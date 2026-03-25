「TSUTAYA Conditioning PILATES 堺プラットプラット店」と「TSUTAYA Conditioning PILATES 枚方 T-SITE店」が大阪にオープン！

カルチュア・エクスペリエンス株式会社

カルチュア・エクスペリエンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鎌浦 慎一郎、以下「CX」）は、「TSUTAYA Conditioning PILATES」を大阪に2店舗をオープンいたします。この度オープンするのは、堺駅直結の商業施設PLATPLAT内に「TSUTAYA Conditioning PILATES 堺プラットプラット店」（大阪府 堺市、４月1日グランドオープン）、枚方市駅徒歩1分の商業施設 枚方 T-SITE内に「TSUTAYA Conditioning PILATES 枚方 T-SITE店」（大阪府 枚方市、5月1日グランドオープン）です。両店舗では、体験レッスンを受付中です。

TSUTAYA Conditioning：https://tc.tsite.jp/(https://tc.tsite.jp/)

TSUTAYA Conditioning PILATES：https://tc.tsite.jp/pilates/top(https://tc.tsite.jp/pilates/top)

CXは、従来の鍛えるフィットネスジムにはあまりなかった、この場所が好き、ここにいると楽しくて身体も健康になって心も幸せになった、という体験を通じて「ココロとカラダを整える」空間を提供します。

また、運動を習慣化するうえで大切なことの一つに「続けやすさ」があります。気軽に通える環境、リラックスできる空間、そして読書や人との交流といった“楽しみ”があることを鍵に、新しいカルチャーを提案することで健康寿命の延伸を目指すウエルネス事業の拡大に取り組んでおります。

「TSUTAYA Conditioning PILATES」について

「TSUTAYA Conditioning PILATES」は、TSUTAYAが提案するライフスタイルジム「TSUTAYA Conditioning」のコンセプトである「ココロとカラダを整える」をそのままに、人間の身体が持っている機能的で美しい姿勢を取り戻すエクササイズとして注目を集めるピラティスを体験できる初心者向けレッスンをメインとした女性専用マシンピラティス専門スタジオです。

■「TSUTAYA Conditioning PILATES」の特徴

1）女性専用、少人数制のレッスン

経験豊富なインストラクターによる丁寧なレッスンを月に約100～120本実施しています。女性専用・少人数制で受講いただけるので、初めてマシンピラティスを経験される方や運動習慣があまりなく自信がない方でも安心してご利用いただけます。

2）『代官山 蔦屋書店』のコンシェルジュが厳選した書籍を読める

スタジオ内にあるブックラウンジには、運動・美・食・暮らしをテーマに「代官山 蔦屋書店」のコンシェルジュが選書した本棚を備え、オープン時には40冊以上が並びます。レッスンの前後などに読書をお楽しみいただけます。月替わりのテーマで選書された5冊前後の書籍を毎月追加していく予定です。

3）完全予約制、選べる回数プランをご用意

予約専用サイトより、ご希望のレッスン日時をご予約いただく完全予約制です。予約時間の1時間前までお客様ご自身で予約専用サイトからキャンセルが可能で、急な用事などが入ってしまった場合も1回分を消化することなくキャンセル対応が可能で安心です。また、通いたいペースにあわせて、月4回、月8回のプランをお選びいただけます。月の利用回数を超えてご利用されたい場合は、1回あたり3,850円をお支払いいただければ追加での受講が可能です。

「TSUTAYA Conditioning」、「TSUTAYA Conditioning PILATES」は、 整う空間での“体験”を通して、ココロとカラダを整える健康的なライフスタイルを提案してまいります。

【店舗詳細】



■TSUTAYA Conditioning PILATES 堺プラットプラット店

現在、会員登録料無料および月会費を永続的に1,100 円割引のOPEN会員を先着50名様募集中です。

※OPEN会員は定員になり次第終了となります。なお、途中退会された後に再入会された場合は通常価格となります。

また、無料体験を公式WEBサイトより予約受付中(https://www.slim-sng.jp/slim/web/d/sng/lesson/schedule_reservation?c=Pr7U95gEsq&reserve_type=3&_gl=1%2al1wv4z%2a_gcl_au%2aMjEyNTg0NDY1My4xNzY3NjcwNTc5%2a_ga%2aNjQ3NDIzNTgyLjE3Njc2NzA1Nzk.%2a_ga_HY8ZZ97268%2aczE3NzQ0MDA5OTgkbzExJGcxJHQxNzc0NDAzMzExJGo2MCRsMCRoMA..)です。

・住所：大阪府堺市堺区戎島町3-22-1 PLATPLAT 2階

・TEL：080-6740-0694 ・営業時間：10:00～21:00 ・定休日：年中無休(年末年始除く)

・公式WEBサイト：https://tc.tsite.jp/pilates/5038



■TSUTAYA Conditioning PILATES 枚方 T-SITE店

現在、会員登録料無料および月会費を永続的に2,200 円割引のOPEN会員を先着120名様募集中です。

※OPEN会員は定員になり次第終了となります。なお、途中退会された後に再入会された場合は通常価格となります。

また、4/1より無料体験を公式WEBサイトより予約受付中(https://www.slim-sng.jp/slim/web/d/sng/lesson/schedule_reservation?c=Py8Fr3MdQr&reserve_type=3&_gl=1%2a1x7p3s1%2a_gcl_au%2aMjEyNTg0NDY1My4xNzY3NjcwNTc5%2a_ga%2aNjQ3NDIzNTgyLjE3Njc2NzA1Nzk.%2a_ga_HY8ZZ97268%2aczE3NzQ0MDA5OTgkbzExJGcxJHQxNzc0NDAzNDY2JGo2MCRsMCRoMA..)です。

・住所：大阪府枚方市岡東町12‐2 枚方 T-SITE内

・TEL：072-844-9000 ・営業時間：9:00～21:00 ・定休日：年中無休(年末年始除く)

・公式WEBサイト：https://tc.tsite.jp/pilates/5201



■利用料金（両店舗同一料金）

※料金はすべて税込価格です。 ※初月の月会費は利用開始日に応じて日割り計算となります。

■本件に関するお問い合わせ

カルチュア・エクスペリエンス株式会社 広報室

TEL：045-522-8154 MAIL：cx_press@cl-ex.co.jp