ホテル虎ノ門ヒルズ「ル・プリスティン東京」初夏限定メニューのご案内

ホテル虎ノ門ヒルズ

ホテル虎ノ門ヒルズ / HOTEL TORANOMON HILLS （東京都港区虎ノ門2-6-4 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー）は、ミシュランスターシェフ セルジオ・ハーマンが監修するカジュアル・ファインダイニング・レストラン＆カフェ「ル・プリスティン東京」にて、初夏の訪れを味わう期間限定メニューをご提供いたします。イタリア各地を巡るシリーズ『イタリアン・リージョン』では、トスカーナ州とリグーリア州をテーマにしたコースを展開。さらに、シャインマスカットとマスクメロンを主役にしたアフタヌーンティーをはじめ、初夏の自然を映したカクテルや季節のイブニングカナッペなど、爽やかな季節を五感で楽しむ美食体験をお届けします。

「イタリアン・リージョン」

― セルジオ・ハーマンと巡る、イタリア各地への美食の旅 ―

ル・プリスティン レストラン 東京で展開中のシリーズ『イタリアン・リージョン』は、イタリア料理を州ごとに分け、イタリア各地の風土や食文化をテーマに、ミシュランスターシェフ セルジオ・ハーマンの視点で再構築する“美食の旅”。5月・6月は第二章として、トスカーナ州とリグーリア州へと舞台を移します。

フィレンツェを中心に丘陵地帯が広がるトスカーナ州は、“クチーナ・ポーヴェラ（素朴な家庭料理）”の精神に象徴される土地で、大地で育った味の濃い野菜や豆、チーズなど身近な素材を活かしたシンプルな郷土料理の宝庫です。一方、チンクエ・テッレに代表される美しい海岸線を擁するリグーリア州は、海と山に挟まれた地形から、香り高いバジルなどのハーブや新鮮な野菜、オリーブオイルや魚介類を多用する軽やかな地中海料理が特徴です。セルジオが今回のコースで描くのは、そうした土地に共通する「素材を尊ぶ精神」。派手な技巧よりも野菜やハーブを料理の骨格として捉え、素材の純度と調和を引き出すことで、初夏にふさわしい軽やかなコースを構築しました。

コースの一皿目には、トスカーナ州を代表する夏野菜ズッキーニの素材の旨味を堪能できる「ズッキーニのカルパッチョ」を。薄くスライスしたズッキーニに、アーティチョークの穏やかな苦味、ピスタチオのコク、グリーンオリーブの塩味を重ね、ペコリーノ・トスカーノで奥行きを添えました。コースのハイライト「カネロニ ペスト・ジェノヴェーゼ」は、リグーリア州に伝わる“乳鉢で丁寧にすり潰したバジル”の調理法からインスピレーションを得た一皿。セルジオは現地で伝統的な乳鉢と乳棒を作る職人と出会い、フレッシュなバジルを手作業でゆっくりとすり潰すことで初めて引き出されるバジルの繊細な香りと鮮やかな緑色に魅了されました。その体験から着想を得て、香り高いバジル、オリーブオイル、熟成チーズによるペストを中心に、リコッタと春野菜を包んだカネロニに、セルジオの故郷ゼーラントを想起させる甘み豊かな手長海老を重ねました。イタリア料理の伝統を受け継ぎつつ、セルジオならではの感性で昇華させた、ル・プリスティンのフィロソフィー“NEW ITALIAN”を体現する一皿です。続く、トスカーナの家庭料理を再解釈した「インヴォルティーニ」は、サボイキャベツで黒豚を包み込み、ローズマリーの香りとともに丁寧に仕上げ、代表的な食材である白インゲン豆のクリームを添えた一品。メインの「国産あか牛」には、トスカーナで祝いの席に供される牛肉文化から着想を得て、和牛ブレザオラと伝統的なハーブ香るグリーンソース“サルサヴェルデ”を合わせることで洗練された逸品へと昇華。旬のホワイトアスパラガスや発酵ニンニクと黒胡麻のアクセントが、イタリアと日本“二つの文化の対話”を感じさせる一皿です。デザートには、リグーリアの柑橘文化を思わせる「レモンのコンフィ」を。ストラッチャテッラのなめらかなジェラートに、柑橘の爽やかな香りとリグーリアでもよく使われる松の実のコクが溶け合い、地中海の陽光のような清涼感ある余韻を残します。さらに、エグゼクティブ ソムリエ 森 覚が厳選したトスカーナ州とリグーリア州をはじめとする世界各地のワインが料理に寄り添い、コース全体をより豊かな体験へと導きます。初夏の光が差し込む東京で、イタリアを旅するような唯一無二のガストロノミー体験をお楽しみください。

