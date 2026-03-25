【大阪心斎橋に新店舗】物語の入口となるスナック「ひみつのぽっぽっぽ堂」が2026年4月17日（金）にオープン

ヴァンパイア株式会社

ヴァンパイア株式会社（大阪府 大阪市・代表：加藤洋平）は関西を拠点に活動するメンヘラポップバンド「笑女歌劇団ヒミツノミヤコ」の”ぼけちゃん”と新たなコンセプトスナック「ひみつのぽっぽっぽ堂」を2026年4月17日（金）に大阪・心斎橋にオープンいたします。

「ひみつのぽっぽっぽ堂」とは

異なる世界線が交差して生まれた、“物語の中に入るための入口”となる場所。

ヴァンパイア株式会社が培ってきた飲食・マーケティングのノウハウと、ぼけちゃん率いるクリエイティブな世界観が融合し、これまでにない新しい体験を提供します。

コンセプト

笑少女歌劇団ヒミツノミヤコ・団長ぼけちゃん

街のすきまにひっそりと潜む、待ち合わせ場所--「ひみつのぽっぽっぽ堂」

ここは、日常という名の冒険の途中で、ふと立ち寄るための小さな港です。

迷子のこころも、帰り道を忘れた夢も、やさしく迎え入れてくれる場所。

扉を開ければ、あたたかな灯りと、歌声、どこか懐かしい空気が広がります。

遠くから、今日も汽笛が聞こえます。ぽっぽっぽー！

さあ、次の物語まで、少しだけ休んでいきませんか。

見どころ

アーティストと来場者が交差する“小さな港”

少人数（最大10席）だからこそ生まれる濃密な体験

音楽・物語・交流が融合した独自の空間設計

“秘密の場所”としての没入感ある体験価値

ここは単なるスナックではなく、

新しい出会いと物語が生まれる場所です。

店舗情報

店名：スナック「ひみつのぽっぽっぽ堂」

オープン日：2026年4月17日（金）

（4月17日～19日はオープン記念イベントを開催いたします）

営業時間：18:00～23:00（週末は朝まで営業）

住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-2-10 新日本三ッ寺ビル3F

席数：最大10席

料金システム

チャージ：800円＋1ドリンク（もしくは、飲み放題：2,000円／時間～）

ドリンク：700円～

カラオケ歌い放題：1,000円

SNS情報

X：https://x.com/popopodoooo

Instagram：https://www.instagram.com/popopodoooo/

Litlink：https://lit.link/popopodoooo

ハッシュタグ：#ぽ堂

ロゴについて

「ひみつのぽっぽっぽ堂」のロゴは、関西を中心に活躍するファンシーポップアーティスト”すがはら ゆうた”氏が制作。ロゴを見かけた際は、ぜひ写真撮影やSNSでの交流をお楽しみください。

応援コメント（一部抜粋）

ザ・キャプテンズ リーダー 傷彦

それぞれの旅の途中、ひと時この場所で憩い、愛と勇気をチャージしてまたハッピーエンドを目指して漕ぎ出す--そんな未来が見える。僕もいつか立ち寄るだろう。すべては愛ゆえに！

ストロベリーソングオーケストラ 座長／宮悪戦車

ミヤコ星の波止場に現れた新たな「迷い道」。ぼけちゃんの魔法にかけられて、夢の続きを一杯いかがでしょうか。ここは新しい聖域（アジト）です。

Sheglapes 蟹江敬子

どんな港になるのか、まだ想像はできない。

でもきっと素敵な波止場になる。とても楽しみです。

森本真伍（soratobiwo／歌う魚）

子どもの頃に探していた“あのお店”のような場所。ここに集う人たちが、冒険や友情や笑顔で溢れますように。

※コメント全文は「ひみつのぽっぽっぽ堂」各種SNSをご確認ください。

笑女歌劇団ヒミツノミヤコ・団長ぼけちゃんコメント

わあ！びっくり！ぼけちゃんの夢がまたひとつ叶いました！！

バンドをはじめて長い時間が経ちました。昔のわたしは街や、人が大嫌いでひとりで泣いてばかりでした。そんな自分が暗い音楽や表現をしていても面白くないから、笑女歌劇団ヒミツノミヤコという前向きで強いメンヘラポップバンドをずっと作ってきました。その旅の中で、ヴァンパイア株式会社と出会い、たくさんの人がこの街には、いること、街にはロマンがあって人には物語があることを知りました。そして、私にも物語があり書き続ける責任があります。次の章に向かう今、ヴァンパイア株式会社がパーティーメンバーなことがとても嬉しいです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HErO0Y6ueYk ]

ひみつのぽっぽっぽ堂は、音楽だけでなく絵や文化が交流し出会う場所にしていきたいです。そんな場所を作ることが夢でした。泣いてばかりだったあの日の自分を変えてくれた人達とこの街が、わたしは好きです。まだまだこの旅は途中！だいすきなみんなにこころを寄せて、これから出会う新しいだいすきにこころを弾ませて、大きな音で汽笛を鳴らします！

開店！開店ー！ぽっぽっぽ～！！！！！

今後の展開

「ひみつのぽっぽっぽ堂」は、単なる飲食店にとどまらず、アーティスト・来場者・コミュニティが交差する拠点として展開予定です。小さな空間から生まれる物語が、やがて街全体へ広がっていくことを目指します。

【会社概要】

会社名：ヴァンパイア株式会社(Vampire K.K.)

所在地：大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目13番11号 クイント心斎橋ビル401号室

代表者名：加藤 洋平

事業内容：

・イラスト/デザイン制作

・映像コンテンツの作成

・音声作品の企画/制作/販売

・SNS運用/マーケティング支援

・ゲームの企画/開発/パブリッシング

・飲食店の運営及び支援

その他、上記に附帯する業務全般

ホームページ：https://vampirekk.com

公式X：https://x.com/vmpkk