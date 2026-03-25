「国営ひたち海浜公園・アクアワールド茨城県大洗水族館」前売り入園セット券を販売します

一般財団法人 公園財団

国営ひたち海浜公園（ひたちなか市）、アクアワールド茨城県大洗水族館（大洗町）では、2026年4月1日より、両施設に入園可能な「前売り入園セット券」を『セブンチケット』で販売いたします。

太平洋に面した茨城県央エリアのひたちなか市と大洗町では、青の絶景といわれるネモフィラ（国営ひたち海浜公園）と、多種多様なサメの展示（アクアワールド茨城県大洗水族館）を通じて、自然の美しさと海とのダイナミズムを体感することができます。

本セット券をご利用いただくことで、チケット売場に並ぶことなくスムーズに入園することができるほか、1日で両施設を巡る日帰り利用はもちろん、宿泊を伴うゆったりとした周遊や、日を分けてそれぞれの施設を訪れるなど、多様な楽しみ方が可能です。この機会に、茨城県を代表する2大観光スポットをぜひお楽しみください。

【セブンチケット詳細】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/698_1_e33c841a4da1d62ceb5fdf3c5d57ad4b.jpg?v=202603250651 ]

国営ひたち海浜公園

国営ひたち海浜公園では、四季折々の花や豊かな自然をお楽しみいただけるよう、季節ごとにさまざまなイベントを企画しています。「みはらしの丘」一面を青一色に染めあげる約530万本のネモフィラは、4月中旬～5月上旬に見頃を迎えます。空と海と丘が渾然一体になるパノラマシーンは圧巻です。

アクアワールド茨城県大洗水族館

アクアワールド茨城県大洗水族館は、日本有数の規模を誇る水族館であり、特にサメの飼育種類数に力を入れており、個性豊かなサメたちに出会えます。館内では多種多様な海の生きものたちの展示に加え、迫力あるライブや体験プログラムを通じて、海や生きものの魅力と学びを同時に楽しむことができます。

周辺観光のご案内

ひたちなか大洗エリアには、海・自然・食・文化を楽しめる多彩な観光資源が点在しています。新鮮な海の幸を味わえる飲食施設や、海岸線の絶景スポット、温泉・宿泊施設などとあわせて、本セット券を活用した周遊観光をぜひお楽しみください。春の行楽シーズンに、ひたちなか大洗エリアで充実したひとときをお過ごしください。

公園とともに楽しむ、周辺地域情報はこちら :https://www.hitachikaihin.jp/event/flowering/page000681.html

国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター

国営ひたち海浜公園は、茨城県ひたちなか市の太平洋岸にあり、春のネモフィラ、スイセン、チューリップ、初夏にはポピーやバラ、夏のジニア、ヒマワリ、秋にはコキア、コスモス、冬のアイスチューリップなど、彩り豊な花々が四季を通じて楽しめます。また、海抜100mからの眺望を楽しめる大観覧車をはじめ、ジェットコースターなど多彩なアトラクションが揃う遊園地「プレジャーガーデン」のほか、林間アスレチック広場やバーベキュー広場など、食事・スポーツ・ピクニック・・・遊び方は十人十色。魅力いっぱいの公園で、思い思いの時間をお過ごしください。



国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター 広報係

〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4

TEL：029-265-9001

FAX：029-265-9339



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