VINYL GALLERY vol.122 KOTOKO Solo Exhibition「別にたのんでないよーん」2026年3月25日（水）～4月8日（水）

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）は、JR東京駅改札内・グランスタ東京にて運営する「VINYL」にて、VINYL GALLERY vol.122 KOTOKO Solo Exhibition 「別にたのんでないよーん」を、本日3月25日（水）～4月8日（水）の会期にて開催いたします。

♦特設サイト：https://kenelephant.co.jp/vinyl/posts/72604/

本展は、現実から少しズレたユーモラスな視点で人間の持つ可笑しみや違和感を描き出すアーティスト・KOTOKO氏と、ケンエレファント運営のVINYL GALLERYによる初の共同企画となります。

主にアクリル絵の具を用いて描かれた奇抜なカラーリングで魅せる鮮やかな展示作品の他、Tシャツやステッカーにクリアファイルなどのオリジナルグッズもご用意しております。

新作グッズなどの詳細につきましては、VINYL公式Instagramアカウント（https://www.instagram.com/vinylgallery_tokyo/）にて随時ご案内してまいります。

なお、店舗に加え、2026年4月2日（木）10時より、公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」：（https://kenelestore.jp/）でも作品やグッズをご購入いただける予定です。

KOTOKO氏ならではの“ズレ”を楽しむ世界観を、ぜひ会場でご体験ください。

【VINYL GALLERY vol.122 KOTOKO Solo Exhibition 「別にたのんでないよーん」 開催概要】

■会期：2026年3月25日（水）～4月8日（水）

■会場：VINYL GALLERY（〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-9-1 JR 東日本東京駅構内 1F グランスタ東京内）

■アーティスト KOTOKO / ことこ

兵庫県生まれ、東京在住。

幼少期に身近にあった古いギャグ漫画のナンセンスな世界観や、昭和の少女漫画が持つ極端な表情と大胆な物語性に強い影響を受ける。人間が持つまぬけさやくだらなさへの愛情と、それらを真剣に追求する姿勢を軸に、絶えず作品を制作。何気ない日常のおもしろい瞬間やちょっとした違和感からインスピレーションを得ながら、奇抜なカラーリングとユーモラスな人物描写で、現実のすぐ隣にひそむ非現実をシュールに描く。

アクリルガッシュやマーカーを主なメディアとし、近年はウォールアートなど立体的な表現にも活動の幅を広げている。

https://www.instagram.com/sooooziki

■新作グッズ

Tシャツ 5,720円（税抜）ステッカーセット 880円（税抜）クリアファイル3種 550円（税抜）

※画像は一部となっております。

※店舗に加え、2026年4月2日（木）10時より、公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」：（https://kenelestore.jp/）でも作品やグッズの販売を予定しております。

■営業時間：平日・土曜 8:00～22:00 / 日・連休最終日の祝日 8:00～21:00

※翌日が休日の場合は22:00まで営業いたします。

※入場無料

※会期中無休

※展示最終日４月８日(水)にギャラリースペースのみ19:00にクローズいたします。

【VINYLについて】

“何だかわからないけど、気になってしょうがない。”アートを展開する美術雑貨店で、訪れるたびに五感を刺激するアイテムとの出会いをお楽しみいただけます。また、併設するギャラリーでは約2～3週間ごとに展示内容が入れ替わり、国内外のさまざまなアーティスト／作家の個展やグループ展を開催。東京駅構内という立地を最大限に活かし、年中無休の世界一面白いギャラリーを目指しています。

・VINYL

Instagram：https://www.instagram.com/vinyl_tokyo/

X：https://x.com/VinylTokyo

・VINYL GALLERY

Instagram：https://www.instagram.com/vinylgallery_tokyo/

※VINYLに併設しているギャラリー。展示情報やアーティストの作品を紹介します。

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/