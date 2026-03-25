エンジニアの「モチベーション」にAIでアプローチ、 “候補者に響く” スカウトを瞬時に作成できるAI機能をリリース

株式会社マイクロニティ

株式会社マイクロニティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 祐一郎、以下「マイクロニティ」）が提供するフリーランスと正社員のハイブリッドな働き方を提案するエンジニアプラットフォーム「re:shine（リシャイン）」は、2026年3月25日（水）に、新たに「スカウトメッセージAI生成機能」の提供を開始します。本機能は、企業の採用担当者がエンジニア一人ひとりに最適化されたスカウト文を瞬時に作成、送信することが可能です。これにより、採用担当者が直面する「技術理解と言語化」や「作成工数」の課題を解消し、採用成功率の向上と業務効率化を支援します。

◼︎開発背景：エンジニア採用における「2つの壁」を解消

エンジニア求人倍率が10倍を超えると言われる昨今の採用競争下では、優秀な人材へのスカウト送信は不可欠です。しかし、日々膨大なスカウトを受け取るエンジニアにとって、自らの専門性やキャリアが考慮されていない定型メッセージは、関心を惹くきっかけになりにくい現状があります。

こうした「パーソナライズされたアプローチ」が求められる一方で、多くの採用現場では以下の2つの「壁」が構造的な課題となっていました。

「言語化」の壁

エンジニア候補者の複雑なスキルセットを理解し、自社の魅力と紐づけて言語化するには高度な専門知識を要するため、具体的なスカウト理由を作成しにくい。

「工数」の壁

文面の個別最適化には多大な工数がかかるため、現場の負担が増大し、候補者への接触スピードが遅れてしまう。

本機能は、これら「言語化」と「工数」の壁を解消し、スカウトを送りたいと思った瞬間に、その熱意を言語化して送れる仕組みを提供することで、採用の精度と速度の両立を支援します。

◼︎新機能「スカウトメッセージAI生成」の特徴

自社専用テンプレートの反映

各企業が培ってきた「自社らしい」スカウト文をテンプレートとして登録可能。AIがそのトーン＆マナーを学習し、組織のカルチャーを損なわない文章を生成します。

「こだわり」を調整するスライダーUI

「テンプレート重視（自社らしさ）」から「AI生成重視（プロフィールへの個別最適化）」まで、内容の反映度合いをスライダーで直感的に調整可能。

技術理解の補完

エンジニアのプロフィールからAIがスキルや経験の要点を抽出。技術的背景に基づいた「具体的なスカウト理由」を自動で言語化します。

◼︎「re:shine」責任者コメント

『re:shine』が目指すのは、エンジニアと企業がよりスムーズに、最適な形で繋がれる世界です。採用現場でボトルネックとなっていた『スカウト文作成にかかる負担』を取り除くため、採用担当者の切実な声をもとにこの機能を開発しました。 β版での検証を重ね、企業の個性を活かしつつ、候補者一人ひとりのキャリアに寄り添った訴求を両立できる、実用性の高いツールへと進化させています。この機能を通じて、エンジニア採用における、スカウトの心理的・時間的負担を解消し、一社でも多くの企業様が優秀な才能と出会えるよう、今後もアップデートを続けてまいります。

◼︎「re:shine」について

働き方の多様化を支援するプロジェクトとして「ITエンジニアと企業を直接つなぐマッチングプラットフォーム」や「フリーランス型正社員制度」を整備し、フリーランスでは確保しづらい収入の安定化、積み上げづらい社会的な信用、一人ひとりに合った形の働き方が出来る環境を構築することを目指しています。

・エンジニア登録ページ：https://re-shine.jp/

・企業様登録ページ：https://re-shine.jp/client

◼︎当社について

AI駆動型ソフトウェア事業承継プラットフォーム「Micronity（マイクロニティ）」を運営しています。長年にわたり培われてきた技術や顧客からの信頼を次世代へと引き継ぎ、グループ企業間の共創によって、単独では実現が難しい持続的な再成長を実現するソフトウェア企業群です。

AIの進化により、あらゆるソフトウェアが高度化・知能化していく時代において、よりニッチで専門性の高いソフトウェアの価値は一層高まっています。私たちは、多様なソフトウェア事業の承継と自社開発ソフトウェアを通じて、企業のDXを推進し、ソフトウェア産業の進化に貢献していきます。

ビジョン：世界を解き放つ

ミッション：ソフトウェアを継ぐ。繋ぐ。紡ぐ。

〈会社概要〉

会社名：株式会社マイクロニティ

所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役 山崎 祐一郎

設立：2025年4月8日

資本金：8億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://micronity.com

※その他、記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

◼︎報道関係者の方のお問い合わせ先

株式会社マイクロニティ

社長室 広報

pr@micronity.com

◼︎サービスに関するお問い合わせ先

株式会社マイクロニティ

テクノロジー戦略部

support@re-shine.jp