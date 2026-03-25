【記事公開】デザイン思考研修のおすすめプログラムを紹介｜効果的な研修の特徴とは？｜株式会社リンプレス

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企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『デザイン思考研修のおすすめプログラムを紹介｜効果的な研修の特徴とは？』と題した記事を公開しましたので、お知らせします。

■記事概要

タイトル：デザイン思考研修のおすすめプログラムを紹介｜効果的な研修の特徴とは？

変化の激しいビジネス環境において、顧客視点で課題を捉え、革新的な解決策を導き出す力がますます求められています。そこで注目されているのが「デザイン思考」です。ユーザー理解から発想・検証までを繰り返すこのアプローチは、イノベーションを生み出す思考法として多くの企業が研修に導入しています。

本記事では、デザイン思考の基本から、企業に導入するメリット、効果的な研修の選び方、そしておすすめの研修プログラムまで詳しく紹介します。

■目次

■株式会社リンプレスについて

- デザイン思考とは？・デザイン思考をDX人材育成研修に取り入れる企業が急増中- リンプレスの「デザイン思考研修」・カリキュラム・実施事例- デザイン思考研修の対象者- デザイン思考研修によって企業はどう変わる？・デザイン思考のフレームワークに沿った思考法ができる・新たなイノベーションが生まれやすくなる・活発なアイデア提案が行われるようになる・多様な意見を受け入れる柔軟な風土ができる・サービスや製品のユーザビリティが高まる- 効果が高いデザイン思考研修の特徴・思考法を体系的に学べる・実践力が身につくグループワークがある・自社の業務や課題に合わせたカスタマイズもできる- デザイン思考研修なら「リンプレス」・リンプレスの強み- まとめ＜こんな方におすすめ＞- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方記事を読む :https://www.linpress.co.jp/blog/c115

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/