究極のMMORPG『レイヴン2（RAVEN2）』新規エリア「バルトン」帝国を実装する大型アップデートを実施！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、究極のMMOPRG『レイヴン2（RAVEN2）』（開発：Netmarble Monster Inc.）において、新規エリア「バルトン」などを実装するゲームのアップデートを実施いたしました。

■ 新規エリア「バルトン」帝国を実装！

本アップデートでは、かつて聖戦の英雄ワルターが築いた「バルトン」帝国を新たな舞台として追加しました。同帝国は、教皇ルチオの歪んだ信仰により変貌を遂げ、連合軍の前に立ちはだかる勢力として登場します。

プレイヤーはウィリアム王子の救出および帝国中枢の奪還を目的に進軍し、新たなストーリーを体験することができます。ルンガードの最終クエスト「絶望の中でも」を完了し、キャラクターがLv.75に到達すると、「バルトン」のメインクエスト「帝国へ」が解放されます。

「バルトン」は、リネビタ、シグルンド、エレンファード、ラツベルトの4エリア、計14の狩り場で構成されています。狩り場はLv.83から利用可能で、前エリア「ルンガード」をクリアしたプレイヤーがスムーズに進行できるようバランス調整を行っています。

また、新フィールドボス「燃え上がる憎悪バルガス」も登場いたします。「燃え上がる憎悪バルガス」は、既存のルンガードのフィールドボス「欲望の女ベラモニカ」、「獣王ガドロン」と同じグレードです。「バルトン」のフィールドボスを討伐すると、さまざまな報酬とともに専用ヘブンストーン「ジャイアントスマッシュ」も獲得できます。

本アップデートを記念し、2026年4月22日まで複数のゲーム内イベントを開催します。「【バルトン】帝国のプレゼント14日間ログイン」では、最大110回分の「ステラ召喚書」を獲得可能です。また、「【バルトン】帝国の召喚ミッション」では、ミッション達成により「輝かしい希少ヘブンストーン箱」などの報酬を入手できます。他にも、新たな成長要素「武器共鳴」も追加しております。

本アップデートの詳細は公式フォーラムでご確認ください。

・『レイヴン2』 公式フォーラム：3月25日アップデート詳細

https://forum.netmarble.com/raven2_jp/view/7/717

・『レイヴン2』 公式フォーラム：開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/raven2_jp/list/10/1

『レイヴン2』は、公式フォーラムや公式サイト、X、YouTubeなどの公式チャンネルで最新情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。

・『レイヴン2』 公式フォーラム

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・『レイヴン2』 公式サイト

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・『レイヴン2』 公式X

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・『レイヴン2』 公式YouTubeチャンネル

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・『レイヴン2（RAVEN2）』ダウンロードページ

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※上記のリンクはご利用の端末により、App Store（iOS）、Google Play（Android）、公式サイト（PC）へ自動的に遷移いたします。

◆『レイヴン2（RAVEN2）』とは◆

『RAVEN2』は、2015年に韓国ゲーム大賞を席巻した前作『RAVEN』の正式な続編で、『RAVEN』のアクション性を受け継ぎ、Unreal Engineで構築された最高級のグラフィックで壮大なストーリーと爽快なアクションが楽しめるMMORPGです。ダークファンタジーの世界を舞台に、プレイヤーは王命を受けた特殊な力を持つ特務隊の新入隊員になり、危険で奇怪な事件の調査に乗り出しながら神と悪魔が共存する世界で冒険を繰り広げていきます。

◆『レイヴン2（RAVEN2）』ついて◆

［ タイトル ］ RAVEN2

［ ジャンル ］ ダークファンタジーMMORPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Monster Inc.

［対応OS］iOS ／ Android ／ PC ※クロスプレイ対応

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2025年5月28日

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

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