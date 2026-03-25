2026シーズン新企画、MLB観戦を”朝の習慣”に。”MLB Breakfast Club” 始動！

エム・エル・ビー・ジャパン株式会社

メジャーリーグ ベースボール（以下、MLB）は、2026シーズン開幕にあわせ、新企画「MLB Breakfast Club」を始動いたします。日本においてMLBの試合は主に朝の時間帯に行われます。そこで、日本人選手をはじめとするMLB選手たちのプレーを楽しみながら、MLBの試合で朝を元気にスタートさせる新しい「観戦スタイル」・「生活習慣」を提案するべく今シーズンから様々な施策が始まります。 本日、その新たな習慣をテーマにした、コンセプトムービーを公開しました。

そして、本企画の一環として「MLBで朝を元気にスタート！」をコンセプトに、新シーズンから、Breakfast Caravan（ブレックファストキャラバン）を実施いたします。シーズンを通して、全国数ヵ所にてMLBをテーマとしたキッチンカーやカフェを展開し、オリジナルフード・ドリンクを提供とともに、MLB観戦をお楽しみいただけるモニターを設置し、リアルでMLBの試合を楽しめる場を提供します。その第1弾として、2026年3月26日（木）～4月26日（日）にTORANOMON HILLS CAFEを”MLB Breakfast Club”仕様にジャックします。店内では、MLBの世界観を体感しながら朝のひとときをお楽しみいただける空間をご用意いたします。MLBから着想を得た期間限定のオリジナルメニューの登場に加え、各チームのユニフォームやキャップなどを展示。第2弾以降の開催場所については、MLB公式SNSなどで順次お知らせいたします。

さらに、MLB公式YouTubeチャンネルでは、元MLB選手や野球好きタレントをゲストに迎え、試合や選手をより深く掘り下げる特別番組（全8回）を配信いたします。記念すべき初回には、川崎宗則さん（※）、澤村拓一さんがゲスト出演し、2026シーズンの見どころや今シーズンの注目選手、データ分析など多角的に語っていただきます。番組の初回は近日中の公開を予定しており、今シーズンを通してMLBレジェンドとスペシャルなゲストをお迎えし、様々な視点からMLBの面白さを発信してまいります。

2026年シーズンから、今井達也投手（ヒューストン・アストロズ）、岡本和真選手（トロント・ブルージェイズ）、村上宗隆選手（シカゴ・ホワイトソックス）の3選手が新たにMLBに活躍の舞台を移し、日本国内におけるMLBへの注目は益々高まっています。今後も、日本人選手の活躍はもちろん、より多くのファンの皆さまにMLBの試合をお楽しみいただけるよう、さまざまな企画を展開してまいります。

■「MLB Breakfast Club」コンセプトムービーを公開！

日本ではMLBの試合が主に朝の時間帯に行われることから、日本人選手の活躍やMLB観戦を通じて一日をポジティブに始める新たな「観戦スタイル」・「生活習慣」を提案すべく、日本の朝の習慣とMLBの世界観を掛け合わせたコンセプトムービーを公開しました。

動画の本編はこちらから＜https://www.instagram.com/p/DWS-XxdifDN/(https://www.instagram.com/p/DWS-XxdifDN/)＞



■全国各地でBreakfast Caravan（ブレックファストキャラバン）を実施

※写真はイメージです。

東京都内をはじめ、3月のシーズン開幕から11月のワールドシリーズまでの期間、全国各地でMLBをテーマとしたキッチンカーやカフェを展開。ホットドッグやパンケーキなど、北米の朝食文化をイメージしたメニューをご用意。さらに試合日には、会場にモニターを設置し、リアルタイムでの試合観戦もお楽しみいただけます。

第1弾：MLB Breakfast Club at TORANOMON HILLS CAFE

開催期間：2026年3月26日（木）～4月26日（日） ※3/28（土）・29（日）の実施はございません

営業時間：8:00-23:00 ※初日のみ14:00オープン

住所：〒105-5590 東京都港区虎ノ門2丁目6-3 ヒルズ ステーションタワー 地下2階

【期間限定オリジナルメニュー】 ※写真はイメージです。

アメリカンダイナー風モーニングプレート｜\1,300（税込）

American Diner-Style Breakfast Plate

北米の朝食の定番”ワッフル”を主役に据えたモーニングプレート。

サワーホイップの爽やかな酸味に、ふんわりとしたスクランブルエッグ、香ばしく焼き上げたベーコングリルを組み合わせ、さらにクラムチャウダーを添えた満足感のある一皿。

ケイジャンメルトホットドッグ｜\1,100（税込）

Cajun Melt Hot Dog

ボールパークフードの定番。

アメリカを象徴するケイジャンスパイスを効かせた、ピリッと辛みのあるトマトソースに、コク深くまろやかなチェダーチーズを合わせた一品。

ボールパークパワーサラダ｜\1,100（税込）

Ballpark Power Salad

ボールパークの天然芝をイメージしたケールに、グリルチキンを合わせたサラダ。ボールに見立てたポーチドエッグを絡めて楽しむ、朝食にぴったりの一品です。MLBのベンチでもおなじみのひまわりの種を加え、食感のアクセントもプラスしました。

ベースボールクリームソーダ｜\1,000（税込）

Baseball Cream Soda

MLBのロゴカラーをイメージした、見た目でも楽しめるクリームソーダ。

オレンジ風味の爽やかなソーダに、なめらかなホイップクリームと甘酸っぱいラズベリーソースを合わせ、華やかに仕上げました。

ホームランメープルラテ｜\800（税込）

Home Run Maple Latte

MLB選手が使うバットの素材としても定番のメープルに着想を得たカフェドリンク。

やさしく広がる甘い香りとコクのある味わいが、ゆったりとしたモーニングタイムを心地よく彩ります。



■MLB公式YouTubeチャンネルにてMLBファンのための番組を近日公開！

MLB観戦に向けて、皆さまのモチベーションを一気に高めるスペシャル番組がプレイボール！“見方が変わる。これであなたもMLB通”をコンセプトに、MLBの「今」をより深く知ることができる、MLB公式による日本のファンのための番組です。毎日のMLB観戦がもっと楽しくなる、超濃密な情報をお届け。毎月1回、現地からの熱い最新情報をお届けいたします。

※川崎宗則さん：崎は「たつさき」。