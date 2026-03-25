「六本木サディスティックナイト」10周年記念コラボレーション企画　第1弾は「ヒメキス」とのコラボレーション！3月25日（水）より開催

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：津谷祐司）は、カード型サスペンスアプリ「六本木サディスティックナイト」において、株式会社アンビション（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：福島公則）が運営する姫神召喚カードバトル型恋愛ゲーム「ヒメキス」とのコラボレーション企画を、2026年3月25日（水）より開始したことをお知らせいたします。

「六本木サディスティックナイト」は、六本木を舞台に美女だけで構成された“チーム”とともに事件に挑むカード型サスペンスアプリです。2015年の配信開始以来、本能に訴えかけるストーリーや多彩なマルチエンディング、4,000種類以上のカードイラストで支持を集め、2025年11月に配信10周年を迎えました。

「六本木サディスティックナイト」では、配信10周年を記念してさまざまな企画を展開しており、その中でも注目企画のひとつとして、3タイトルとのコラボレーションを予定しております。本コラボレーションは、その第1弾となります。



アプリでは、「ヒメキス」キャラクターの衣装を取り入れた描き下ろしカードが登場いたします。また、その開催を記念し、SNSではコラボレーションイラストを使用したQUOカードセットが当たるプレゼントキャンペーンも実施いたします。ここでしか手に入らない限定アイテムとなりますので、この機会にぜひご参加ください。

これまで応援してくださったファンの皆さまへの感謝を込め、10周年を記念した特別企画を多数展開しております。ますます進化し続ける「六本木サディスティックナイト」の今後の展開にも、ぜひご期待ください。

「六本木サディスティックナイト」10周年記念コラボ特設サイト：https://products.voltage.co.jp/roppongi10th-collaboration(https://products.voltage.co.jp/roppongi10th-collaboration)

「六本木サディスティックナイト」公式サイト：http://sus-app.voltage.co.jp/roppongi.html(http://sus-app.voltage.co.jp/roppongi.html)

「六本木サディスティックナイト」公式X(@ropng_night)： https://x.com/ropng_night(https://x.com/ropng_night)

六本木サディスティックナイト×ヒメキス描き下ろしカードが登場！

本コラボレーションでは、「ヒメキス」のキャラクター衣装をまとった「六本木サディスティックナイト」キャラクターの描き下ろしカードが登場！さらに、過去に実施した「ヒメキス」とのコラボレーション限定カードの復刻も実施。既存ファンはもちろん、新規ユーザーにもお楽しみいただける内容となっています。

[神威招雷]大場ミサト[最強の女帝]ゼウス[紅蓮の戦姫]響レン[異端の探求者]オーディン

ヒメキスコラボ記念！

10回限定 コラボMR×4確率超アップ10連SPオファー実施

本コラボレーションの開催を記念して、10連オファー（ガチャ）では、10人目がSR以上確定となるスペシャルオファーをご用意しております。さらに、10連オファーを実行するごとに豪華なおまけも獲得できます。コラボレーションならではの特別な機会となっておりますので、この機会にぜひお楽しみください。

＜ 10連オファー実行ごとにプレゼント！＞

10連1回目：ゴージャスダイヤ×1

10連2回目：新コラボMR30%チケ×1

10連3回目：ミサト＆ゼウス専用MRアクセ×1

10連4回目：レン＆オーディン専用MRアクセ×1

10連5回目：新コラボMR30%チケ×1

10連6回目：ミサト＆ゼウス専用MRアクセ×1、

レン＆オーディン専用MRアクセ×1

10連7回目：プレシャスダイヤ×2

10連8回目：新コラボMR確定チケ×1

10連9回目：選べるコラボMR確定チケ×1

10連10回目：選べるコラボMR確定チケ×2

【実施期間】

3月25日（水） 15:00～3月31日（火） 14:59

コラボ記念プレゼントキャンペーン開催

本コラボレーションの開催を記念して、SNSではフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。



公式Xアカウントをフォローのうえ、該当のポストをリポストすると、抽選で10名様にコラボイラストを使用したQUOカードをプレゼント！ここでしか手に入らない限定アイテムとなりますので、この機会にぜひご参加いただき、本コラボレーションを存分にお楽しみください。

