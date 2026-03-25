【ゲラン】5月1日「スズランの日」を祝福する香り〈ミュゲ〉が今年も登場

ゲラン株式会社

春を彩る最も詩的なランデブー。

調香師の芸術と最も気高き花「スズラン」との出会いを祝福します。その魔法を解き明かす術を、ゲランは知っています。

毎年、5月1日「スズランの日」への思いを込めて、アイコニックな〈ビーボトル〉が新たな装いを纏い、大胆な芸術的コラボレーションから生まれた美しいクリエイションを発表します。

2026年、メゾンはこの貴重な伝統を継承し、幸運の象徴であるスズランを中心に春の訪れを讃えます。今年のコラボレーションでは、1956年創業のパリの刺繍メゾン、アトリエ・ヴェルモンによるシルクタフタのリボンが、伝説的なボトルのネックを飾ります。

手刺繍のレースで仕立てられた繊細なスズランの鈴型の花々は、虹色に輝くパールのような中心部をのぞかせます。この鮮やかなグリーンの装飾の下には、伝説的な香りが宿っています。〈ミュゲ〉の代名詞であるスズランのノートがジャスミンやローズとともに花開く、フレッシュでフローラルな香りが広がります。暖かな季節の到来を告げる、フレッシュ フローラルの香りです。

アトリエ・ヴェルモン

刺繍の名匠たち

この夢を具現化するため、今回、メゾンは1956年以来パリの中心に工房を構える、名高く選ばれし刺繍メゾンであるアトリエ・ヴェルモンに制作を依頼しました。この控えめな佇まいの工房では、オートクチュールのトップメゾンのランウェイを支える、陰の職人たちに捧げられた伝説が紡がれています。

“見えざる建築家”とも称される刺繍職人たちの熟練の手は驚きの世界を生み出し、パールやスパンコール、クリスタルや糸を操ることで、素材そのものを真の芸術作品へと昇華させます。世代から世代へと受け継がれるその一つひとつの所作が、厳格な技術と絶えず刷新される創造性が対話する伝統技術を今に伝えています。アトリエ・ヴェルモンは伝統を守り続けると同時に、遺産と現代性、伝統と革新が交差するアヴァンギャルドの担い手でもあります。

今年は、ゲランとのコラボレーションが実現。1853年にユージェニー皇后とナポレオン三世の婚礼を記念して誕生したゲランの象徴〈ビーボトル〉の装飾を手掛ける栄誉が与えられました。工房では、この象徴的なボトルが春の訪れのために再解釈され、柔らかなグリーンのリボンとスズランのレース刺繍で彩られています。

鮮やかなフレッシュさを纏った芸術品

1853年以来、ゲランの伝統を象徴する〈ビーボトル〉は今年、繊細な光沢と美しいフォルム、そして優れた耐久性を備えた柔らかなグリーンのシルクタフタのリボンにより、優美な装いを纏います。

新芽のような清々しいグリーンのリボンは、折り重ねて熱で成形するという日本の伝統技法である「絞り」によって生み出されています。アトリエ・ヴェルモンの職人たちの手によって、布は折り重ねられ、結ばれ、固定された後、光の中で開きながら揺らめく反射を生み出します。張りや緩みのあるひだがモチーフとなることで、全体がまるで春風にそよぐ葉のように、息づいているかのようです。生地はボトルのネックを囲むようにしなやかな幾何学的なラインを描き、まるで植物の蔓のように巻きつこうとするかのようです。このテキスタイルの彫刻から、手刺繍で繊細に施されたレースによるスズランの鈴型の花々が現れ、その中心にはクリスタルの輝きが宿ります。それぞれの花は、リボンそのものから咲き出るかのように、極めて繊細な動きで表現されています。全体として、優美さと緊張感の完璧なバランスが実現されており、まるで開花の一瞬をとらえた自然そのものが素材の中に閉じ込められているかのようです。

それぞれのボトルはフランスのオルファンに位置するゲランの工場で製造・組み立てをされています。布の熱成形、精緻な組み立て、そしてボトルのネックにコードを手作業で結ぶ工程まで、厳格な技術と職人の伝統が融合しています。仕上げの工程は、世代を超えて技術を受け継ぐ、ダム ドゥ ターブル（テーブルのマダム）と呼ばれる専門の職人たちによって施されます。

そして、ボトルが開かれると優美な香りが解き放たれます。スズランのノートが輝くように広がり、ジャスミンとローズによって引き立てられるフレッシュでフローラルなオードトワレは、光と再生の約束のように香り立ちます。

ミュゲ

ースズランへのオマージュ

儚く繊細なスズランは、1908年以来メゾンの調香師たちを魅了し続けてきました。

捉えどころのないこの花は、3代目調香師ジャック・ゲラン、4代目調香師 ジャン・ポール・ゲラン、そして5代目調香師 ティエリー・ワッサーへと受け継がれ、それぞれが独自の春のビジョンを吹き込んできました。先見の明を持つジャック・ゲランは、エッセンスとして天然から抽出することのできないスズランの自然な香りを再現するという不可能と思われた偉業に初めて挑み、「わずか数行」と称される極めて簡潔な処方で成し遂げました。1998年には、ジャン・ポール・ゲランがより陽光に満ちた解釈を提示し、2016年にティエリー・ワッサーが現在の香りを完成させました。

創業以来のフォーミュラを継承するティエリー・ワッサーは、朝露を纏った摘みたての小枝の極めて繊細な美しさを捉えることに挑みました。彼のオードトワレは、朝という瞬間の本質を捉えた構成によって、無垢でありながら洗練されたこの本来のフレッシュさにオマージュを捧げています。植物の世界に魅了された調香師は、グリーンノートとその生き生きとしたエネルギーに深い関心を寄せています。〈ミュゲ〉では、クロロフィルを思わせるやや鋭い躍動感と、ハチミツのように包み込む柔らかな甘さを見事に調和させています。葉や樹液、下草といった繊細なグリーンの側面が光に満ちた香りの構造を築き、その上に気高さと芳醇さを備えたサンバックジャスミンのアブソリュートとローズエッセンスが重なります。

まるでクリスタルを透過する光のように、〈ミュゲ〉は、優しさと鮮やかさを兼ね備えたグリーンとローズのアクセントを織り交ぜています。それは幸運をもたらす鈴型の花々を最も純粋な輝きで想起させ、儚く優美でありながら生命力に満ちています。ブーケの中心には、まさにその瞬間に摘み取られたばかりのような完璧な幻想が宿り、永遠の春への約束を秘めています。

2026年4月1日（水）一部店舗*限定発売／4月2日（木）ゲラン公式オンラインブティック発売

エクセプショナルピース ミュゲ オーデトワレ

125mL 122,430円（税込）

*ラ ブティック ゲラン ギンザ シックス、伊勢丹新宿店、銀座三越、西武百貨店池袋本店、日本橋高島屋 S.C.、阪急うめだ本店、高島屋大阪店、ジェイアール京都伊勢丹、藤崎

ゲラン公式オンラインブティック https://www.guerlain.com/jp (https://www.guerlain.com/jp)

ゲラン公式インスタグラム https://www.instagram.com/guerlain/ (https://www.instagram.com/guerlain/)

ゲラン公式X https://twitter.com/Guerlainjp (https://twitter.com/Guerlainjp)

ゲラン公式LINE https://linevoom.line.me/user/_dc3ZIdbeOEVnsWkVEgdBjgqLJfDBiePWQ8SsRmc (https://linevoom.line.me/user/_dc3ZIdbeOEVnsWkVEgdBjgqLJfDBiePWQ8SsRmc)