イタリアン・リージョンカネロニ ペスト・ジェノヴェーゼ 手長海老 ホウレン草 リコッタ フェンネルポーレン

『イタリアン・リージョン』

【ディナー SERGIO’S JOURNEY 6コース メニュー】

APERITIVO

・オマール海老 アボカド クレーム・クリュ クリスタルキャビア

＆ ピオロ - ブリュット レゼルヴ キュヴェ セルジオ ハーマン（グラス）

◆ズッキーニのカルパッチョ アーティチョーク ピスタチオ ペコリーノ・トスカーノ バーベナ

◆カネロニ ペスト・ジェノヴェーゼ 手長海老 ホウレン草 リコッタ フェンネルポーレン

◆スズキのクロッカンテ 貝のナージュ セロリ 茗荷 オリーブオイル

◆インヴォルティーニ サボイキャベツ 黒豚 ローズマリー トスカーナ風白インゲン豆

◆国産あか牛 米ナスのロースト 発酵ニンニク 黒胡麻 ホワイトアスパラガスのグリル 和牛ブレザオラ サルサヴェルデ

◆レモンのコンフィ ベルガモット 松の実のプラリネ オレンジブロッサム ストラッチャテッラ

料金：6コースメニュー（アペリティーボ 1品・グラスシャンパーニュ含む）\18,700 ／ ワインペアリング \8,800

◆エチケッタ グリージャ コッリ ディ ルーニ ヴェルメンティーノ（リグーリア州）

◆ヴェルナッチャ ディ サンジミニャーノ ソラティオ（トスカーナ州）

◆モレッリーノ ディ スカンサーノ ポデーレ 414 （トスカーナ州）など6種

提供期間：2026年5月1日（金）～ 6月30日（火）

提供時間：18:00 ～ 22:00（L.O. 21:00）

オンライン予約：https://x.gd/59KDz(https://x.gd/59KDz) 『イタリアン・リージョン』シリーズ詳細：https://x.gd/DiQD4(https://x.gd/DiQD4)

※SERGIO’S JOURNEY 5コースメニュー（アペリティーボ 1品・グラスシャンパーニュ含む／\16,500）は、「インヴォルティーニ」を除く5品をご提供いたします。

※記載の税込料金に、15％のサービス料が加算されます。 ※記載の税込料金は1名様料金となります。

※本メニューはル・プリスティン レストラン 東京にてご提供いたします。

※「イタリアン・リージョン」は、ランチコース、ディナーコース、ならびにアラカルト（ディナーのみ）でもお楽しみいただけます。

また、週末及び祝日に提供しておりますブランチメニューでも一部お楽しみいただけます。

※メニュー内容は仕入れなどの状況により変更になる場合がございます。

【イタリアン・リージョン 年間スケジュール】

◇7月・8月・9月 サルデーニャ州／プーリア州

◇10月・11月 エミリア＝ロマーニャ州／トレンティーノ＝アルト・アディジェ州

◇2027年1月・2月 ピエモンテ州／ロンバルディア州

※12月はフェスティブメニュー（ベスト・オブ・ル プリスティン2026）のご提供となります。

「ル プリスティン アフタヌーンティー ～シャインマスカット＆マスクメロン～」

ル・プリスティン カフェ 東京では、5月・6月の期間限定で、初夏の瑞々しい果実を主役にした「ル プリスティン アフタヌーンティー ～シャインマスカット＆マスクメロン～」をご提供いたします。日本での豊富な経験を有するペストリー スーシェフ サシャ・シモンが手掛ける、日本が誇る果実の魅力をヨーロッパの洗練された技法で引き出した、ル・プリスティンならではの季節のアフタヌーンティーです。

シェフこだわりのメインスイーツ「季節のクロスタータ」は、初夏の果実の魅力を異なる表情で描く2種をご用意。「シャインマスカットのクロスタータ」は、シャインマスカット特有の花のように華やかな香りと澄んだ甘みを引き立てるため、ホワイトチョコレートガナッシュに酒粕を重ね、ピスタチオの軽やかなコクと柚子の爽やかな和のアクセントを加えた、日本らしい奥行きのある上品な味わいに仕上げました。もう一つの「マスクメロンのクロスタータ」は、完熟メロンの芳醇な香りを主役に、軽やかなリコッタクリームとリモンチェッロの柑橘のニュアンスを重ねた一品。バジルの清涼感と松の実のやさしい甘みが絶妙に調和した、陽光を感じる初夏らしい軽快なデザートです。「季節のパスティッチーニ」には、夕張メロンの澄んだ甘さに、ほんのりローズマリーを効かせたガナッシュとプロセッコジュレを合わせた「夕張メロンのマカロン」など3種をご用意。セイボリーには、旬で濃厚なロブスターを贅沢に使用した「ミニロブスターロール」など3種が並びます。上品な甘みのロブスターにバジルやライムを効かせたクリーミーなブールブランが寄り添い、果実中心のアフタヌーンティーに心地よいリッチさを添えます。テラスに差し込む柔らかな光とともに、季節の移ろいを五感で味わう特別なアフタヌーンティーをご堪能ください。

