【記事公開】自治体DXとは？デジタル化との違いや目的、今すぐ始めるべき理由をわかりやすく解説｜株式会社リンプレス

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企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む自治体に向けて、『自治体DXとは？デジタル化との違いや目的、今すぐ始めるべき理由をわかりやすく解説』と題した記事を公開しましたので、お知らせします。

■記事概要

タイトル：自治体DXとは？デジタル化との違いや目的、今すぐ始めるべき理由をわかりやすく解説

行政手続きのオンライン化や業務の効率化、住民サービスの向上など、自治体が抱える課題の解決手段として注目される「自治体DX」。

しかし、現場のITリテラシーや組織構造、レガシーシステムといった障壁により、なかなか思うように進まない自治体も少なくありません。

本記事では、自治体DXとは何かという基本から、実際に取り組むべき理由、具体的な施策、成功事例、さらには課題への対処法までを体系的に解説します。

■目次

■株式会社リンプレスについて

- 自治体DXとは何か？・デジタル化とDXの違い・総務省・デジタル庁が掲げる自治体DXの定義- 自治体DXの目的- 自治体がDXに取り組むべき理由・人口減少や高齢化による業務負担の増加・住民ニーズの多様化とオンライン対応の必要性・持続可能な行政運営に不可欠な変革- 自治体DXの具体的な施策の例・申請手続きなどのオンライン化・アプリ化・マイナンバーカードの普及・活用・情報システムの共通化・職員のテレワーク化推進・RPAや生成AIの活用・ペーパーレス化・クラウド化- 自治体DXの主な課題・現場のITリテラシー格差と人材不足・業務が縦割りで全体最適が難しい・レガシーシステムの存在とデータの非統一・コミュニケーションの属人化・紙文化の定着- 自治体DXの進め方とステップ・ビジョンと目標の明確化（何のためのDXか）・業務棚卸と業務プロセスの可視化・住民目線のサービス設計と業務改革・フィードバックと改善のサイクルを回す- 自治体DXの成功事例・愛知県西尾市｜LINE活用で電子申請を効率化・東京都文京区｜マイナンバーカード業務に予約管理システムを導入・愛媛県｜防災情報システムを一元化- 自治体DXの課題には「リンプレス」・外部パートナー活用のメリット・DX支援のプロフェッショナル「リンプレス」の強み- まとめ＜こんな方におすすめ＞- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方記事を読む :https://www.linpress.co.jp/blog/c149

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/