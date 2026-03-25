『ストリートファイター』シリーズより、イラストレーターあきまんの描いた「春麗」フィギュアが再登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「マックスファクトリー」より、『「ストリートファイター」シリーズ 春麗 1/6スケール 完成品フィギュア（再販）』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●「ストリートファイター」シリーズ 春麗 1/6スケール 完成品フィギュア（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199599&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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■「ストリートファイター」シリーズ 春麗 1/6スケール 完成品フィギュア（再販）
【製品情報】
□参考価格：33,000円(税込)
□発売日：2026年8月予定
□ブランド：マックスファクトリー
【スケール】1/6
【サイズ】全高：約270mm(台座含む)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：湯浅浩(マックスファクトリー)
彩色：中野フィギュア教室(福井)
対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズより、「春麗」が1/6スケールフィギュアになって登場！
2022年にCAPCOMとももち浜調剤薬局のコラボで話題となった、おくすり手帳イラストをイラストレーターあきまん直接監修のもと忠実に再現。
闘いから一時離れ佇む美しい姿を立体化しました。
しなやかな筋肉を表現する造形、あきまんの描く端麗な色彩を受けて施された彩色は、造形の陰影をより引き立たせる魅力的な仕上がりです。
休息を演出するドリンクボトルも付属。
是非お手に取ってご覧ください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
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(C)CAPCOM
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