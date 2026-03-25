NanoFrontier、「GENIAC-PRIZE」で第3位を受賞し、3,000万円を獲得

NanoFrontier株式会社

NanoFrontier株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：井上 誠也、以下「NanoFrontier」）は、2026年3月24日に開催されたNEDO懸賞金活用型プログラム「GENIAC-PRIZE」最終審査・表彰式において、領域01「国産基盤モデル等を活用した社会課題解決AIエージェント開発」テーマI「製造業の暗黙知の形式知化」にて第3位（懸賞金3,000万円）・地域賞（懸賞金250万円）を受賞しました。

受賞の背景について

日本の製造業では、熟練技術者が長年の経験で培った「手先の感覚」や「目視による判断」といった暗黙知が、次世代へ継承されないまま失われつつあります。スタートアップ企業によるナノ粒子開発は「人依存・再現性・人材不足」の三重課題に直面しており、汎用性のナノ粒子を用いた材料探索の効率化や研究開発のスケール化が極めて困難な状況にあり、材料開発による様々な深刻な社会課題への対応が遅れるという構造的な問題が続いてきました。

- ノウハウが暗黙知化ナノ粒子の生成プロセスは温度・攪拌・薬品投入タイミングなど多数の条件に左右されるため、成功は熟練研究者の「勘・コツ」に依存- 実験の再現性が乏しい人手による実験は操作のばらつきが大きく、試行できる物理実験回数に限界があり、再現性の高い生成条件の探索が困難- 地方スタートアップで人材不足創業直後の少人数体制の地方スタートアップにとって、優秀な研究員の確保が非常に困難

当社は、AIエージェントによる実験提案・シミュレーションによる原料探索・スマートグラスでの自動記録・ロボットアームによる材料評価を一連のパイプラインとして連携させ、ナノ粒子生成における熟練研究者の暗黙知（勘・コツ）をAIで再現する研究開発自動化システムを構築しました。さらにテーマ探索から補助金探索・特許作成・潜在顧客探索まで、研究開発に付随するすべての業務をAIが担う統合パイプラインへと発展させています。

この取り組みにより、化学の専門知識を持たないソフトウェアエンジニアが研究開発実験を実行できるようになり、材料開発プロセスの属人性を大幅に低減しました。さらに実験回数を大幅に拡張し、材料探索の速度と再現性を向上させることで、少人数体制でも多くのナノ粒子材料の開発を推進できる体制を実現しました。

代表コメント

「このたびの受賞を大変光栄に思います。私たちは、材料科学とAI開発の両方を一社で担い、既存の製造フローにAIを後付けするのではなく、研究開発プロセスそのものを最初からAIありきで設計するという発想で取り組んできました。熟練研究者の「暗黙知」に依存してきた材料開発を、AIエージェントとロボティクスによってデータ駆動型へ転換するというビジョンを審査員の皆様に評価していただけたことを嬉しく思います。今回の成果を糧に、PFAS対策をはじめとする社会課題の解決を加速し、日本のものづくりの競争力強化に向けて、さらに挑戦を続けてまいります。」

（代表取締役 井上 誠也）

GENIAC-PRIZEについて

GENIAC-PRIZEは、生成AIサービスによる解決が望まれる社会課題・官公庁・安全性の3領域で、以下4テーマを対象とした懸賞金総額約8億円のNEDO懸賞金活用型プログラム（NEDO Challenge）です。さまざまな地域の多様な主体による開発・実証を促し、生成AIアプリケーションの利活用や社会実装の加速を目指しています。

公式サイト：https://geniac-prize.nedo.go.jp/

【テーマ一覧】

社会課題：国産基盤モデル等を活用した社会課題解決AIエージェント開発

I．製造業の暗黙知の形式知化（以下、製造業）

II．カスタマーサポートの生産性向上（以下、CS）

官公庁：官公庁等における審査業務等の効率化に資する生成AI開発

安全性：生成AIの安全性確保に向けたリスク探索及びリスク低減技術の開発

■受賞結果について

今回、社会課題領域114件（製造業：58件、CS：56件）、官公庁領域37件、安全性領域41件の計192件の応募から計42件の懸賞金受賞者を決定しました。なお、社会課題領域および安全性領域において受賞者を決定しましたが、官公庁領域は、本事業が定める受賞基準により、1位から3位までの受賞者は該当なしとなりました。

テーマI（製造業）1位～3位受賞者

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163636/table/34_1_59324e41111919b0340e28487dbbb2d9.jpg?v=202603250951 ]

会社名：NanoFrontier株式会社

代表者：代表取締役 井上 誠也

所在地：宮城県仙台市青葉区片平2-1-1 東北大学産学連携先端材料研究開発センター215号室

設立：2025年4月7日

事業内容：

- 有機ナノ粒子化技術を用いた試薬品・機能性材料の研究開発、製造および販売- 有機ナノ粒子の製造受託および関連技術の提供- 有機ナノ粒子化技術分野における技術ライセンスの供与および技術コンサルティング



公式サイト：https://nanofrontier.jp