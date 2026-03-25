音楽とともに、駅がもっと楽しくなる。 KYOTO　MIC　PROJECTアーティスト×プロミュージシャンで始まる新企画

西日本旅客鉄道株式会社

京都駅ビル開発株式会社（代表取締役社長 橋本 修男）は、京都駅ビル4階・室町小路広場で、ワクワクいっぱいの春の音楽イベント「SOUND SQUARE KYOTO -Spring Edition/ MIC PROJECT FINALISTS×SPECIAL ARTIST LIVE-」 を開催します！

「KYOTO MIC PROJECT」で選ばれた未来のアーティスト3組が登場し、さらに人気アーティスト HIPPY も参加！ 春の駅ビルがみんなで楽しめる“音の広場”に変わります。

春らしい開放感の中で、誰もが音楽を楽しめるイベントです。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

1. 開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/95753/table/1915_1_2ca9f6cb57de2483e7059e5cbe467358.jpg?v=202603250651 ]

2. 主な内容

（１） オープニング

同志社大学インカレダンスサークル「Soul2Soul」によるダンスパフォーマンス

（２） KYOTO MIC PROJECTグランプリ大会上位３名によるライブ

アダチケンゴ

クラウソラス

立石 歩

※ライブ終了後には、HIPPYからの講評あり

（３） HIPPY スペシャルライブ （キーボード奏者1名による編成）

代表曲「君に捧げる応援歌」がSNSで1億再生を超え “令和の応援ソング” として話題に。

2025年発表アルバム「ひろいしま」がオリコン2位、ストリーミング・プラチナ認定。

地元広島の被爆伝承活動にも積極的に取り組むなど、多方面で活躍するシンガー。

（４） 全出演者によるトークセッション

KYOTO MIC PROJECTアーティスト、HIPPYによる音楽を通して伝えていきたい思いを語り合います。

（５）ステージ進行ＡＢＣアナウンサー 小櫃 裕太郎

東京都北区出身。成蹊大学卒業後、2023年に朝日放送テレビへ入社。現在は「おはよう朝日です」を担当。

高校時代に約3万人が参加したLDH主催オーディションで144人まで勝ち残った経験を活かし、音楽イベントのMCにも対応可能な、親しみやすさと誠実さを併せ持つアナウンサー。

3. その他

-「KYOTO MIC PROJECT」とはー

・２０２５年度より「文化・芸術のプラットフォーム」である京都駅ビルが開始した、未来のアーティストを

応援するプロジェクト。

・公開オーディションに合格したアーティストは、京都駅前にて定期的にライブを実施、人気アーティストを選定したグランプリ大会上位３名が京都駅ビルの大舞台に出演。

・未来に向けた新たな京都発の音楽文化を創造・発信するプロジェクトです。