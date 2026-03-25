【コンビニエンスストアに関する調査】コンビニとは「便利で実用的な存在」と考えている人が6割弱。「日常生活の一部として欠かせない身近な存在」が1割強

マイボイスコム株式会社

＜＜ TOPICS ＞＞

■コンビニエンスストアを週1回以上利用する人は約46％、男性30～50代で比率高い。コンビニエンスストアとは「便利で実用的な存在」と考えている人が6割弱。「日常生活の一部として欠かせない身近な存在」が1割強

■コンビニエンスストア利用時の重視点は「アクセスのよさ」が利用者の6割弱、「弁当・パン・惣菜類の充実度」「品揃えが豊富」が各3割強。「お菓子、デザート類、アイス等の充実度」は2割強、女性で比率高い

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、11回目となる『コンビニエンスストアの利用』に関するインターネット調査を2026年2月1日～7日に実施しました。

コンビニエンスストアの利用状況、自由記述にて不満に感じることなどについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1757_1_77a0c967d360faaf94f92a5cebca8d4b.jpg?v=202603250451 ]◆コンビニエンスストアの利用頻度

コンビニエンスストアを週1回以上利用する人は約46％です。

男性は5割強と女性より比率が高く、特に30～50代男性では各6割弱となっています。

女性では、10・20代で5割弱みられますが、70代では2割強と年代差が大きくなっています。

◆よく利用するコンビニエンスストア

コンビニエンスストア利用者がよく利用する店舗は（複数回答）、「セブン‐イレブン」が77.9％、「ローソン」「ファミリーマート」が各6割強です。

四国では「ローソン」が1位で、「ファミリーマート」「セブン‐イレブン」の順で続きます。

北海道では、「セイコーマート」が2位となっています。

◆コンビニエンスストア利用時の重視点

コンビニエンスストア利用時の重視点は（複数回答）、「アクセスのよさ」が利用者の56.2％、「弁当・パン・惣菜類の充実度」「品揃えが豊富」が各3割強です。続く「お菓子、デザート類、アイス等の充実度」は24.0％、女性で比率が高くなっています。

主に『セブン‐イレブン』を利用する人では「品揃えが豊富」、『セイコーマート』を利用する人では「価格」「オリジナル商品の充実度」が高い傾向です。

※グラフの続きや時系列推移など、詳細は【調査結果詳細(https://myel.myvoice.jp/products/detail/33106)】からご覧いただけます。

◆コンビニエンスストアにあってよかったと思うもの

コンビニエンスストアにあってよかったと思うものは（複数回答）、「お弁当やおにぎり、パンなど」が利用者の44.7％、「トイレ」が34.2％、「コンビニATM」が28.1％、「公共料金の支払い」が25.2％です。

「お菓子類、チルドデザート、アイスクリームなど」は女性若年層で比率が高く、女性10～30代では2位の項目です。また、「レジ横のホットコーナーの調理品」も、若年層で比率が高くなっています。

◆コンビニエンスストアとは

コンビニエンスストアとは、「楽しさを感じる存在」と考えている人が4.5％、「日常生活の一部として欠かせない身近な存在」と考えている人が11.9％です。これらを合わせた好意層は約16％、若年層で比率が高くなっています。

「便利で実用的な存在」と考えている人は55.8％、高年代層で高い傾向です。

「あれば使う程度の存在」「ほとんど利用しない」を合わせた低関与層は2割強、70代で高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆コンビニエンスストアについて不満に感じること（全3,721件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1757_2_beea0a0c4a9de15949b96a52c735db09.jpg?v=202603250451 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1757_3_5e3428873a33ccc41267e1bfa553e96b.jpg?v=202603250451 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜会社概要＞

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 高井和久

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。