【開催期間】

3月25日（水）～3月31日（火）

スペシャルコラボレーション第二弾・第三弾も鋭意準備中です。詳細は順次発表してまいりますので、今後の続報や展開にもぜひご期待ください。

10周年記念 初のイラストブック販売中！

タイトル「10th Anniversary 六本木サディスティックナイト Illustration Book」

■10周年記念イラストブック＜通常版＞

サイズ：210mm×297mm

ページ数：24ページ / 32ページ / 40ページ ※選択可能

価格：3,520円(税込) / 4,521円(税込) / 5,549円(税込)

■10周年記念イラストブック＜豪華版＞

サイズ：185mm×185mm

ページ数：24ページ / 40ページ ※選択可能

価格：6,820円(税込) / 10,296円(税込)

■10周年記念デスクカレンダー

サイズ：148mm×210mm

価格：3,080円(税込)

【POINT1】

約600枚の厳選イラストから自由に選べるカスタマイズ仕様

これまで10年にわたり配信されてきた4,000種類以上のカードの中から、厳選した約600枚をラインアップ。10年の歴史の中で描かれてきた多彩なイラストの中から、1キャラクターで統一することも、複数のキャラクターを組み合わせることも可能です。思い思いの構成で、自分だけのオリジナルイラストブックを制作することができます。

【POINT2】

表紙イラストも同一ラインアップから選択可能

中面に加え、表紙イラストも約600枚の中から自由に選択が可能です。

お気に入りの一枚を表紙にすることで、本棚に並べても、飾っても楽しめる存在感のある一冊に仕上がります。

※デスクカレンダーの表紙は1パターンのみとなります。

【POINT3】

判型・ページ数を5種類から選べる多彩な仕様展開

サイズやページ数も好みに応じて選択可能。コレクション用から保存版まで、用途に合わせた仕様で制作できます。

さらに、豪華版はハードカバー仕様に加え、プラケース付き。記念アイテムとしてふさわしい、上質な装丁でお届けします。

「六本木サディスティックナイト」イラストブック注文ページ

https://www.stanshot.com/lp/?roppongi(https://www.stanshot.com/lp/?roppongi&utm_source=news&utm_medium=website&utm_campaign=roppongi_20260306&utm_term=official)

【販売期間】

2026年3月6日（金）15：00～2026年4月13日（月）23：59

※ご注文より約3週間前後でのお届けとなります。

「六本木サディスティックナイト」について

「六本木サディスティックナイト」は、六本木を舞台に、美女だけで構成された“チーム”とともに事件に挑むカード型サスペンスアプリです。2015年11月に配信を開始して以降、本能に訴えかけるストーリーや多彩なマルチエンディング、累計4,000枚以上にのぼる魅力的なカードイラストで支持を集め、2025年に配信10周年を迎えました。

アプリ外においても、オリジナルグッズの展開やキャラクターソングのCD化、アパレルコラボ、公式YouTube番組の配信など、さまざまなメディアミックスを展開しています。さらに、展示やライブなどのリアルイベントも開催し、作品の世界観を多角的に広げています。今後の展開にもぜひご注目ください。

「六本木サディスティックナイト」公式サイト：https://sus-app.voltage.co.jp/roppongi/(https://sus-app.voltage.co.jp/roppongi/)

「六本木サディスティックナイト」公式X(@ropng_night)： https://twitter.com/ropng_night(https://twitter.com/ropng_night)

「六本木サディスティックナイト」公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/ropng_night_CH(https://www.youtube.com/c/ropng_night_CH)

「六本木サディスティックナイト」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ： iOS 15.0以上／Android OS 7.0以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

版権表記：

(C)Voltage

(C)Ambition

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）