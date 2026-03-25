中古アパート販売棟数 4年連続全国No.1

株式会社ファミリーコーポレーション

近年、安定的な資産形成手段として一棟収益不動産への関心は高まっており、特に中古アパート市場は投資家からの需要が拡大しています。

当社では、東京圏・関西圏を中心に厳選した物件の提供と、購入後の運用を見据えたサポート体制の強化に取り組み、このたび一棟中古アパートの販売棟数で≪4年連続全国１位≫を獲得することができました。（東京商工リサーチ調べ）

※中古一棟投資用不動産会社のうち

また上記に加え、中古の一棟マンションを含む、中古一棟収益物件の販売棟数においても同じく全国No.1を獲得いたしました。

この結果は、日頃より当社をご信頼いただいているお客様ならびに関係各位のご支援の賜物であり、今後もより多くのお客様に最適な一棟収益不動産をお届けできるよう、より一層精進してまいります。

引き続き、ファミリーコーポレーショングループへのご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

アパート投資専門サイト：https://apart.familycorporation.co.jp

会社概要

会社名 株式会社ファミリーコーポレーション

代表者 冨吉 範明

資本金 100,000,000円

所在地 【東京本社】

〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 11階

【大阪支店】

〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-5-12 御堂筋本町アーバンビル9階

HP https://familycorporation.co.jp

設立 平成23年4月15日

業務内容 1）不動産の売買、仲介及び代理

2）不動産の保有、賃貸借、運用及び管理

3）不動産に関するコンサルティング

4）建築工事の請負業務及び建築設計管理業務

5）駐車場及び倉庫の開発、管理、運営

免許番号 国土交通大臣（2）第009316号

特定建設工事業 都知事許可（特-5）第148926号

一級建築士事務所 都知事登録 第63909号

不動産特定共同事業 東京都知事 第135号

関係会社 株式会社ファミリープロパティ

株式会社ファミリーアセットコンサルティング

FAMILY INTERNATIONAL REALTY LLC

本件に関するお問い合わせ先：pr@family-group.jp