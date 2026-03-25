【著名クリエイターが集結！】クリエイティブユニット C.H.E.T.のアイコン「Mirror」とコラボしたアート新作をリリース！
「誰もがアーティストになれる」というパーパスのもと、ユーザー参加型で新たなクリエイティブフォーマットを生み出すArtist Organization 「 C.H.E.T.」が、著名クリエイターとコラボした「Mirrorアート」の新作をリリースいたしました。
公式ECサイト「CREATIVITY HACKS EVERY THING」では、コラボアート商品を本日 3月25日(水) より販売開始。また、同日より開幕した「アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026」の会場においても、Tシャツやポストカードなど一部商品を先行販売いたします。
・コラボアート商品を公式ECサイト「CREATIVITY HACKS EVERY THING」にて販売開始！
＜海月いまり＞
販売ページ：https://creativityhackseverything.chet.com/collections/umitsukiimari
＜急行2号＞
販売ページ：https://creativityhackseverything.chet.com/collections/kyuko2go
＜もりまちこ＞
販売ページ：https://creativityhackseverything.chet.com/collections/morimachiko
＜販売概要＞
■販売開始日時
2026年3月25日 (水) 12:00
■商品詳細
Tシャツ
販売価格：\8,470 (税込)
ロングスリーブTシャツ
販売価格：\9,955 (税込)
フーディ
販売価格：\17,380 (税込)
▼Mirrorとは
C.H.E.T.の先導者 & クリエイティビティを具現化する象徴的存在。
ミラーはすべての人が持つ才能を信じ、その可能性を引き出すために存在している。
参加クリエイター
海月いまり
▼プロフィール
多摩美術大学で培った画力を活かし、多くの作品をアナログで作画するイラストレーター。
日本画や版画、浮世絵などからインスピレーションを得て制作している。
X：https://x.com/iririmari
Instagram：https://www.instagram.com/iririmari/
急行2号
▼プロフィール
福岡で創作活動を開始し、イベントや展示にも出展。
2022年に自身初となる画集「Shimmer 急行2号作品集 ILLUSTRATION MAKING & VISUAL BOOK」を発売。
2025年、著書「ガールズイラストで生かせる光の使い方」の韓国語版が発売。
X：https://x.com/kyuko2go
Instagram：https://www.instagram.com/kyuko2goart
YouTube：https://www.youtube.com/@kyuko2go
もりまちこ
▼プロフィール
幅広い分野でイラストを手掛けるイラストレーター
多彩な色彩表現とクールなキャラクターをメインとしたイラストを描く。
X：https://x.com/mrmr_m27
Instagram：https://www.instagram.com/morimachiko27/
アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026
本グッズはアートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026のミュージアムショップでも販売いたします。
※販売状況により、品切れとなる場合がございますのでお早めにお買い求めください。
開催概要
会期： 2026年3月25日（水）～5月10日（日）
営業時間：10時～18時（最終入場受付：17時）
場所 ：さいたまスーパーアリーナ 1階 展示ホール 埼玉県さいたま市中央区新都心8番地
料金：〈一般〉WEBチケット 2,200円 / 当日券 2,400円
〈中学・高校生〉WEBチケット/当日券 ともに 1,800円
〈小学生以下〉同伴の小学生以下のお子様2名まで入場無料
チケット：アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ特設サイトより
WEBチケット（日時指定）を販売いたします。
アートアクアリウム展さいたま特設サイト：http://artaquarium.jp/exhibition_saitama/
C.H.E.T.について
世界中の人々をアーティストへと導く新時代のユーザー参加型インキュベーション組織体 & マルチバースアーティスト。
誰もがアーティストになれるクリエイティブフォーマットを開発し、市場に展開。潜在的アーティストの初期衝動を形にする場を提供する。
Official Web : https://arts.chet.com/
SNS & Streaming : https://lit.link/chetarts
■Wanted
CHET Creator
一緒に作品を創作するクリエイター & パートナーを募集しています。
様々なアーティストコラボレーションをご提供します！
募集クリエイター
・楽曲クリエイター
・イラストレーター
・映像クリエイター
・シンガー
・ボカロP
・YouTubeクリエイター
・TikTokクリエイター
・インフルエンサー
応募はこちらから↓
https://line.me/R/ti/p/@858ulobv
＜会社概要＞
会社名：株式会社CHET Group
代表者：代表取締役CEO 小池 祐輔
所在地：東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル
設立：2020年5月
URL：https://chet.com
事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援
＜本資料に関するお問合せ先＞
株式会社CHET Group 広報担当
MAIL：pr@chet.co.jp