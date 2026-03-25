地域おこし協力隊×いいでカヌークラブ が贈る親子で学ぶ “白の水没林 観光教育” ネイチャーカヌー体験教室
飯豊町
- 山形県飯豊町では、地域おこし協力隊といいでカヌークラブが連携し、親子で楽しみながら地域の自然と観光について学ぶ「ネイチャーカヌー体験教室」を開催します。
- 飯豊町の春の風物詩である「白川湖の水没林」は、雪解け水によって湖の木々が浮いているように見える幻想的な風景であり、近年多くの観光客が訪れる注目の観光資源です。
- 本教室では、この水没林を舞台に、自然の美しさを体感するだけでなく、「なぜこの景色が特別なのか」「なぜ人を惹きつけるのか」といった視点から、観光が地域に与える価値を親子で考える機会を提供します。
- 地域おこし協力隊として、地域に根ざした自然体験と学びを掛け合わせることで、地域資源の価値を再認識するとともに、将来、飯豊町の地域活性化を担う人材の育成につなげていくことを目的としています。
- 親子カヌー体験親子1艇で水没林の中をゆっくり巡り、自然の中での特別な体験を楽しみます。
- ふりかえり体験を通して感じたことや気づきを親子で共有し、言葉にする時間を設けます。
場所：白川湖および白川荘会議室（〒999-0424 山形県西置賜郡飯豊町数馬218-1）
この時期だけの白の水没林
- 山形県飯豊町では、地域おこし協力隊といいでカヌークラブが連携し、親子で楽しみながら地域の自然と観光について学ぶ「ネイチャーカヌー体験教室」を開催します。
- 飯豊町の春の風物詩である「白川湖の水没林」は、雪解け水によって湖の木々が浮いているように見える幻想的な風景であり、近年多くの観光客が訪れる注目の観光資源です。
- 本教室では、この水没林を舞台に、自然の美しさを体感するだけでなく、「なぜこの景色が特別なのか」「なぜ人を惹きつけるのか」といった視点から、観光が地域に与える価値を親子で考える機会を提供します。
- 地域おこし協力隊として、地域に根ざした自然体験と学びを掛け合わせることで、地域資源の価値を再認識するとともに、将来、飯豊町の地域活性化を担う人材の育成につなげていくことを目的としています。
■ 体験内容- 導入レクチャー（水没林の成り立ちや魅力を学ぶ）水没林が生まれる背景や地域との関わりについて学びます。
- 親子カヌー体験親子1艇で水没林の中をゆっくり巡り、自然の中での特別な体験を楽しみます。
- ふりかえり体験を通して感じたことや気づきを親子で共有し、言葉にする時間を設けます。
■ イベント概要
日程：2026年3月29日（日）
時間：午前9:50～12:00開催
場所：白川湖および白川荘会議室（〒999-0424 山形県西置賜郡飯豊町数馬218-1）
対象：飯豊町内小学校3～6年生とその保護者
主催：地域おこし協力隊
協力：いいでカヌークラブ、飯豊町
体験・取材お待ちしています！
この時期だけの白の水没林
問い合わせ先
飯豊町 地域おこし協力隊 高橋枝里
メール：eri.takahashi@hacinc.jp
TEL：070-1142-3052
いいでカヌークラブ
メール：canoe@hacinc.jp