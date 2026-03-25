【Dior】「ディオール バンブー パビリオン」特設LINEアプリが公開
クリスチャン・ディオール合同会社
(C)DAICI ANO
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「30 モンテーニュ」を想起させるファサードをバンブーで再解釈した、東京・代官山「ディオール バンブー パビリオン」のオープンを記念し、特設LINEミニアプリを公開しました。ブティックの随所に見受けられる特別なアートピースの魅力や、アーティスト達によるワークショップへのご招待、限定コンテンツ、ガイドツアーやお買い物のご予約をお楽しみいただけます。ワークショップの第一弾はフラワーアーティスト東信による「押し花」講座。アクリルフレームを用いた作品づくりをご体験いただけるほか、ガイドツアーおよび「カフェ ディオール by アンヌ＝ソフィー・ピック」でのカフェタイムをご堪能いただけます。
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特設サイトはモバイル端末からLINEアプリでご覧いただけます。
on.dior.com/dbp-workshop1-linejp
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