【著名クリエイターが集結！】クリエイティブユニット C.H.E.T.のアイコン「Mirror」とコラボしたアート新作をリリース！

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株式会社CHET Group


「誰もがアーティストになれる」というパーパスのもと、ユーザー参加型で新たなクリエイティブフォーマットを生み出すArtist Organization 「 C.H.E.T.」が、著名クリエイターとコラボした「Mirrorアート」の新作をリリースいたしました。



公式ECサイト「CREATIVITY HACKS EVERY THING」では、コラボアート商品を本日 3月25日(水) より販売開始。また、同日より開幕した「アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026」の会場においても、Tシャツやポストカードなど一部商品を先行販売いたします。



・コラボアート商品を公式ECサイト「CREATIVITY HACKS EVERY THING」にて販売開始！





＜海月いまり＞


販売ページ：https://creativityhackseverything.chet.com/collections/umitsukiimari




＜急行2号＞


販売ページ：https://creativityhackseverything.chet.com/collections/kyuko2go




＜もりまちこ＞


販売ページ：https://creativityhackseverything.chet.com/collections/morimachiko



＜販売概要＞


■販売開始日時


2026年3月25日 (水) 12:00



■商品詳細


Tシャツ


販売価格：\8,470 (税込)



ロングスリーブTシャツ


販売価格：\9,955 (税込)



フーディ


販売価格：\17,380 (税込)





▼Mirrorとは

C.H.E.T.の先導者 & クリエイティビティを具現化する象徴的存在。


ミラーはすべての人が持つ才能を信じ、その可能性を引き出すために存在している。


参加クリエイター

海月いまり




▼プロフィール


多摩美術大学で培った画力を活かし、多くの作品をアナログで作画するイラストレーター。


日本画や版画、浮世絵などからインスピレーションを得て制作している。


X：https://x.com/iririmari


Instagram：https://www.instagram.com/iririmari/



急行2号




▼プロフィール


福岡で創作活動を開始し、イベントや展示にも出展。


2022年に自身初となる画集「Shimmer 急行2号作品集 ILLUSTRATION MAKING & VISUAL BOOK」を発売。


2025年、著書「ガールズイラストで生かせる光の使い方」の韓国語版が発売。



X：https://x.com/kyuko2go


Instagram：https://www.instagram.com/kyuko2goart


YouTube：https://www.youtube.com/@kyuko2go



もりまちこ




▼プロフィール


幅広い分野でイラストを手掛けるイラストレーター


多彩な色彩表現とクールなキャラクターをメインとしたイラストを描く。



X：https://x.com/mrmr_m27


Instagram：https://www.instagram.com/morimachiko27/



アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026

本グッズはアートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026のミュージアムショップでも販売いたします。


※販売状況により、品切れとなる場合がございますのでお早めにお買い求めください。



開催概要


会期： 2026年3月25日（水）～5月10日（日）


営業時間：10時～18時（最終入場受付：17時）


場所 ：さいたまスーパーアリーナ 1階 展示ホール　埼玉県さいたま市中央区新都心8番地　


料金：〈一般〉WEBチケット 2,200円 / 当日券 2,400円


　　　〈中学・高校生〉WEBチケット/当日券　ともに 1,800円


　　　〈小学生以下〉同伴の小学生以下のお子様2名まで入場無料


チケット：アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ特設サイトより


　　　　　WEBチケット（日時指定）を販売いたします。　　


アートアクアリウム展さいたま特設サイト：http://artaquarium.jp/exhibition_saitama/　



C.H.E.T.について

世界中の人々をアーティストへと導く新時代のユーザー参加型インキュベーション組織体 & マルチバースアーティスト。


誰もがアーティストになれるクリエイティブフォーマットを開発し、市場に展開。潜在的アーティストの初期衝動を形にする場を提供する。



Official Web : https://arts.chet.com/


SNS & Streaming : https://lit.link/chetarts 　


■Wanted


CHET Creator


一緒に作品を創作するクリエイター & パートナーを募集しています。


様々なアーティストコラボレーションをご提供します！



募集クリエイター


・楽曲クリエイター


・イラストレーター


・映像クリエイター


・シンガー


・ボカロP


・YouTubeクリエイター


・TikTokクリエイター


・インフルエンサー



応募はこちらから↓


https://line.me/R/ti/p/@858ulobv


＜会社概要＞


会社名：株式会社CHET Group


代表者：代表取締役CEO 小池 祐輔


所在地：東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル


設立：2020年5月


URL：https://chet.com


事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援



＜本資料に関するお問合せ先＞


株式会社CHET Group 広報担当


MAIL：pr@chet.co.jp