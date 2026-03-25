運転時も子供を見守れる車載対応ベビーモニター「ミマモ２」を「マタニティ＆ベビーフェスタ2026 横浜」にKEIYOが出展

出展理由

株式会社慶洋エンジニアリング運転中も子供を見守るミマモ２

KEIYOは子育て真っ盛りのママ・パパの運転を車内安心安全アイテム 快適アイテムでサポートさせて頂きたい、そんな想いを日本中に知ってもらいたくミマモ２を中心とした子育てカーグッズを本展示会に出展します。

KEIYOは後部座席の子供の様子が気になって運転に集中できない！背後向きのチャイルドシートで子供の様子が見えない！！等の悩みを解決したく「ミマモ」を考案しました。

「ミマモ」とは、ワイヤレスで取り付け簡単！エンジンオンで見守りスタート

運転中もお子さまの様子をしっかり確認！！日本のカー用品メーカー考案した車載対応ベビーモニターです。

デジタルミラー装着でも振り向かず後部座席は確認できます！！

カー用品はどんどん進化します。ルームミラーはデジタルミラーに進化していき、車外後方の視野をしっかり確保できるようになります。その一方で、後部座席がミラーで確認でなくなる！！

という弊害が起きているとKEIYOは考えます。その結果、お子様はもちろん後部座席の確認はどうやってするのか！？・・・・・そういった視点からもKEIYOは「ミマモ」を考案しました。

また、当日は「ミマモ」以外の子育て応援カー用品をKEIYOはご紹介させて頂きます。KEIYOは運転するパパママをカー用品の視点から応援させて頂きます！！

ミマモ２とは

育児を支援するIT製品やサービスを表彰する国内最大級のアワード「BabyTech(R) Awards 2025-26 安全対策と見守り部門 優秀賞」を受賞した車載対応ベビーモニターです。

一昨年に発売したミマモの進化版が「ミマモ２」です。

では、今回の新製品は何が進化した！？

ミマモのコンセプト「エンジンオンだけで見守りスタート」「ワイヤレスで簡単取付け」「バッテリーレスで車内放置OK」はもちろん搭載その上で～！！



１. 危険お知らせ通知機能を新たに搭載しました。

２. モニターとカメラをよりコンパクトなサイズに改良しました。

３. 専用三脚が付属し、ご家庭でさらに使いやすくなりました。

ミマモ２危険お知らせ通知機能専用三脚付属

当日出展品は！？

KEIYOは本展示会で車内の子育てグッズを一気にお披露目させて頂きます。

ミマモ以外にも満載！！

１.マイカーでのお子様置き去り事故を防止する安全・安心商品「こまもり」

「こまもり」は、2つのビーコンをスマホアプリと連携させて、スマホと２つのビーコンの位置関係により「置き去り」を検知し、警報を鳴らしお知らせをします。

２.後部座席の新たなリアモニター これ一つでお子様が静かに楽しく快適な時間を過ごせる AndroidTV内蔵「スマートリアモニター」

３.毎日の乗車下車時の設定やケーブルを無くすママパパの車内の時短製品「ワイヤレスミニアダプター」

こまもりAN-S127スマートリアモニターAN-M033ワイヤレスミニアダプターAN-S163E

イベント概要

子育て応援ブースブースA‐8

イベント名 ： マタニティ＆ベビーフェスタ2026

開催日時 ： 2026年4月4日(土)・5日(日) 10：00～17：0

会場 ： パシフィコ横浜 ABホール

(神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)

入場料 ： 無料(来場登録制)

来場対象 ： 妊娠中の方・出産を控えているご家族・

子育て中のパパ・ママ 他

子育て応援ブース：ブースA‐8

クーポン付きカプセルトイご用意しています！

公式サイト ： https://maternity-babyfesta.jp/yokohama/

以上、皆様のご来場をお待ちしております。

株式会社慶洋エンジニアリングについて

【会社概要】

社名：株式会社慶洋エンジニアリング

本社所在地：〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第三長谷川ビル 5F・6F

代表取締役：中井 利幸

事業内容： 車載用電子機器、通信機器の設計・開発・製造・販売

設立： 1986年8月22日

HP：https://www.keiyoeng.co.jp/

「車の安心安全」「車内の快適さ」を常に一番に考え、世の中の人々に「あったらいいな」と思っていただける製品を創造する会社

