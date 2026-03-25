ネット詐欺総研にてネット詐欺クイズコンテンツを公開

BBSS株式会社

AIとITサービスを通じて人と社会を“みまもる”BBSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：本多 晋弥、以下BBSS）は、2026年3月25日（水）にネット詐欺関連の総合情報サイト「ネット詐欺総研」にて、ネット詐欺に関する正しい知識を楽しく学べるクイズコンテンツ「ネット詐欺から身を守れ！ with セキュじぃ」を公開しました。

■コンテンツ概要

タイトル：ネット詐欺から身を守れ！ with セキュじぃ

掲載サイト：ネット詐欺総研

URL： https://netsagisoken.jp/lp/quiz-g/

本コンテンツは、年々巧妙化するネット詐欺の手口について、クイズ形式で学びながら対策を身につけられる啓発コンテンツです。キャラクター「セキュじぃ」と一緒に、身近に潜むネット詐欺の手口や注意点を楽しく理解することができます。

また公開を記念して、クイズ結果をX（旧Twitter）でシェアすると参加できる「クイズ結果シェアキャンペーン」を開催します。この機会にぜひご参加ください。

■クイズ結果シェアキャンペーン

X（旧Twitter）公式アカウント（@Gsan_OnSecu）をフォローし、クイズ「ネット詐欺から身を守れ！withセキュじぃ」の結果画面をXに投稿した方の中から、抽選で3名様にAmazonギフトカード3000円分をプレゼントします。さらにWチャンスとして、キャンペーン投稿をリポストした方の中から抽選で10名様にAmazonギフトカード500円分をプレゼントします。

応募期間：

2026年3月25日（水）～4月30 日（木）23:59まで

応募方法：

1.ネット詐欺クイズ挑戦キャンペーン

１.X（旧Twitter）公式アカウント（@Gsan_OnSecu）をフォロー

２.下記URLにアクセスし、「クイズスタート」ボタンからクイズに挑戦

https://netsagisoken.jp/lp/quiz-g/

３.結果画面のシェアボタンよりXを選択して投稿

※ハッシュタグ「#ネット詐欺クイズ」はそのままご投稿ください。

２.Wチャンス

１.X（旧Twitter）公式アカウント（@Gsan_OnSecu）をフォロー

２.キャンペーン投稿をリポスト

規約：https://netsagisoken.jp/lp/quiz2026/

BBSSは今後も「ネット詐欺総研」を通じて、ネット詐欺の最新手口や対策情報を分かりやすく発信し、安心・安全なインターネット利用環境の実現に貢献してまいります。

＜会社概要＞

社名 ：BBSS株式会社

所在地 ：東京都港区海岸1丁目7番1号 WeWork東京ポートシティ竹芝

代表者 ：代表取締役社長 兼 CEO 本多 晋弥

設立日 ：2006年1月17日

株主 ：SB C&S株式会社 100％

事業内容：コンシューマ向けソフトウエア、およびIoTサービスの企画・開発・提供、法人向けライセンス販売

URL ：https://www.bbss.co.jp/