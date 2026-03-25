【チーズ好き必見】天王寺の人気イタリアン「チーズミート」で夢の“チーズかけ放題”を体験！

株式会社DIC

大阪エリアを中心に飲食店を展開する株式会社 DIC（本社： 大阪府大阪市北区太融寺町2-21-305、代表取締役： 加納 明 ）が展開する「釜焼きピッツァとイタリアン食べ放題 チーズミート 天王寺店」にて、当店が厳選した一部の人気メニューを対象に、濃厚な特製チーズを心ゆくまでおかけする「チーズかけ放題」の提供を開始いたしました。焼きたての香ばしいピッツァやジューシーな肉料理が、雪崩のように押し寄せるチーズに飲み込まれる瞬間は、まさに眼福。SNS映え間違いなしの、究極の体験価値をお届けします。

チーズを心ゆくまで

■チーズミートでの体験

【圧倒的な視覚体験】目の前で仕上げる「黄金のチーズシャワー」

今回の企画の主役は、お客様の目の前で熱々の濃厚チーズをたっぷりと注ぎ込む圧巻のパフォーマンスです。とろとろのチーズが料理を包み込んでいく様子は、まさにチーズ好きの夢を形にしたもの。滝のように流れ落ちるシズル感たっぷりの光景は、動画撮影必須のエンターテインメント体験としてお楽しみいただけます。

【相性抜群の厳選メニュー限定】チーズが主役の逸品にカスタマイズ！

チーズの美味しさを最大限に引き出すため、かけ放題の対象は、チーズとの相性を徹底的に追求した一部の人気メニューに厳選いたしました。店内の窯で焼き上げる本格「窯焼きピッツァ」や、肉の旨みが凝縮された料理に濃厚なコクが加わり、味の限界を突破する至福のハーモニーを堪能いただけます。

【天王寺駅徒歩3分・地上16階の絶景】落ち着いた空間で過ごす、大人な食べ放題

あべのルシアスビル16階に位置する店内からは、天王寺の街並みを見渡せる開放的なロケーションが広がります。間接照明が灯るお洒落な空間は、女子会やデート、特別な日のディナーにも最適です。高コスパなイタリアン食べ放題と今回の「チーズかけ放題」を組み合わせ、お腹も心も満たされる贅沢なひとときを演出します。

■チーズミートの魅力

窯焼きのナポリピッツァが食べ放題

お店の窯で焼き上げる本格的なナポリピッツァがなんと食べ放題で楽しめます。さらに圧巻の熱々鉄板チーズや黒毛牛希少部位のステーキなどの本格イタリアンも食べ放題です。

他にも、

【圧倒的コスパ】熱々チーズから窯焼きピッツァまで全90種が食べ放題！

【背徳の極み】“肉×チーズ×はちみつ”の最強タッグをランチで喰らい尽くせ！

【最高のロケーション】あべのルシアス16階。絶景空間で女子会やサプライズも◎

■店舗概要

チーズミート 天王寺

店舗名 ： 釜焼きピッツァとイタリアン食べ放題 チーズミート 天王寺店

住所 ： 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアスビル 16F

アクセス ： JR大阪環状線天王寺駅徒歩3分、地下鉄御堂筋線天王寺駅徒歩3分

電話番号 ：050-5597-4330

営業時間 ：16:00 - 23:30（L.O. 23:00）

席数 ：70席

URL ： https://tabelog.com/osaka/A2701/A270203/27151909/

Instagram ：https://www.instagram.com/meat.tennoji

■会社概要

企業名： 株式会社 DIC

代表者： 代表取締役 加納 明

所在地： 〒 530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町2-21-305

事業内容：

1.飲食事業の経営、企画運営

2.経営コンサルタント

3.プロデュースおよびFC事業

URL： https://dic-food.com/