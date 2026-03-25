モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』で2026シーズンが開幕

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』（以下、プロスピA）において、本日3月25日（水）から2026シーズンが開幕したことをお知らせします。

本アップデートでは、選手や監督、ユニフォームが2026シーズンの最新データに対応！

さらに、選手の個性をよりリアルに再現する固有モーションやフォーム、ホームランデモなども多数追加し、プロ野球新シーズンの臨場感を『プロスピA』でいち早く楽しめます。そのほかにも、選手名鑑で選手の試遊ができる新機能の追加や球団対抗ランク戦の常設化など様々なアップデートを実施しました。

また、新シーズンの開幕を記念して、「2026 Series1」のSランク選手が最大スピリッツ5200で新登場する「グランドオープン記念福袋」や、Sランク選手が1人確定の無料10連スカウト「球春到来プレゼントスカウト」なども開催！新たな戦力をチームに迎え、新シーズンのスタートダッシュを切りましょう。

～アップデート情報は、「プロスピAニュース」でも公開中～

https://youtu.be/84h2c3iYnAU?t=838

※動画内の14:00から「アップデート情報」

グランドオープンでは先発・中継ぎ・遊撃手・左翼手が登場！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=84h2c3iYnAU ]

「グランドオープン記念福袋」では、先発・中継ぎ・遊撃手・左翼手の選手たちが最大スピリッツ5200で新登場。お気に入りの選手を獲得して、オーダーを強化しましょう！

開催期間：3月25日（水）メンテナンス後～4月1日（水）14:59

モバイルゲーム 『プロ野球スピリッツA』

7,000万ダウンロード突破（2026年2月時点）！プロ野球選手を360度から撮影し、そのデータを元に3Dモデルデータとしてゲーム中に再現する「3Dスキャン」技術を採用し、モバイルゲームとは思えない美麗なグラフィックと臨場感を実現。手軽な操作で野球アクションや選手の育成を楽しむことができる、本格派プロ野球ゲームアプリです。プレーヤーは、実在のプロ野球選手を収集・育成して最強のチームを作り、全国のライバルと対戦しながら、優勝を目指します。さらに、試合情報や選手データなどのプロ野球情報も充実。対戦だけでなくプロ野球情報ツールとしてもお楽しみいただけます。

モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』公式サイト：https://www.konami.com/games/prospi_a/

公式X：@prospiA_PR

タイトル情報

■タイトル：プロ野球スピリッツA（エース）

■メーカー：KONAMI

■ジャンル：野球・アクション

■対応OS：

iPadOS15.0以降

iOS15.0以降

Android OS7.0以降の端末

※64bit版かつOpenGLES3.2対応端末

■価格：基本プレー無料（アイテム課金制）

■著作権表記：

一般社団法人日本野球機構承認 (C)2026 SAMURAI JAPAN

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日本プロ野球名球会公認 日本プロ野球OBクラブ公認 日本プロ野球外国人OB選手会公認 プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2025年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。 Getty Images

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