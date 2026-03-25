食材の“彩り”と“鮮度感”を引き立てる“仕込み革命”「透明醤油漬けだれシリーズ」を販売開始

株式会社フンドーダイ

創業157年を迎える醤油味噌の醸造メーカー 株式会社フンドーダイ（本社：熊本県熊本市 代表取締役社長 山村 脩）は、2019年の発売以来、国内外で累計販売本数160万本を突破したフラッグシップブランド『透明醤油』の新たなラインナップとして、『透明醤油を使用した海鮮漬けのたれ』『透明醤油を使用した焼肉のたれ』を2026年4月1日（水）より販売開始いたします。

『透明醤油を使用した海鮮漬けのたれ』 『透明醤油を使用した焼肉のたれ』

「透明醤油漬けだれシリーズ」ブランドサイトhttps://www.fundodai.jp/clearkaisenyakiniku(https://www.fundodai.jp/clearkaisenyakiniku)

【開発の背景と目的】

『透明醤油』は、醤油の味わいはそのままに、弊社独自技術で色のみを取り除いた画期的な調味料として、これまで国内に留まらず海外36カ国（※2026年3月現在）の方々に広くご使用いただき、食卓に彩りをご提供して参りました。

『透明醤油』を、さらに多くの方々に、より使いやすく、ご活用いただきたいとの想いから、この度「透明醤油漬けだれシリーズ」２品（『透明醤油を使用した海鮮漬けのたれ』『透明醤油を使用した焼肉のたれ』）を開発、販売開始の運びとなりました。

本シリーズの導入により外食をはじめとするプロの現場で即戦力となる業務用ラインアップを拡充。これにより、醤油の新たな利用シーンを創出し、国内外のマーケット活性化に貢献します。

【「透明醤油漬けだれシリーズ」商品概要】

（１）商品名

【1】『透明醤油を使用した海鮮漬けのたれ』

【2】『透明醤油を使用した焼肉のたれ』

（２）特長

海鮮や食肉の"鮮度"と"見た目"を保ち、素材の味を引き立てます。

［調理例］

『透明醤油を使用した海鮮漬けのたれ』海鮮丼 従来の醤油を使用した海鮮丼

［ポイント１.］色艶の保持

食材の酸化を防ぎ、黒ずみや白濁を防止する配合により、漬けた後も鮮やかな色味を維持でき、”シズル感”を醸成します。

［ポイント２.］臭みを抑えて上品な風味に

弊社調合技術により、食材の生臭さの原因である脂質酸化や、たんぱく質変性を軽減します。

［ポイント３.歩留まり向上］

水分保持性を高くする商品設計により、漬けた後の重量減少を抑え、経済的メリットが高まります。

［ポイント４.食材鮮度の保持］

独自の調合技術により、魚介本来のみずみずしさを維持し、旨みの流出を最小限に抑えることで、素材が持つ“艶”“弾力”を損なうことなく、理想的な“身の締まり”を実現、“提供価値”の向上に貢献します。

※食材の特性（種類・部位・状態など）により、仕上がりに差異が生じる可能性がございます。

［海鮮漬けのたれ］

『透明醤油』をベースにしているため、従来の醤油のような色移りがなく、魚介本来の鮮やかな色味を活かします。マグロの赤身などは、美味しさを引き立てる“適度な粘性”もしっかりと保つことができます。

［焼肉のたれ］

外食店のテーブルや小売店の店頭において、味付け肉の色味をより鮮やかにでき、お客様の食欲をそそる“シズル感”たっぷりに仕上げます。

特に牛肉の“艶感”を引き立て、見た目からも食欲を醸成します。

（３）商品規格

［商品容量］：【1】1,135ｇ 【2】1,110ｇ ※18L BIBへの移行も可能です。

［商品サイズ］：【1】【2】82.6×82.6×269mm

［賞味期間］：【1】【2】365日（※常温未開封 開封後は要冷蔵）

［価格（税抜）］：【1】1,200円 【2】900円

（４）発売日

2026年4月1日(水)

（５）販売チャネル

・全国の小売店（スーパー等）・飲食店

・弊社公式オンラインショップ「フンドーダイオンラインショップ」（https://shop.fundodai.jp(https://shop.fundodai.jp)）

ほか

（６）会社概要

【株式会社フンドーダイについて】

明治２年(1869年)に熊本で創業、150年以上の歴史を持つ調味料メーカーです。

「食を通じて、社会に、地域に貢献する」「時代の”食文化発信企業”として常に豊かな味の提供に努める」。この２つを目指し、醤油味噌、調味料等の開発・製造を行い、熊本県内・九州域内のみならず海外まで販路拡大を図っております。

近年積極的な海外事業推進により「令和3年度 輸出に取り組む優良事業者」におくられる農林水産大臣賞に当社が選ばれるなど、堅実に実績を積み上げています。

会社名：株式会社フンドーダイ 代表者：代表取締役社長 山村 脩

所在地：〒861-5511 熊本県熊本市北区楠野町972

創 業：1869年（明治2年）

資本金：1億円

従業員：120名

事業内容：醤油、味噌、食酢類、たれ類、ドレッシング類、その他調味料の製造販売。国産農畜産の

加工、食品の製造販売。国際貿易事業。

【株式会社フンドーダイ 関連リンク】

公式サイト https://www.fundodai.jp/(https://www.fundodai.jp/)

公式Instagram https://www.instagram.com/fundodai/(https://www.instagram.com/fundodai/)

公式X https://x.com/fundodai(https://x.com/fundodai)

直営アンテナショップ（『出町久屋』）https://demachihisaya.com(https://demachihisaya.com)