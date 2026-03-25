【記事公開】自治体DXとは？デジタル化との違いや目的、今すぐ始めるべき理由をわかりやすく解説｜株式会社リンプレス
株式会社リンプレス
記事を読む :
https://www.linpress.co.jp/blog/c149
- 自治体DXとは何か？
・デジタル化とDXの違い
・総務省・デジタル庁が掲げる自治体DXの定義
- 自治体DXの目的
- 自治体がDXに取り組むべき理由
・人口減少や高齢化による業務負担の増加
・住民ニーズの多様化とオンライン対応の必要性
・持続可能な行政運営に不可欠な変革
- 自治体DXの具体的な施策の例
・申請手続きなどのオンライン化・アプリ化
・マイナンバーカードの普及・活用
・情報システムの共通化
・職員のテレワーク化推進
・RPAや生成AIの活用
・ペーパーレス化・クラウド化
- 自治体DXの主な課題
・現場のITリテラシー格差と人材不足
・業務が縦割りで全体最適が難しい
・レガシーシステムの存在とデータの非統一
・コミュニケーションの属人化・紙文化の定着
- 自治体DXの進め方とステップ
・ビジョンと目標の明確化（何のためのDXか）
・業務棚卸と業務プロセスの可視化
・住民目線のサービス設計と業務改革
・フィードバックと改善のサイクルを回す
- 自治体DXの成功事例
・愛知県西尾市｜LINE活用で電子申請を効率化
・東京都文京区｜マイナンバーカード業務に予約管理システムを導入
・愛媛県｜防災情報システムを一元化
- 自治体DXの課題には「リンプレス」
・外部パートナー活用のメリット
・DX支援のプロフェッショナル「リンプレス」の強み
- まとめ
＜こんな方におすすめ＞
- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方
- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方
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企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む自治体に向けて、『自治体DXとは？デジタル化との違いや目的、今すぐ始めるべき理由をわかりやすく解説』と題した記事を公開しましたので、お知らせします。
■記事概要
タイトル：自治体DXとは？デジタル化との違いや目的、今すぐ始めるべき理由をわかりやすく解説
行政手続きのオンライン化や業務の効率化、住民サービスの向上など、自治体が抱える課題の解決手段として注目される「自治体DX」。
しかし、現場のITリテラシーや組織構造、レガシーシステムといった障壁により、なかなか思うように進まない自治体も少なくありません。
本記事では、自治体DXとは何かという基本から、実際に取り組むべき理由、具体的な施策、成功事例、さらには課題への対処法までを体系的に解説します。
■目次
- 自治体DXとは何か？
・デジタル化とDXの違い
・総務省・デジタル庁が掲げる自治体DXの定義
- 自治体DXの目的
- 自治体がDXに取り組むべき理由
・人口減少や高齢化による業務負担の増加
・住民ニーズの多様化とオンライン対応の必要性
・持続可能な行政運営に不可欠な変革
- 自治体DXの具体的な施策の例
・申請手続きなどのオンライン化・アプリ化
・マイナンバーカードの普及・活用
・情報システムの共通化
・職員のテレワーク化推進
・RPAや生成AIの活用
・ペーパーレス化・クラウド化
- 自治体DXの主な課題
・現場のITリテラシー格差と人材不足
・業務が縦割りで全体最適が難しい
・レガシーシステムの存在とデータの非統一
・コミュニケーションの属人化・紙文化の定着
- 自治体DXの進め方とステップ
・ビジョンと目標の明確化（何のためのDXか）
・業務棚卸と業務プロセスの可視化
・住民目線のサービス設計と業務改革
・フィードバックと改善のサイクルを回す
- 自治体DXの成功事例
・愛知県西尾市｜LINE活用で電子申請を効率化
・東京都文京区｜マイナンバーカード業務に予約管理システムを導入
・愛媛県｜防災情報システムを一元化
- 自治体DXの課題には「リンプレス」
・外部パートナー活用のメリット
・DX支援のプロフェッショナル「リンプレス」の強み
- まとめ
＜こんな方におすすめ＞
- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方
- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方
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■株式会社リンプレスについて
リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。
会社名：株式会社リンプレス
所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階
代表者：代表取締役社長 三宮壮
設立：2017年4月1日
株主：株式会社リンクレア（100％）
資本金：5,000万円
事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援
URL：https://www.linpress.co.jp/