ル プリスティン アフタヌーンティー ～シャインマスカット＆マスクメロン～季節のクロスタータ

【ル プリスティン アフタヌーンティー ～シャインマスカット＆マスクメロン～】メニュー概要：

＜スイーツ＞

◆季節のクロスタータ

・シャインマスカット ホワイトチョコレートガナッシュ 酒粕 ピスタチオ 蜂蜜 柚子

・マスクメロン リコッタクリーム リモンチェッロ バジル 松の実

◆季節のパスティッチーニ

・シャインマスカット ディプロマットクリーム アーモンドのスイスロール

・マスクメロン ジャスミンとライムのショートケーキ

・夕張メロンのマカロン ローズマリーガナッシュ プロセッコジュレ

◆マダガスカル産バニラソフトサーブ

＜セイボリー＞

・ミニロブスターロール バジル 胡瓜 ライムブールブラン ピクルス

・プロシュット マスクメロン ペスト・ジェノヴェーゼ サラワクペッパー

・トマトブルスケッタ リコッタチーズ オリーブオイル レモン

料金：\6,000（コーヒー・紅茶／90分ラストオーダー）

提供期間：2026年5月1日（金）～ 6月30日（火）

提供時間：平日 14:00 ～ 17:00（L.O. 17:00）、土日祝 12:00 ～ 14:00／14:30 ～ 16:30

オンライン予約：https://x.gd/v5ui0(https://x.gd/v5ui0)

※記載の税込料金に、15％のサービス料が加算されます。

※メニュー内容は仕入れなどの状況により変更になる場合がございます。

※本メニューはル・プリスティン カフェ 東京にてご提供いたします。

「シーズナル カクテル＆モクテル」

ル・プリスティン東京のレストラン＆カフェでは、5月・6月の期間限定で、初夏の爽やかな自然をテーマにしたオリジナルカクテルとモクテルをご提供いたします。カクテル「ヴェルデ フレスカ」は、鮮やかなメロンリキュールにグレイグース ウォッカとレモンを合わせた爽快な一杯。フレッシュバジルの青々しい香りに、仕上げのバジルオイルとオリーブオイルが重なり、ハーブのニュアンスと奥行きのある余韻を生み出します。新緑を思わせるグリーンの色合いとともに、初夏の風景をグラスの中に閉じ込めたようなカクテルです。また、マスカットとボタニカルスピリッツを合わせ、エルダーフラワーの上品な香りを添えた「ガーデン クーラー」は、フレッシュな果実の甘みと爽やかなフローラルノートが心地よく広がるアフタヌーンティーにもぴったりのモクテルです。自然光が降り注ぐル・プリスティン東京のテラスで、初夏ならではの軽やかなカクテル体験をぜひお楽しみください。

シーズナル カクテル＆モクテル ヴェルデ フレスカ（右）ガーデンクーラー（左）

料金：ヴェルデ フレスカ \2,200

ガーデン クーラー（モクテル） \1,870

提供期間：2026年5月1日（金）～ 6月30日（火）

提供時間：レストラン 12:00 ～ 15:00（L.O. 14:00）、18:00 ～ 22:00（L.O. 21:00）／ カフェ 11:30 ～ 22:30（L.O. 22:00）

※記載の税込料金に、15％のサービス料が加算されます。

※本メニューはル・プリスティン東京のレストランおよびカフェにてご提供いたします。

「ル プリスティン カナッペ セレブレーション」

ル・プリスティン カフェ 東京では、人気プラン「カナッペ セレブレーション」を、初夏の季節感を映した新たなセレクションでご用意いたします。本メニューでは、トスカーナ州とリグーリア州という2つの地域に着想を得て、地中海の季節の息吹を感じるアペリティーボ体験をお届けします。

ハイライトの一つ「春野菜のピッツェッタ」は、晩春のリグーリア海岸を象徴する“緑”の味わいを表現した一品。高温で香ばしく焼き上げた軽やかな生地に、香り高いフレッシュバジルのペスト・ジェノヴェーゼを広げ、そら豆や旬野菜をあしらいました。松の実のやさしいコクとレモンゼストの爽やかな余韻が加わり、初夏の陽光を思わせる軽快な味わいに仕上げています。また、トスカーナの穏やかな田園を思わせる「プロシュートとマスクメロン」は、甘みと塩味が織りなすシンプルかつ絶妙なハーモニーが魅力。香り高いメロンを上品なキューブにカットし、薄くスライスした口どけの良いプロシュートを重ねることで、素材そのものの魅力と旨味を引き立てています。さらに、リグーリアの海辺のアペリティーボ文化を思わせるフォカッチャとアンチョビの一皿など、ハーブやオリーブオイル、海のニュアンスが繊細に調和する軽やかなカナッペが揃います。ドリンクはビールやワインをはじめ、バラエティ豊かなセレクションをフリーフローでご用意。カフェのテラスで、地中海のそよ風を思わせる開放的な空気とともに、初夏ならではの心地よいアペリティーボタイムをお楽しみください。

