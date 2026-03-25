【JPIセミナー】文部科学省「“AI for Science” 国家戦略と計画的推進の具体像について」4月10日(金)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、文部科学省 研究振興局 参事官（情報担当） 阿部 陽一 氏を招聘し、「AI for Science」国家戦略と計画的推進の具体像について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17713(https://www.jpi.co.jp/seminar/17713?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

世界トップレベルの科学技術立国であり続けるための

文部科学省「AI for Science」国家戦略と計画的推進の具体像について

〔開催日時〕

2026年04月10日(金) 09:30 - 11:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

文部科学省

研究振興局

参事官（情報担当）

阿部 陽一 氏

〔講義概要〕

AIの急速な進展により、研究開発の在り方が歴史的転換点を迎えている。

AIは、研究の生産性・効率性を飛躍的に向上させるだけでなく、仮説生成、実験設計、解析、知識統合といった研究プロセスの各段階に深く関与し、あらゆる分野の研究活動を根底から変え得るゲームチェンジャーとなっている。

AIを如何に開発・活用できるかが、国の競争力及び持続的成長を左右する重要な要素であり、研究活動におけるAI利活用（AI for Science）の成否が、我が国の国際競争における優位性確保の鍵となっている。我が国が、今後も世界トップレベルの科学技術立国であり続けるためには、AI for Scienceを国家戦略として位置づけ、計画的かつ集中的に推進していくことが不可欠である。

〔講義項目〕

１. 背景・国内外の政策・技術動向

２. AI for Science推進に向けた国家戦略の方向性

３. 具体的な目標設定と戦略設計の枠組み

４. 社会実装に向けた課題と今後の展望

５. 関連質疑応答

６. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,920円（税込）

特典：受講1名につき、同一法人より1名同行無料（要登録）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17713(https://www.jpi.co.jp/seminar/17713?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。