネル」で、ちいかわたちの日常を無料でイッキ見しましょう。

■『ちいかわぽけっと』1stAnniversary記念！「ちいかわ公式無料チャンネル」5日間限定OPEN

(C)ナガノ / ちいかわ製作委員会

・アニメ「ちいかわ」#1～最新話までを5日間ノンストップ無料一挙放送

チャンネルOPEN日時：2026年3月27日（金）午前0時～3月31日（火）夜11時59分

チャンネルURL：https://abema.go.link/90Fxy

（URLはチャンネルOPENと同時に公開されます）

※放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

■『ちいかわぽけっと』シリアルコードキャンペーンも！

「ちいかわ公式無料チャンネル」より3月27日（金）夜8時台に公開されるシリアルコードを入力した方全員に、ゲーム内のアイテム（宝石 × 1,500）をプレゼント！

※キャンペーン詳細は『ちいかわぽけっと』公式サイト（https://jp.chiikawa-pocket.com/ja/）をご確認ください

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

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