ル プリスティン カナッペ セレブレーション春野菜のピッツェッタ ペスト・ジェノヴェーゼ ヤングペコリーノ 松の実 レモン

フード

・マリネオリーブ トマト フェンネル チリ

・プロシュートとマスクメロン

・‘ウフマヨネーズ’ ツナ ケッパー バジル

・ンドゥイヤアランチーニ トマトアイオリ シトラス

・春野菜のピッツェッタ ペスト・ジェノヴェーゼ ヤングペコリーノ 松の実 レモン

・フォカッチャ アンチョビ オリーブオイル フェンネルポーレン

ドリンク（フリーフロー）

スパークリングワイン、ビール、ワイン（赤・白）、ハイボール、ジン（トニック/ソーダ）、ウォッカ（トニック/ソーダ/オレンジジュース）、カンパリ（ソーダ/オレンジジュース/グレープフルーツジュース）、カシス（ソーダ/オレンジジュース/グレープフルーツジュース）、ソフトドリンク（オレンジジュース/グレープフルーツジュース）

料金：\8,500

提供期間：2026年5月1日（金）～ 6月30日（火）

提供時間：17:00 ～ 20:30（ドリンク90分ラストオーダー）

オンライン予約：https://x.gd/SYGb3(https://x.gd/SYGb3)

※記載の税込料金に、15％のサービス料が加算されます。

※メニュー内容は仕入れなどの状況により変更になる場合がございます。

※本メニューはル・プリスティン カフェ 東京にてご提供いたします。

店舗情報

ル・プリスティン東京

（ル・プリスティン レストラン 東京 / ル・プリスティン カフェ 東京）

東京都港区虎ノ門2-6-4 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー ホテル虎ノ門ヒルズ 1階

電話番号 03 6830 1077（レストラン予約：受付時間：月曜日～土曜日10:00 ～ 20:00 ／ 日曜日10:00 ～ 19:00）

予約専用メールアドレス lepristinetokyo.reservation@hyatt.com

URL lepristinetokyo.com

営業時間 最新の営業時間は、ホテル公式サイト(https://www.hyatt.com/unbound-collection/ja-JP/tyoub-hotel-toranomon-hills?src=vanity_hoteltoranomonhills.jp)をご確認ください。

■「ル・プリスティン東京」概要

「ル・プリスティン東京」は、長年ミシュランの星に輝くオランダ出身のシェフで起業家のセルジオ・ハーマンが展開するレストランブランド「ル・プリスティン」のベルギー・アントワープ本店に続く2号店として、2023年12月、ホテル虎ノ門ヒルズにオープン。シェフゆかりの地であるオランダ・ゼーラント地方の伝統に敬意を払いながら、純粋なイタリア料理を昇華させたセルジオが“NEW ITALIAN”と称するオリジナルスタイルの料理を、「食」「ファッション」「デザイン」「アート」「音楽」からなる５つのエレメントで紡ぐ新感覚の「没入型ガストロノミー」体験として提供しています。「ル・プリスティン東京」に関する情報は lepristinetokyo.com(https://lepristinetokyo.com/)、または Facebook(https://www.facebook.com/le.pristine.tokyo/)、Instagram(https://www.instagram.com/le_pristine_tokyo/)で、ル・プリスティン東京をフォローしてください。

■「ホテル虎ノ門ヒルズ」について

ハイアットのインディペンデント・コレクション・ブランドの一つ「アンバウンド コレクション by Hyatt」として東京初進出となる「ホテル虎ノ門ヒルズ」は、「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」の1階の一部、及び11～14階に、2023年12月に開業しました。29室のスイートを含む204の客室、ミシュランスターシェフ セルジオ・ハーマンが監修するレストラン＆カフェ「ル・プリスティン東京」など、館内の全てのインテリアデザインは、デンマークのデザイナーユニット「スペース・コペンハーゲン（Space Copenhagen）」が担当。流行に左右されないタイムレスでミニマルなインテリアデザインは、日本建築にも通じるスカンジナビアン・デザインの美意識に満ちています。ホテル虎ノ門ヒルズに関する最新情報はhoteltoranomonhills.jpでご確認ください。



