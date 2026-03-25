原油高で見直される“都市の移動手段” Bromptonが提案する1か月自転車通勤レンタル・キャンペーン「Commute with Joy」

BROMPTON JAPAN株式会社

ロンドン生まれの折りたたみ自転車ブランド「Brompton（ブロンプトン）」は、日本の旗艦店「Brompton Tokyo」にて展開するレンタルサービス「Days with Brompton（デイ・ウィズ・ブロンプトン）」の一環として、1か月自転車通勤レンタル・キャンペーン「Commute with Joy」を、2026年4月1日より1か月間の期間限定で実施いたします。

本キャンペーンは、原油価格の高騰による交通費負担の増加を背景に、春の新生活シーズンにおける新たな通勤・移動手段の選択肢として、自転車での移動を気軽に体験いただくことを目的とした取り組みです。新しい環境での通勤手段を見直す機会として、都市部における快適で柔軟な移動体験を提案し、健康的なライフスタイルの実現にも寄与します。 また、本キャンペーンを通じて、通勤や日常の移動をより自由に選択できるようになるとともに、その時間自体が楽しみへと変わる体験の提供を目指しています。 なお、通常1週間8,800円のレンタル料金を、特別価格1か月8,800円でご提供いたします。

近年、国際情勢の影響により原油価格は高騰し、ガソリン代や交通費の上昇が生活コストに影響を与えています。こうしたなか、都市部では移動手段そのものを見直す動きが広がっており、 自転車は「コスト」「健康」「環境」の観点から改めて注目されています。 ブロンプトンは、この変化を単なる代替手段ではなく、移動の選択肢を広げる機会と捉えています。簡単にコンパクトに折りたたむことで電車やオフィスへの持ち込みが可能であり、都市生活の中でシームレスに移動手段を切り替えることができるモビリティです。本キャンペーンでは、 1か月という実生活に近い期間でご利用いただくことで、「通勤や日常の移動をより自由に選択できるライフスタイル」を体験いただくことを目指しています。

●キャンペーン概要

・キャンペーン名 1か月自転車通勤レンタル・キャンペーン「Commute with Joy」

・内 容 Bromptonレンタルサービス「Days with Brompton」

・通常料金 1週間：8,800円（税込）

・キャンペーン価格 1か月：8,800円（税込）

・お申込み期間 2026年4月1日（水）～ 2026年４月30日（木）

・実施店舗 Brompton Tokyo（東京都渋谷区神宮前2-5-10）

・申込み方法 「Days with Brompton」専用ページ もしくは 店頭にて受付

＜Days with Brompton お申込みページ： https://form.jotform.com/252240988080459＞

※お貸し出し台数には限りがあり、全てのお申し込みをお受けできない場合があります。

※お申し込みは2026年4月限定とさせていただきます。

※お貸し出しはお申し込み順に順次対応いたします。状況により、4月以降のお貸し出しとなる場合がございます。

● Days with Brompton（デイ・ウィズ・ブロンプトン）について

「Days with Brompton」は、日本の旗艦店「Brompton Tokyo」で展開する、Bromptonを気軽に体験いただけるレンタルサービスです。通勤や街乗り、観光などさまざまなシーンでご利用いただけるほか、自転車のあるライフスタイルを実際に体感いただけます。 なお、体験終了後2か月以内にBromptonをご購入いただいた場合、ご購入金額から体験料金を割引いたします。

◎Days with Bromptonに関する情報：https://jp.brompton.com/stories/events/days-with-brompton

◎Brompton Tokyo ： https://jp.brompton.com/find-a-store/brompton-junction/tokyo

◎Brompton Tokyoへのアクセス ：https://maps.app.goo.gl/WYcAKHweba8sAHiJA

PRESS RELEASE

2026 年 3 月 25 日

BROMPTON JAPAN 株式会社

●Bromptonについて

都市のために設計された折りたたみ自転車ブランドBrompton（ブロンプトン）は、世界47カ国で販売され、生産台数の70％以上を海外へ輸出しています。

1975年に創業者アンドリュー・リッチーが最初の一台を製作して以来、これまでに100万台以上が世界の道を走り、現在は年間約10万台を生産しています。

折りたたむと約1/3のサイズになり、T Lineで平均約7.95kg、スタンダードモデルで約11kgという軽量性を実現。電車通勤や車のトランクへの収納など、さまざまな移動手段と組み合わせた都市型モビリティとして活用されています。

BromptonはB Corp認証企業であり、社会・環境への配慮や透明性などの観点から企業活動を評価する国際的なコミュニティの一員です。

Brompton1台の製造におけるCO2排出量は自動車より6.2t少なく、折りたためば42台が自動車1台分の駐車スペースに収まります。

現在、ロンドン、パリ、ニューヨーク、東京、ミラノ、シンガポールなど世界各都市に15店舗のフラッグシップストア「Brompton Junction」を展開し、さらに世界中の厳選された約1,500の独立系自転車販売店を通じて販売されています。

◎Brompton公式ブランドサイト ：https://jp.brompton.com/ ◎Brompton公式Instagram ：https://www.instagram.com/brompton_jp/

-