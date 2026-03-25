ふくぎんアプリに「目的別口座」機能が追加！～目標設定と積立金額の可視化で“貯める”をもっと身近に～

株式会社福島銀行

福島銀行（取締役社長 鈴木 岳伯(たけのり)）は、「ふくぎんアプリ」の利便性向上を図るため、2026年3月26日（木）より「目的別口座」機能を追加いたしますので、お知らせいたします。お客さま一人ひとりのライフイベントや目標に合わせ、資産を分けて管理しやすくすることで、日々の家計管理と資産形成をサポートいたします。

当行は今後もお客さまの利便性向上を図るとともに、新たな商品・サービスの提供に努めてまいります。

１．目的別口座とは

お客さまの目的（旅行、教育、マイカー、推し活など）に合わせ、お金を分けて管理できるサービスです。最大10個の目的別口座が作成でき、口座にはお客さまご自身で「お好きな名前」をつけることが可能となります。

目標金額を設定しておくことで達成状況が一目でわかり、楽しく・計画的にお金を貯めることができる「デジタル貯金箱」のような口座です。

２．目的別口座の特徴

３．代表口座と目的別口座の違い

※代表口座（通常口座）と目的別口座では、ご利用いただける機能や役割が異なります。