【HOORSENBUHS】ロンハーマン オンラインストアにホーセンブースの特設ページが登場。クローズアップイベントを3月25日(水)より開催。

株式会社リトルリーグ

ロサンゼルスのファインジュエリー・ライフスタイルブランド HOORSENBUHS （ホーセンブース）の特設ページが、2026年3月25日（水）から、ロンハーマン オンラインストアに登場いたします。

Ron Herman Online Store -HOORSENBUHS Special Website-

https://ronherman.jp/special/hoorsenbuhs

今回のイベントに合わせて公開となったHOORSENBUHSの特設ページは、カテゴリー別に構成されたアイテムが画像とともに選びやすく、TRI-LINK（トライリンク）やOPEN-LINK（オープンリンク）、PHANTOM（ファントム）など、HOORSENBUHSのシグネチャーコレクションもモチーフごとにクローズアップ。美術館で作品を見るようにご覧いただけます。



また、HOORSENBUHSが大切にしているクラフトマンシップに基づいたブランドのアイデンティティや、これまでの歩みについてもご紹介しています。



さらに、HOORSENBUHSの取り扱い店舗一覧も掲載しており、実際に商品を手に取ってご覧いただける場所もご確認いただけます。

ぜひこの機会に、オンラインと実店舗の両方でHOORSENBUHSの世界観をお楽しみください。



今週末、3月28日（土）にオープンするHOORSENBUHS 表参道ヒルズの詳細情報もあわせてご覧ください。

HOORSENBUHS 表参道ヒルズ店

3月28日（土）の表参道店グランドオープンには、クリエイティブチーフRobert G. Keith、ブランドディレクター Kether Parker が来日し、特別なカスタムオーダーイベントを開催いたします。

グランドオープン：3月28日（土）

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館1F

営業時間：11時 - 20時

詳細はこちら(https://hoorsenbuhs.jp/news/detail?news=id329&apias_s_id=41253)

-HOORSENBUHS-

世代や性別を超えて、タイムレスに受け継がれていくホーセンブースのジュエリーは、LAの工房にて熟練した職人の手により一点一点丁寧に仕立てられています。

HOORSENBUHS :https://hoorsenbuhs.jp/instagram :https://www.instagram.com/hoorsenbuhsjapan/