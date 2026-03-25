ウェビナー開催｜「トップクリエイターに聞く！TikTok GO成功術」【4月2日】

UUUM株式会社

UUUMマーケティング株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：鈴木 司)は、ウェビナー「トップクリエイターに聞く！TikTok GO成功術」を、2026年4月2日(木)19:00～20:00に開催します。

ウェビナーのポイント

2025年にスタートしたTikTokの新機能「TikTok GO」は、ショート動画の圧倒的な拡散力から宿泊・レジャー予約へシームレスに繋げる、新しいサービスです。

「旅行予約のスタンダードといえばTikTok GO」

「TikTokの副業といえばTikTok GO」

そんな新しいスタンダードが、すぐそこまで来ています。

しかし、スタートして間もないサービスのため、「売れる」のはどういう投稿なのか、どういったホテルを選べばいいのか、そういったクリエイターさんの悩みに対して、体系的に学べるノウハウはまだ確立されていないのが現状です。

そこで今回、TikTok GOのサービス初期から活躍するトップクリエイターさんをお招きし、対談形式でリアルな活動の実態をお届けします。すでに始めている方も、これから挑戦する方も、必見の内容です。



■こんな方におすすめ

ウェビナー概要

- TikTokで副業したい- TikTok GOで売れるコンテンツを発信していきたい- TikTok GOのノウハウを知りたい

日時：2026年4月2日(木)19:00～20:00(変更の可能性あり)

参加費：無料

形式：オンライン開催(ZOOM Webinars)



■お申し込み方法：下記のフォームに必要事項を入力の上、お申し込みください。

【お申し込みフォーム】

https://forms.gle/jDRR4AGo5pSUNYSS8

※定員に達した場合、抽選でのご案内となります。抽選となった場合は、当選者のみメールにて配信URLをご案内します。

お申し込み期限：2026年3月29日(日)23:59



■コンテンツ(予定)

- TikTok GOとは- トップクリエイターに聞く！TikTok GO成功術- 質疑応答

■登壇ゲスト

本ウェビナーに関するお問い合わせ先

- 「美魔女yuko」様TikTok：https://www.tiktok.com/@bimajoyuko

UUUMマーケティング株式会社 イベント窓口

umbd03_eventdesk@uuum.jp

UUUMマーケティングについて

YouTubeにおける年間5,000件以上のタイアップ広告で培った国内最大級の取引実績と運用能力を基盤に、InstagramやTikTokなど多様なプラットフォームへと事業を拡大。「日本No.1のインフルエンサーマーケティングカンパニー」というビジョンのもと、クリエイターと企業双方にとって価値のあるマーケティングソリューションを提供しています。

社名：UUUMマーケティング株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 鈴木 司

コーポレートサイト：https://marketing.uuum.co.jp/