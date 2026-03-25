『ストリートファイター』シリーズより、イラストレーターあきまんの描いた「春麗」フィギュアが再登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「マックスファクトリー」より、『「ストリートファイター」シリーズ 春麗 1/6スケール 完成品フィギュア（再販）』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●「ストリートファイター」シリーズ 春麗 1/6スケール 完成品フィギュア（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199599&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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■「ストリートファイター」シリーズ 春麗 1/6スケール 完成品フィギュア（再販）

【製品情報】

□参考価格：33,000円(税込)

□発売日：2026年8月予定

□ブランド：マックスファクトリー

【スケール】1/6

【サイズ】全高：約270mm(台座含む)

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：湯浅浩(マックスファクトリー)

彩色：中野フィギュア教室(福井)

対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズより、「春麗」が1/6スケールフィギュアになって登場！

2022年にCAPCOMとももち浜調剤薬局のコラボで話題となった、おくすり手帳イラストをイラストレーターあきまん直接監修のもと忠実に再現。

闘いから一時離れ佇む美しい姿を立体化しました。

しなやかな筋肉を表現する造形、あきまんの描く端麗な色彩を受けて施された彩色は、造形の陰影をより引き立たせる魅力的な仕上がりです。

休息を演出するドリンクボトルも付属。

是非お手に取ってご覧ください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



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●「ストリートファイター」シリーズ 春麗 1/6スケール 完成品フィギュア（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199599&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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■今回ご紹介した製品を含む、『ストリートファイター』シリーズ関連製品ページはこちらから！(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=13124&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)CAPCOM

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